Αν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s ζούσαν σήμερα, έτσι θα ντύνονταν

Πώς θα ντύνονταν σήμερα οι πιο iconic χαρακτήρες των ελληνικών σειρών των ’90s; Από glam looks μέχρι modern power dressing, φανταζόμαστε το στιλ τους στο 2026
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν οι πιο εμβληματικοί ήρωες της ελληνικής τηλεόρασης των 90’s και 00’s ζούσαν σήμερα, το στιλ τους σίγουρα θα είχε εξελιχθεί μαζί με την εποχή. Τα έντονα ταγέρ, τα εφαρμοστά φορέματα, τα κοστούμια με βάτες και τα statement σύνολα που σημάδεψαν δύο δεκαετίες θα προσαρμόζονταν στις σύγχρονες τάσεις, διατηρώντας όμως τον πυρήνα της προσωπικότητάς τους. Γιατί η μόδα αλλάζει, αλλά ο χαρακτήρας όχι.

Από τη glam αισθητική μέχρι το αυστηρό power dressing και από το ρομαντικό minimal μέχρι την εκκεντρική υπερβολή, οι τηλεοπτικοί χαρακτήρες εκείνων των εποχών είχαν ξεκάθαρη ταυτότητα. Αν τους βλέπαμε σήμερα, θα κινούνταν ανάμεσα στο quiet luxury, το street style και τις viral TikTok τάσεις, αποδεικνύοντας πως το στιλ, όταν είναι αυθεντικό, προσαρμόζεται, αλλά δεν χάνεται ποτέ.

Σωσώ Παπαδήμα (Εγκλήματα)

Η Σωσώ Παπαδήμα από τα Εγκλήματα θα είχε σίγουρα αγκαλιάσει την επιστροφή του gothic στιλ με την ίδια σκοτεινή ενέργεια που την χαρακτήριζε. Εκκεντρικά hairstyles, έντονα, σχεδόν αποχρωματισμένα φρύδια και μακιγιάζ σε βαθιές μαύρες και μπορντό αποχρώσεις θα ολοκλήρωναν το βλέμμα της, ενώ οι κορσέδες θα κυριαρχούσαν στη γκαρνταρόμπα της, συνδυασμένοι με δερμάτινα, δαντελένια ή tailored κομμάτια, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ισορροπεί μεταξύ επιβολής και θεατρικότητας.

swsw_egklimata

https://www.instagram.com/miagoth_/

Ντένη Μαρκορά (Δύο ξένοι)

Η Ντένη Μαρκορά θα μπορούσε να ενσωματώσει με απόλυτη επιτυχία το power dressing, συνδυάζοντας κομψά σακάκια, ψηλόμεσες φούστες και tailored παντελόνια που αποπνέουν δυναμισμό. Παράλληλα, η αγάπη της για τις γούνες θα της επέτρεπε να υιοθετήσει το Mob Wife aesthetic, προσθέτοντας πολυτελή και εντυπωσιακά κομμάτια που αναδεικνύουν τον χαρακτήρα της, δημιουργώντας ένα στιλ ταυτόχρονα επιβλητικό και θηλυκό.

https://www.instagram.com/juliesfi/?hl=el

Ντάλια Χατζηαλεξάνδρου (Στο Παρά Πέντε)

Η Ντάλια Χατζηαλεξάνδρου θα μπορούσε υποθετικά να ενσωματώσει την quite luxury αισθητική λόγω του κοινωνικού της φόντου, όμως η τάση της να αποφεύγει τις νόρμες την καθιστά απίθανο να το ακολουθούσε. Αντίθετα, θα επέλεγε looks γεμάτα χρώμα και ένταση, καθιστώντας την ιδανική εκπρόσωπο του dopamine dressing, όπου το «more is more» στη μόδα δεν είναι απλώς κανόνας αλλά προσωπική της φιλοσοφία.

https://www.instagram.com/missdreamanastasia/?hl=el

Αγγέλα (Στο Παρά Πέντε)

Η Αγγέλα είχε πάντα έναν πιο ανδρόγυνο χαρακτήρα, γι’ αυτό το skater girl στιλ θα της ταίριαζε απόλυτα. Τα φαρδιά παντελόνια, τα hoodie και τα graphic t-shirts θα αναδείκνυαν την αβίαστη άνεση της εμφάνισής της, ενώ τα sneakers και τα καπέλα του μπάσκετ θα έδιναν έναν παιχνιδιάρικο, νεανικό τόνο. Η συνολική αισθητική θα ήταν χαλαρή αλλά δυναμική, με χρώματα και σχέδια που αντικατοπτρίζουν την ενεργητική και ανεξάρτητη προσωπικότητά της.

aggela

skater_girl
https://www.instagram.com/elliee.rob/?hl=el

Κωνσταντίνος Κατακουζινός (Κωνσταντίνου και Ελένης)

https://www.instagram.com/hannesjocarter/?hl=el

Εύα (Ευτυχισμένοι μαζί)

Η Εύα θα μπορούσε να υιοθετήσει σήμερα μια emo 10’s revive αισθητική, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τα χαρακτηριστικά των emo looks της δεκαετίας του 2010. Μακριά σκουρόχρωμα μαλλιά με ανταύγειες, eyeliner σε έντονες γραμμές και αξεσουάρ όπως chokers και βραχιόλια με καρφιά θα αναδείκνυαν την εκκεντρική πλευρά της προσωπικότητας της. Φαρδιά t-shirts με vintage prints, skinny τζιν και combat boots θα ολοκλήρωναν το outfit, ενώ λεπτομέρειες όπως σακίδια με pins και σκουλαρίκια πολλών κρίκων θα έδιναν την τέλεια emo νότα, φέρνοντας μια σύγχρονη αναβίωση των αγαπημένων στιλιστικών στοιχείων των 10’s.

https://www.instagram.com/elliee.rob/?hl=el

Λάζαρος (Είσαι το ταίρι μου)

Ο Λάζαρος (Είσαι το ταίρι μου) θα μπορούσε σήμερα να υιοθετήσει ένα punk-inspired ανδρικό στιλ γεμάτο στάμπες, δερμάτινα jackets και ripped παντελόνια. T-shirts με έντονα slogans ή γραφικά, συνδυασμένα με μαύρα skinny jeans και boots με μεταλλικές λεπτομέρειες, θα του έδιναν ξεκάθαρο attitude. Τα αξεσουάρ όπως αλυσίδες, καρφιά ή δερμάτινα βραχιόλια θα ολοκλήρωναν το edgy punk look, ενώ το χτένισμα και τυχόν highlights στα μαλλιά θα έδιναν την τελευταία πινελιά στην εκκεντρική, αντισυμβατική αισθητική του.

Χαρά (Καφέ της Χαράς)

Η Χαρά σήμερα θα διατηρούσε το Y2K στιλ της, φέρνοντας πίσω τις παιχνιδιάρικες τάσεις των 2000s με μια μοντέρνα ματιά. Crop tops, χαμηλοκάβαλα τζιν, μπαρέτες και χρωματιστά αξεσουάρ θα αναδείκνυαν τον νεανικό και ζωηρό χαρακτήρα της. Τα μεταλλικά ή χρωματιστά sneakers, οι μικρές τσάντες ώμου και τα φανταχτερά κοσμήματα θα ολοκλήρωναν το look, ενώ έντονα prints και χρωματικούς συνδυασμούς θα πρόσθεταν τη χαρακτηριστική παιχνιδιάρικη διάθεση που πάντα τη συνόδευε.

Y2K
freepik.com

Δες κι αυτό…

 

00s 90s Fashion σειρές
