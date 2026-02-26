Μουσικά Νέα 26.02.2026

Η Shakira επιστρέφει με συναυλία στις Πυραμίδες της Γκίζας μετά από 20 χρόνια

shakira
Η Shakira επιστρέφει στην Αίγυπτο για μια μοναδική συναυλία στις Πυραμίδες της Γκίζας στις 7 Απριλίου 2026
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι φήμες επιβεβαιώθηκαν! H Shakira θα εμφανιστεί επίσημα στην Αίγυπτο. Στο πλαίσιο της Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, η διεθνής σταρ θα δώσει μια μοναδική συναυλία στις Πυραμίδες της Γκίζας την Τρίτη 7 Απριλίου 2026, σε μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς μουσικές εκδηλώσεις που έχουν ανακοινωθεί στη χώρα αυτή για φέτος.

Η συναυλία διοργανώνεται από την Nations of Sky, ενώ τα εισιτήρια είναι ήδη διαθέσιμα μέσω TicketEgypt, με ανοικτές και τις κρατήσεις για τα VIP lounges. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, καθώς σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την προηγούμενη εμφάνισή της στις πυραμίδες, η Shakira επιστρέφει για μια νύχτα που αναμένεται να μείνει αξέχαστη.

www.instagram.com/shakira

Διάβασε επίσης: Η Shakira ετοιμάζει μεγάλη δωρεάν συναυλία στην Copacabana

Από το 2007 στην επιστροφή

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια με μερικές ρίζες από τον Λίβανο επιστρέφει στην Αίγυπτο μετά την τελευταία της εμφάνιση στον ίδιο χώρο το 2007. Η συναυλία στις Πυραμίδες της Γκίζας έρχεται λίγες ημέρες πριν την εμφάνισή της στο Formula One Saudi Arabian Grand Prix στις 19 Απριλίου, όπου θα συμμετάσχουν επίσης οι Kygo και Pitbull.

Shakira στο Offlimits Music Festival

Η Shakira θα είναι επίσης το headline act του Offlimits Music Festival που επιστρέφει φέτος στο Αμπού Ντάμπι για τη δεύτερη έκδοσή του. Η εμφάνισή της θα πραγματοποιηθεί στις 4 Απριλίου στο Etihad Park στο Yas Island, αναλαμβάνοντας την κορυφαία σκηνή του πολυήμερου φεστιβάλ με πολλαπλές σκηνές και καλλιτέχνες.

https://www.instagram.com/shakira/

Ένα παγκόσμιο φαινόμενο

Με περισσότερα από 95 εκατομμύρια πωληθέντα άλμπουμ παγκοσμίως, τέσσερα Grammy και 15 Latin Grammy, η Shakira είναι η πιο stream-αρισμένη Λατίνα καλλιτέχνης όλων των εποχών. Η επιστροφή της στα ΗΑΕ σηματοδοτεί την τέταρτη φορά της στην περιοχή, μετά τις εμφανίσεις της στο Dubai Autodrome (2007), στο Emirates Palace (2008) και στο du Arena (2011).

Διάβασε επίσης: Στιγμές αγωνίας σε συναυλία της Shakira στο Σαν Σαλβαδόρ

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Shakira Αίγυπτος
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Όσα θα δούμε στον 3ο κύκλο της Wednesday στο Netflix – Αποκαλύψεις, μυστικά και νέα πρόσωπα

Όσα θα δούμε στον 3ο κύκλο της Wednesday στο Netflix – Αποκαλύψεις, μυστικά και νέα πρόσωπα

26.02.2026
Επόμενο
Αν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s ζούσαν σήμερα, έτσι θα ντύνονταν

Αν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s ζούσαν σήμερα, έτσι θα ντύνονταν

26.02.2026

Δες επίσης

Akylas: Θα παρουσιάσει το Ferto σε εθνικό τελικό για την Eurovision – Ποια είναι η χώρα που τον κάλεσε
Μουσικά Νέα

Akylas: Θα παρουσιάσει το Ferto σε εθνικό τελικό για την Eurovision – Ποια είναι η χώρα που τον κάλεσε

25.02.2026
Η Taylor Swift χωρίς μακιγιάζ σε νέο video από τα παρασκήνια του «Opalite»
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift χωρίς μακιγιάζ σε νέο video από τα παρασκήνια του «Opalite»

25.02.2026
Stavento και Ήβη Αδάμου τραγουδούν «Για Πάντα» για το soundtrack της ταινίας «Φίλοι Για Πάντα»
Μουσικά Νέα

Stavento και Ήβη Αδάμου τραγουδούν «Για Πάντα» για το soundtrack της ταινίας «Φίλοι Για Πάντα»

25.02.2026
Daft Punk: 5 χρόνια μετά τη διάλυσή τους, κυκλοφορούν νέο μουσικό video
Μουσικά Νέα

Daft Punk: 5 χρόνια μετά τη διάλυσή τους, κυκλοφορούν νέο μουσικό video

25.02.2026
Τα 50 χρόνια ιστορίας των Iron Maiden καταγράφονται στο νέο ντοκιμαντέρ που κυκλοφορεί τον Μάιο
Μουσικά Νέα

Τα 50 χρόνια ιστορίας των Iron Maiden καταγράφονται στο νέο ντοκιμαντέρ που κυκλοφορεί τον Μάιο

25.02.2026
Κώστας Δόξας: Ένοχος για ενδοοικογενειακή βία – Ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή
Μουσικά Νέα

Κώστας Δόξας: Ένοχος για ενδοοικογενειακή βία – Ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή

25.02.2026
Sampling ή Αντιγραφή; 10 ελληνικά hits που δανείστηκαν (πολύ) από το εξωτερικό
Μουσικά Νέα

Sampling ή Αντιγραφή; 10 ελληνικά hits που δανείστηκαν (πολύ) από το εξωτερικό

25.02.2026
H Taylor Swift κατακτά για 14η φορά το Billboard Hot 100 γράφοντας ξανά ιστορία
Μουσικά Νέα

H Taylor Swift κατακτά για 14η φορά το Billboard Hot 100 γράφοντας ξανά ιστορία

25.02.2026
Τα 10 τραγούδια της Eurovision που κατέγραψαν τις υψηλότερες βαθμολογίες στην ιστορία του διαγωνισμού
Μουσικά Νέα

Τα 10 τραγούδια της Eurovision που κατέγραψαν τις υψηλότερες βαθμολογίες στην ιστορία του διαγωνισμού

25.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά