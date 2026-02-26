Οι ταινίες της εβδομάδας: Το Μεγαλείο του Paolo Sorrentino και επικό Elvis Presley in Concert

Από το νέο έργο του Paolo Sorrentino έως την επιστροφή του «Scream» και το ντοκιμαντέρ για τον Elvis Presley, οι κινηματογραφικές αίθουσες γεμίζουν με διαφορετικά είδη και έντονες αφηγήσεις

Η κινηματογραφική εβδομάδα διαμορφώνεται σαν ένα πολυσυλλεκτικό μωσαϊκό ταινιών, όπου το πολιτικό δράμα, ο τρόμος, η μουσική και οι προσωπικές αναζητήσεις συνυπάρχουν στη μεγάλη οθόνη. Από το στοχαστικό σύμπαν του Paolo Sorrentino και το εσωτερικό πορτρέτο εξουσίας στο «Το Μεγαλείο», μέχρι τις νεανικές αγωνίες και τα όνειρα ενηλικίωσης του ελληνικού «Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ», οι νέες πρεμιέρες επιχειρούν να αποτυπώσουν τον παλμό μιας εποχής που παλεύει ανάμεσα στην προσωπική ευθύνη και τη συλλογική ταυτότητα. Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό δράμα «Παίζει Ακόμα;» εστιάζει στις δεύτερες ευκαιρίες και τη συναισθηματική επανεκκίνηση, ενώ το ισπανικό «Όλες οι Κυριακές» εξερευνά τις οικογενειακές σχέσεις και τις επιλογές ζωής μέσα από ένα ευαίσθητο, ρεαλιστικό βλέμμα.

Στον αντίποδα της δραματουργίας, η αγωνία κορυφώνεται με το «Scream 7», που επαναφέρει έναν από τους πιο εμβληματικούς κύκλους τρόμου στη σύγχρονη κινηματογραφική σκηνή, επενδύοντας στη νοσταλγία αλλά και σε μια νέα γενιά χαρακτήρων. Παράλληλα, η μουσική αποκτά κεντρική θέση μέσα από διαφορετικές αφηγήσεις. Το ντοκιμαντέρ «EPiC: Elvis Presley in Concert» αναβιώνει τον μύθο του Elvis Presley μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό, ενώ το ελληνικό «Το Οτιδήποτε» προσεγγίζει την καλλιτεχνική δημιουργία ως υπαρξιακή αναζήτηση, ισορροπώντας ανάμεσα στη μυθοπλασία και το ντοκιμαντέρ. Σε μια πιο λαϊκή μουσική διαδρομή, το «Όλοι οι Ρεμπέτες του Ντουνιά» παρακολουθεί το ταξίδι του ρεμπέτικου στην Ευρώπη, φωτίζοντας τη δύναμη της παράδοσης πέρα από σύνορα και γλώσσες.

Την ίδια στιγμή, η εβδομάδα δεν ξεχνά το οικογενειακό κοινό, με την animated περιπέτεια «Τσάρλι ο Σούπερ Σκύλος» να φέρνει χιούμορ και δράση σε μικρούς και μεγάλους, αποδεικνύοντας ότι η κινηματογραφική εμπειρία μπορεί να αγκαλιάσει κάθε ηλικία και διάθεση. Έτσι, από τις πολιτικές ίντριγκες και τα ηθικά διλήμματα έως τις συναυλιακές σκηνές, τον τρόμο και τη φαντασία, οι αίθουσες γεμίζουν με ιστορίες που αντανακλούν τη σύγχρονη κοινωνία και προσκαλούν το κοινό σε ένα ταξίδι συναισθημάτων, ιδεών και διαφορετικών κινηματογραφικών κόσμων.

Το Μεγαλείο

Πολιτικό δράμα εξουσίας από τον σπουδαίο Paolo Sorrentino

(«La Grazia») Δραματική ταινία Ιταλικής παραγωγής του 2025 σε σκηνοθεσία Paolo Sorrentino. Πρωταγωνιστούν: Toni Servillo, Anna Ferzetti, Massimo Venturiello κ.ά.

Η νέα ταινία του σπουδαίου Ιταλού σκηνοθέτη Paolo Sorrentino («Η Τέλεια Ομορφιά») με πρωταγωνιστή τον Toni Servillo, ο οποίος κέρδισε στο Φεστιβάλ Βενετίας το Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας.

Με λίγα λόγια… Ένας χήρος, πρόεδρος της Ιταλίας και πρώην ανώτατος δικαστής αντιμετωπίζει ηθικά διλήμματα σχετικά με τη νομοθεσία για την ευθανασία και την απονομή χάριτος σε δολοφόνους, ενώ παράλληλα παλεύει με την απιστία της εκλιπούσας συζύγου του κατά τους τελευταίους μήνες της θητείας του.

Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ

Μια ιστορία ενηλικίωσης και φιλοδοξίας

(«Πολύ Κοριτσίστικο Ονομα το Πάττυ») Δραματική ταινία Ελληνικής παραγωγής του 2025 σε σκηνοθεσία Γιώργου Γεωργόπουλου. Πρωταγωνιστούν: Μορτ Κλωναράκη, Βαγγέλης Μουρίκης, Φιλίππα Κουτούπα, Γιούλα Μπούνταλη, Τάσος Νούσιας κ.ά.

Η νέα ταινία του Γιώργος Γεωργόπουλος («Tungsten», «Δε Θέλωνα Γίνω Δυσάρεστος Αλλά Πρέπει να Μιλήσουμε για κάτι Πολύ Σοβαρό») κέρδισε 5 βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενθουσιάζοντας κοινό και κριτικούς.

Με λίγα λόγια… Μια 18χρονη αθλήτρια τζούντο από ένα ακριτικό ελληνικό νησί μετακομίζει στην Αθήνα κυνηγώντας το όνειρο των Ολυμπιακών Αγώνων, για να αντιμετωπίσει τον έρωτα, την προδοσία και τις οδυνηρές αλήθειες που θα μπορούσαν να την καταστρέψουν ή να την κάνουν πιο δυνατή.

Παίζει Ακόμα;

Ο Bradley Cooper σκηνοθετεί μια νέα αρχή στη Νέα Υόρκη

(«Is This Thing On?») Δραματική Αμερικανικής παραγωγής του 2026, σε σκηνοθεσία Bradley Cooper. Πρωταγωνιστούν: Will Arnett, Laura Dern, Andra Day, Bradley Cooper κ.ά.

Με λίγα λόγια… Καθώς ο γάμος τους διαλύεται, ο Άλεξ αντιμετωπίζει τη μέση ηλικία και το διαζύγιο, αναζητώντας νέο σκοπό στη stand up comedy σκηνή της Νέας Υόρκης. Εν τω μεταξύ, η σύζυγός του Τες αντιμετωπίζει τις θυσίες που έκανε για την οικογένειά τους, αναγκάζοντάς τους να αναζητήσουν νέους τρόπους συν ανατροφής των παιδιών και ταυτότητας.

Scream 7

Νέος κύκλος αίματος στο εμβληματικό franchise

(«Scream 7») Ταινία τρόμου Αμερικανικής παραγωγής του 2026, σε σκηνοθεσία Kevin Williamson. Πρωταγωνιστούν: Neve Campbell, Courteney Cox, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, Isabel May, Mckenna Grace κ.ά.

To επιτυχημένο horror franchise επιστρέφει μαζί με την Neve Campbell στον ρόλο της Sidney από τις πέντε πρώτες ταινίες. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Kevin Williamson, σεναριογράφος των δύο πρώτων ταινιών, καθώς και του τέταρτου sequel του 2011.

Με λίγα λόγια… Όταν ένας νέος δολοφόνος Ghostface εμφανίζεται στην πόλη όπου η Sidney Prescott έχει χτίσει μια νέα ζωή, οι πιο σκοτεινοί της φόβοι γίνονται πραγματικότητα, καθώς η κόρη της γίνεται ο επόμενος στόχος.

Όλες οι Κυριακές

Οικογενειακό δράμα για τις επιλογές της ζωής

(«Los domingos») Δραματική ταινία Ισπανικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Alauda Ruiz de Azua. Πρωταγωνιστούν: Blanca Soroa, Patricia Lopez Arnaiz, Miguel Garces, Juan Minujin κ.ά.

Η ταινία της Alauda Ruiz de Azua έγινε ήδη μεγάλη εισπρακτική επιτυχία στην Ισπανία, έχοντας κερδίσει το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν, ενώ είναι υποψήφια για 13 Βραβεία Γκόγια.

Με λίγα λόγια… Μια νεαρή γυναίκα ονόματι Ainara βρίσκεται σε προσωπικό σταυροδρόμι ενώ εξερευνά τις επαγγελματικές της προοπτικές, προς μεγάλη ανησυχία της οικογένειάς της.

EPiC: Elvis Presley in Concert

Ο μύθο του Elvis Presley ξαναζεί μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό

(«EPiC: Elvis Presley in Concert») Ντοκιμαντέρ αμερικανικής παραγωγής του 2026 σε σκηνοθεσία Baz Luhrmann.

Ντοκιμαντέρ για τον Βασιλιά του rock n roll, με σπάνιο υλικό από ηχογραφήσεις, πρόβες και τα σόου του στο Λας Βέγκας, σε σκηνοθεσία του Baz Luhrmann. Το «EPiC: Elvis Presley in Concert» επικεντρώνεται αποκλειστικά στην παρουσία και τη φωνή του Elvis Presley, αξιοποιώντας υλικό που παρέμενε χαμένο για χρόνια και επανήλθε στο φως μέσα από την έρευνα του Baz Luhrmann. Μέσα από συναυλιακές στιγμές, προσωπικές αφηγήσεις και σπάνιες εικόνες, ο Elvis Presley παρουσιάζεται να τραγουδά και να αφηγείται τη δική του ιστορία με τρόπο που επιδιώκει να φέρει το κοινό πιο κοντά στην καλλιτεχνική του ταυτότητα. Το ντοκιμαντέρ έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο, όπου έλαβε διθυραμβικές κριτικές.

To Οτιδήποτε

Αναζήτηση της ταυτότητας μέσα από τη μουσική

(«The anything») Μουσική ταινία Ελληνικής παραγωγής του 2025 σε σκηνοθεσία Γιώργου Αθανασίου. Πρωταγωνιστούν: Chris Scott, Μάριος Βίττης κ.ά.

Η ταινία του Γιώργου Αθανασίου («Τα Άνθη στα Άνθη»), είναι μια υβριδική ταινία που ισορροπεί ανάμεσα στη μυθοπλασία και το ντοκιμαντέρ, με πρωταγωνιστές μουσικούς της μουσικής σκηνής της Αθήνας.

Με λίγα λόγια… Δύο φίλοι και μουσικοί ταξιδεύουν σε ένα απομονωμένο χωριό στα βουνά της Αρκαδίας. Σκοπός τους είναι να ηχογραφήσουν έναν αυτοσχεδιαστικό δίσκο. Μέσα από δοκιμές, σιωπές, συζητήσεις και περιπλανήσεις, η ταινία αναδεικνύει την επιθυμία τους για ουσιαστική επαφή και σύνδεση, ενώ η ζωή, ο φόβος και η σκιά του θανάτου νοηματοδοτούν την έννοια του «οτιδήποτε».

Τσάρλι ο Σούπερ Σκύλος

Ένας σκύλο υπερήρωας σώζει τον κόσμο

(«Charlie the Wonderdog») Παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων Καναδικής παραγωγής του 2026 σε σκηνοθεσία Shay Weitzman. H Ταινία είναι μεταγλωτισμένη στα Ελληνικά.

Με λίγα λόγια… Ένας σκύλος αποκτά υπερφυσικές δυνάμεις μετά την απαγωγή του από εξωγήινους. Μαζί πολεμούν μια κακιά γάτα που απειλεί την ανθρωπότητα, ενώ ο σκύλος γίνεται διάσημος υπερήρωας. Μια αστεία και συγκινητική ιστορία για τη φιλία και την αφοσίωση για όλη την οικογένεια.

Όλοι οι Ρεμπέτες του Ντουνιά

Το ρεμπέτικο ταξιδεύει στην Ευρώπη

(«Όλοι οι Ρεμπέτες του Ντουνιά») Ντοκιμαντέρ Ελληνικής παραγωγής του 2020 σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τράγγαλου.

Με λίγα λόγια… Η ορχήστρα «The Famous SOAS Rebetiko Band» έχει έδρα το Λονδίνο. Οι μουσικοί της ορχήστρας κατάγονται από διαφορετικές χώρες αλλά έχουν ένα κοινό στοιχείο. Όλοι αγαπούν με πάθος το ρεμπέτικο τραγούδι. Αυτό το τραγούδι διαδίδουν με τις συναυλίες τους όχι μόνο στην Αγγλία αλλά και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης όπου εμφανίζονται.

