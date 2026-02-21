Screen News 21.02.2026

«EPiC: Elvis Presley in Concert»: Ένα διαφορετικό μουσικό ντοκιμαντέρ στα cinema

Με σπάνιο υλικό και υπό τη σκηνοθετική ματιά του Baz Luhrmann μια μοναδική  κινηματογραφική εμπειρία αφιερωμένη στον Elvis Presley
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Μια ξεχωριστή κινηματογραφική πρόταση αφιερωμένη στον Elvis Presley ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στις 26 Φεβρουαρίου στις αίθουσες, φέρνοντας στο κοινό ένα ντοκιμαντέρ που φιλοδοξεί να αναδείξει τον θρύλο της ροκ εν ρολ μέσα από μια σύγχρονη οπτική. Το «EPiC: Elvis Presley in Concert» συνδυάζει σπάνιο αρχειακό υλικό με μια δυναμική αφήγηση που υπογράφει ο Baz Luhrmann, δημιουργώντας μια εμπειρία που ξεπερνά τα όρια μιας συμβατικής μουσικής ταινίας.

Διάβασε επίσης: Ο μικρός Oscar Wilkins ανεβαίνει στη σκηνή ως… Elvis αντί για ξωτικό και γίνεται viral

Το «EPiC: Elvis Presley in Concert»  επικεντρώνεται αποκλειστικά στην παρουσία και τη φωνή του Elvis Presley, αξιοποιώντας υλικό που παρέμενε χαμένο για χρόνια και επανήλθε στο φως μέσα από την έρευνα του Baz Luhrmann. Μέσα από συναυλιακές στιγμές, προσωπικές αφηγήσεις και σπάνιες εικόνες, ο Elvis Presley παρουσιάζεται να τραγουδά και να αφηγείται τη δική του ιστορία με έναν τρόπο που επιδιώκει να φέρει το κοινό πιο κοντά στην καλλιτεχνική του ταυτότητα.

Σύμφωνα με τη δημιουργική προσέγγιση του Baz Luhrmann, η ταινία επιχειρεί να αναδείξει όχι μόνο τη μουσική κληρονομιά του Elvis Presley αλλά και τη διαχρονική επιρροή του στην ποπ κουλτούρα, μετατρέποντας την προβολή σε μια κινηματογραφική εμπειρία που συνδυάζει συναυλιακή ενέργεια και προσωπική εξομολόγηση.

Το «EPiC Elvis Presley in Concert» φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα νέο πορτρέτο του καλλιτέχνη, επανασυστήνοντας τον Elvis Presley σε παλιούς και νέους θεατές μέσα από την ιδιαίτερη αισθητική γραφή του Baz Luhrmann.

Διάβασε επίσης: Συγκίνηση και αντιδράσεις στη Graceland για τα γενέθλια του Elvis Presley

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

cinema Elvis Presley EPiC: Elvis Presley in Concert ντοκιμαντέρ σινεμά
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η ιδανική συχνότητα για facials που χαρίζει λάμψη χωρίς να καταπονεί την επιδερμίδα

Η ιδανική συχνότητα για facials που χαρίζει λάμψη χωρίς να καταπονεί την επιδερμίδα

21.02.2026
Επόμενο
Rosé και Bruno Mars: Το «APT.» τραγούδι της χρονιάς 2025

Rosé και Bruno Mars: Το «APT.» τραγούδι της χρονιάς 2025

21.02.2026

Δες επίσης

Η Salma Hayek ετοιμάζει ταινία με κορυφαία star για να αλλάξει η εικόνα του Μεξικό
Cinema

Η Salma Hayek ετοιμάζει ταινία με κορυφαία star για να αλλάξει η εικόνα του Μεξικό

21.02.2026
Unfamiliar: Το νέο κατασκοπικό θρίλερ που σαρώνει στα charts του Netflix
Cinema

Unfamiliar: Το νέο κατασκοπικό θρίλερ που σαρώνει στα charts του Netflix

21.02.2026
Όλα όσα ξέρουμε μέχρι στιγμής για τα Όσκαρ 2026
Cinema

Όλα όσα ξέρουμε μέχρι στιγμής για τα Όσκαρ 2026

20.02.2026
Ο Tommy Shelby επιστρέφει – Δες το trailer του Peaky Blinders The Immortal Man
Cinema

Ο Tommy Shelby επιστρέφει – Δες το trailer του Peaky Blinders The Immortal Man

20.02.2026
Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι παρουσιαστές της 98ης τελετής των Όσκαρ
Cinema

Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι παρουσιαστές της 98ης τελετής των Όσκαρ

20.02.2026
Toy Story 5: Ο Woody και ο Buzz τα «βάζουν» με την τεχνολογία – Δες το trailer
Cinema

Toy Story 5: Ο Woody και ο Buzz τα «βάζουν» με την τεχνολογία – Δες το trailer

20.02.2026
Πέθανε ο Eric Dane σε ηλικία 53 ετών – Ο McSteamy έχασε τη μάχη με την ALS
Cinema

Πέθανε ο Eric Dane σε ηλικία 53 ετών – Ο McSteamy έχασε τη μάχη με την ALS

20.02.2026
7 από τα πιο τοξικά ρομάντζα που θεωρήθηκαν θυελλώδεις έρωτες
Cinema

7 από τα πιο τοξικά ρομάντζα που θεωρήθηκαν θυελλώδεις έρωτες

20.02.2026
Under Paris: Το Netflix ετοιμάζει το sequel μετά την παγκόσμια επιτυχία
Cinema

Under Paris: Το Netflix ετοιμάζει το sequel μετά την παγκόσμια επιτυχία

20.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική