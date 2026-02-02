Mad Bubble
Μουσικά Νέα 02.02.2026

Θριαμβευτική επιστροφή του Bruno Mars στη σκηνή των Grammy 2026

Ο Bruno Mars άνοιξε τη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση μαζί με τη ROSÉ με το «APT.» και στη συνέχεια ερμήνευσε το «I Just Might»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Σε μια βραδιά γεμάτη μεγάλα ονόματα και έντονες μουσικές στιγμές, ο Bruno Mars επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ποπ σταρ της εποχής του. Ο Bruno Mars επέστρεψε στη σκηνή των Grammy 2026 για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια βραδιά, αυτή τη φορά μόνος του, παρουσιάζοντας ζωντανά το «I Just Might», το τραγούδι που κυριαρχεί στην κορυφή των αμερικανικών charts και σηματοδοτεί τη νέα φάση της καλλιτεχνικής του πορείας.

Η πρώτη εμφάνιση του Bruno Mars στην τελετή είχε ήδη δώσει τον τόνο, καθώς άνοιξε τη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση μαζί με τη ROSÉ ερμηνεύοντας το «APT.», μια συνεργασία που έχει ξεχωρίσει τόσο εμπορικά όσο και καλλιτεχνικά. Λίγη ώρα αργότερα, ο Bruno Mars επανήλθε στη σκηνή, αυτή τη φορά για μια σόλο ερμηνεία που κέρδισε αμέσως το κοινό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πλαισιωμένος από το συγκρότημά του The Hooligans, ο Bruno Mars εμφανίστηκε μπροστά σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό με μια φωτεινή καρδιά, φορώντας κόκκινο και λευκό σύνολο που παρέπεμπε σε κλασική ποπ αισθητική. Το κοινό αντέδρασε άμεσα, με τη ROSÉ και τη Lady Gaga να τραγουδούν και να χορεύουν από τις θέσεις τους, ενώ ανάμεσα στους θεατές που παρασύρθηκαν από τον ρυθμό βρέθηκαν και οι Sabrina Carpenter, Addison Rae και Sombr. Μετά το τέλος της εμφάνισης, ο παρουσιαστής Trevor Noah σχολίασε με χιούμορ την ατμόσφαιρα που είχε δημιουργηθεί στην αίθουσα, απευθυνόμενος στην Brandi Carlile και αστειευόμενος για το ενδιαφέρον της Joni Mitchell, προσθέτοντας έναν ανάλαφρο τόνο σε μια ήδη θερμή στιγμή της βραδιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Bruno Mars συγκαταλέγεται ήδη στους πιο πολυβραβευμένους καλλιτέχνες της σύγχρονης ποπ, έχοντας κατακτήσει συνολικά 16 Grammy κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Ανάμεσά τους βρίσκονται διακρίσεις για τραγούδι και ηχογράφηση της χρονιάς, καθώς και το άλμπουμ της χρονιάς το 2018 για το «24K Magic». Στα Grammy 2026, ο Bruno Mars ήταν υποψήφιος 3 φορές με το «APT.», μεταξύ άλλων στις κατηγορίες τραγουδιού και ηχογράφησης της χρονιάς. Ωστόσο, έχασε το βραβείο καλύτερο pop ντουέτο ή ομαδικής ερμηνείας από το «Defying Gravity» των Cynthia Erivo και Ariana Grande.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το «I Just Might» σημείωσε έναν ακόμη σημαντικό σταθμό στην καριέρα του Bruno Mars τον Ιανουάριο, όταν έγινε το 10ο τραγούδι του που φτάνει στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 και το πρώτο που έκανε ντεμπούτο απευθείας στην κορυφή. Το τραγούδι παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στην πρώτη θέση, σύμφωνα με το chart της 31 Ιανουαρίου, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική εμπορική δυναμική του καλλιτέχνη.

Παράλληλα, το «I Just Might» λειτουργεί ως προπομπός για το επερχόμενο άλμπουμ του Bruno Mars με τίτλο «The Romantic», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 27 Φεβρουαρίου.

Με τη διπλή του παρουσία στα Grammy 2026 και με ένα τραγούδι που ήδη γράφει ιστορία στα charts, ο Bruno Mars έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι παραμένει στην κορυφή της ποπ σκηνής, συνδυάζοντας εμπορική επιτυχία, σκηνική λάμψη και καλλιτεχνική συνέπεια.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

