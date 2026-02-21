Μουσικά Νέα 21.02.2026

Rosé και Bruno Mars: Το «APT.» τραγούδι της χρονιάς 2025

Η IFPI ανακήρυξε τη μεγάλη επιτυχία των Rosé και Bruno Mars ως το πιο εμπορικό τραγούδι της χρονιάς, καταγράφοντας ιστορικά ρεκόρ
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Rosé και ο Bruno Mars κατέκτησαν την πρώτη θέση στη λίστα της International Federation of the Phonographic Industry για τα κορυφαία singles παγκοσμίως το 2025, με το τραγούδι «APT.» να αναδεικνύεται ως η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της χρονιάς. Η ανακοίνωση της IFPI επιβεβαίωσε την τεράστια απήχηση της συνεργασίας, η οποία ξεχώρισε σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές χρονιές της σύγχρονης μουσικής βιομηχανίας.

Το «APT.» κατέγραψε σημαντικά ορόσημα, καθώς αποτέλεσε το πρώτο τραγούδι που έφτασε στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας περιλαμβάνοντας μη αγγλόφωνους στίχους, ενώ παράλληλα ήταν το πρώτο Νο 1 single της IFPI με βασικούς καλλιτέχνες εκτός Βόρειας Αμερικής και Ευρώπης. Η επιτυχία αυτή ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη διεθνή παρουσία της Rosé και του Bruno Mars, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση της pop μουσικής σκηνής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Rosé γράφει ιστορία με την εμφάνισή της στα Grammy

Σύμφωνα με την IFPI, καθοριστικό ρόλο στην πορεία του τραγουδιού έπαιξε μια συντονισμένη παγκόσμια στρατηγική κυκλοφορίας που συνδύασε ραδιόφωνο, streaming και προωθητικές ενέργειες σε διαφορετικές αγορές, επιτρέποντας στο «APT.» να διατηρήσει δυναμική παρουσία για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την αρχική του κυκλοφορία. Το τραγούδι παρέμεινε για 45 εβδομάδες στο chart Hot 100, φτάνοντας μέχρι την 3η θέση.

Η διάκριση αυτή σηματοδοτεί επίσης μια σημαντική επιστροφή για τον Bruno Mars, καθώς αποτελεί την πρώτη φορά που κατακτά την κορυφή της παγκόσμιας λίστας singles της IFPI μετά το «Just The Way You Are» το 2011, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση του ως ενός από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της σύγχρονης ποπ μουσικής.

Διάβασε επίσης: Θριαμβευτική επιστροφή του Bruno Mars στη σκηνή των Grammy 2026

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«EPiC: Elvis Presley in Concert»: Ένα διαφορετικό μουσικό ντοκιμαντέρ στα cinema

«EPiC: Elvis Presley in Concert»: Ένα διαφορετικό μουσικό ντοκιμαντέρ στα cinema

21.02.2026
Επόμενο
Ο Νικόλας Φραγκιουδάκης φέρνει την «Κοσμική Αγάπη» στον Σταυρό του Νότου με guest τον Θοδωρή Μαραντίνη

Ο Νικόλας Φραγκιουδάκης φέρνει την «Κοσμική Αγάπη» στον Σταυρό του Νότου με guest τον Θοδωρή Μαραντίνη

21.02.2026

Δες επίσης

Ο Νικόλας Φραγκιουδάκης φέρνει την «Κοσμική Αγάπη» στον Σταυρό του Νότου με guest τον Θοδωρή Μαραντίνη
City Guide

Ο Νικόλας Φραγκιουδάκης φέρνει την «Κοσμική Αγάπη» στον Σταυρό του Νότου με guest τον Θοδωρή Μαραντίνη

21.02.2026
Eurovision 2026: Ο Akylas φλερτάρει με την 1η θέση στα στοιχήματα – Μάχη ανάμεσα σε Ελλάδα και Φινλανδία
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Ο Akylas φλερτάρει με την 1η θέση στα στοιχήματα – Μάχη ανάμεσα σε Ελλάδα και Φινλανδία

20.02.2026
Σαρώνουν στις λίστες των Spotify και Apple Music τα τραγούδια του Sing for Greece 2026
Μουσικά Νέα

Σαρώνουν στις λίστες των Spotify και Apple Music τα τραγούδια του Sing for Greece 2026

20.02.2026
Ήβη Αδάμου: Από την Αίγυπτο σε Σκόπια και Κωνσταντινούπολη
Μουσικά Νέα

Ήβη Αδάμου: Από την Αίγυπτο σε Σκόπια και Κωνσταντινούπολη

20.02.2026
Γιώργος Μαζωνάκης: Δεν εμφανίστηκε την Πέμπτη 19/2 στη σκηνή – Πότε επιστρέφει
Celeb News

Γιώργος Μαζωνάκης: Δεν εμφανίστηκε την Πέμπτη 19/2 στη σκηνή – Πότε επιστρέφει

20.02.2026
Μαρίνα Σάττι: «Το τραγούδι του Ακύλα μου φάνηκε τέλειο και ο ίδιος είναι γλύκας»
Μουσικά Νέα

Μαρίνα Σάττι: «Το τραγούδι του Ακύλα μου φάνηκε τέλειο και ο ίδιος είναι γλύκας»

20.02.2026
LOOK MUM NO COMPUTER: Ο εκκεντρικός μουσικός που θα εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο στη Eurovision 2026
Μουσικά Νέα

LOOK MUM NO COMPUTER: Ο εκκεντρικός μουσικός που θα εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο στη Eurovision 2026

20.02.2026
O Akylas το New Eurovision Party Boy σπάει σύνορα και streams με το Ferto!
Μουσικά Νέα

O Akylas το New Eurovision Party Boy σπάει σύνορα και streams με το Ferto!

20.02.2026
Board of Peace: O Donald Trump ρώτησε τους ηγέτες για τους Guns N’ Roses
Μουσικά Νέα

Board of Peace: O Donald Trump ρώτησε τους ηγέτες για τους Guns N’ Roses

20.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική