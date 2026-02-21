Rosé και Bruno Mars: Το «APT.» τραγούδι της χρονιάς 2025

Η IFPI ανακήρυξε τη μεγάλη επιτυχία των Rosé και Bruno Mars ως το πιο εμπορικό τραγούδι της χρονιάς, καταγράφοντας ιστορικά ρεκόρ

Η Rosé και ο Bruno Mars κατέκτησαν την πρώτη θέση στη λίστα της International Federation of the Phonographic Industry για τα κορυφαία singles παγκοσμίως το 2025, με το τραγούδι «APT.» να αναδεικνύεται ως η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της χρονιάς. Η ανακοίνωση της IFPI επιβεβαίωσε την τεράστια απήχηση της συνεργασίας, η οποία ξεχώρισε σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές χρονιές της σύγχρονης μουσικής βιομηχανίας.

Το «APT.» κατέγραψε σημαντικά ορόσημα, καθώς αποτέλεσε το πρώτο τραγούδι που έφτασε στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας περιλαμβάνοντας μη αγγλόφωνους στίχους, ενώ παράλληλα ήταν το πρώτο Νο 1 single της IFPI με βασικούς καλλιτέχνες εκτός Βόρειας Αμερικής και Ευρώπης. Η επιτυχία αυτή ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη διεθνή παρουσία της Rosé και του Bruno Mars, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση της pop μουσικής σκηνής.

Σύμφωνα με την IFPI, καθοριστικό ρόλο στην πορεία του τραγουδιού έπαιξε μια συντονισμένη παγκόσμια στρατηγική κυκλοφορίας που συνδύασε ραδιόφωνο, streaming και προωθητικές ενέργειες σε διαφορετικές αγορές, επιτρέποντας στο «APT.» να διατηρήσει δυναμική παρουσία για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την αρχική του κυκλοφορία. Το τραγούδι παρέμεινε για 45 εβδομάδες στο chart Hot 100, φτάνοντας μέχρι την 3η θέση.

Η διάκριση αυτή σηματοδοτεί επίσης μια σημαντική επιστροφή για τον Bruno Mars, καθώς αποτελεί την πρώτη φορά που κατακτά την κορυφή της παγκόσμιας λίστας singles της IFPI μετά το «Just The Way You Are» το 2011, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση του ως ενός από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της σύγχρονης ποπ μουσικής.

