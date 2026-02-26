Η Shakira επιστρέφει με συναυλία στις Πυραμίδες της Γκίζας μετά από 20 χρόνια

Η Shakira επιστρέφει στην Αίγυπτο για μια μοναδική συναυλία στις Πυραμίδες της Γκίζας στις 7 Απριλίου 2026

Οι φήμες επιβεβαιώθηκαν! H Shakira θα εμφανιστεί επίσημα στην Αίγυπτο. Στο πλαίσιο της Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, η διεθνής σταρ θα δώσει μια μοναδική συναυλία στις Πυραμίδες της Γκίζας την Τρίτη 7 Απριλίου 2026, σε μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς μουσικές εκδηλώσεις που έχουν ανακοινωθεί στη χώρα αυτή για φέτος.

Η συναυλία διοργανώνεται από την Nations of Sky, ενώ τα εισιτήρια είναι ήδη διαθέσιμα μέσω TicketEgypt, με ανοικτές και τις κρατήσεις για τα VIP lounges. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, καθώς σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την προηγούμενη εμφάνισή της στις πυραμίδες, η Shakira επιστρέφει για μια νύχτα που αναμένεται να μείνει αξέχαστη.

Από το 2007 στην επιστροφή

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια με μερικές ρίζες από τον Λίβανο επιστρέφει στην Αίγυπτο μετά την τελευταία της εμφάνιση στον ίδιο χώρο το 2007. Η συναυλία στις Πυραμίδες της Γκίζας έρχεται λίγες ημέρες πριν την εμφάνισή της στο Formula One Saudi Arabian Grand Prix στις 19 Απριλίου, όπου θα συμμετάσχουν επίσης οι Kygo και Pitbull.

Shakira στο Offlimits Music Festival

Η Shakira θα είναι επίσης το headline act του Offlimits Music Festival που επιστρέφει φέτος στο Αμπού Ντάμπι για τη δεύτερη έκδοσή του. Η εμφάνισή της θα πραγματοποιηθεί στις 4 Απριλίου στο Etihad Park στο Yas Island, αναλαμβάνοντας την κορυφαία σκηνή του πολυήμερου φεστιβάλ με πολλαπλές σκηνές και καλλιτέχνες.

Ένα παγκόσμιο φαινόμενο

Με περισσότερα από 95 εκατομμύρια πωληθέντα άλμπουμ παγκοσμίως, τέσσερα Grammy και 15 Latin Grammy, η Shakira είναι η πιο stream-αρισμένη Λατίνα καλλιτέχνης όλων των εποχών. Η επιστροφή της στα ΗΑΕ σηματοδοτεί την τέταρτη φορά της στην περιοχή, μετά τις εμφανίσεις της στο Dubai Autodrome (2007), στο Emirates Palace (2008) και στο du Arena (2011).

