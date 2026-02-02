Ο Kendrick Lamar και ο Bad Bunny κυριάρχησαν στα Grammy 2026

Σε μια απονομή που ξεπέρασε τα στενά όρια της μουσικής βιομηχανίας και μετατράπηκε σε δημόσιο βήμα πολιτικού λόγου, τα Βραβεία Grammy 2026 ανέδειξαν μεγάλους νικητές τον Bad Bunny και τον Kendrick Lamar, ενώ ταυτόχρονα κατέγραψαν ένα από τα πιο ηχηρά κύματα καλλιτεχνικής αντίδρασης απέναντι στην πολιτική της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η τελετή στο Λος Άντζελες, παρουσία κορυφαίων ονομάτων της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, συνδύασε ιστορικά ρεκόρ, συγκινητικές στιγμές και σαφείς τοποθετήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, επιβεβαιώνοντας ότι τα Grammy παραμένουν ένας καθρέφτης της κοινωνικής και πολιτικής συγκυρίας.

Ο Bad Bunny αναδείχθηκε ένας από τους απόλυτους πρωταγωνιστές της βραδιάς, κατακτώντας τρία βραβεία, ανάμεσά τους το άλμπουμ της χρονιάς, το καλύτερο άλμπουμ música urbana και την καλύτερη παγκόσμια μουσική ερμηνεία. Στην ομιλία του, λίγο πριν την εμφάνισή του στο επερχόμενο Super Bowl, ο Bad Bunny επέλεξε να τοποθετηθεί ανοιχτά κατά του αντιμεταναστευτικού κλίματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Πριν ευχαριστήσω τον Θεό, θα πω ICE out», δήλωσε από τη σκηνή, τονίζοντας ότι οι μετανάστες δεν είναι «άγριοι, ζώα ή εξωγήινοι», αλλά άνθρωποι και Αμερικανοί. Με τη νίκη του αυτή, ο Bad Bunny έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης ισπανόφωνου άλμπουμ που κερδίζει το κορυφαίο βραβείο της χρονιάς.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η Billie Eilish, η οποία απέσπασε το βραβείο τραγουδιού της χρονιάς για το «Wildflower». Από τη σκηνή, η Billie Eilish υπογράμμισε ότι «κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη», καλώντας σε συνεχή αγώνα, δημόσιο λόγο και διαμαρτυρία σε μια περίοδο που, όπως είπε, είναι δύσκολο να γνωρίζει κανείς πώς να αντιδράσει.

Το βραβείο καλύτερου νέου καλλιτέχνη απονεμήθηκε στην Olivia Dean, με την απονομή να γίνεται από την περσινή νικήτρια Chappell Roan. Η Olivia Dean, μιλώντας για την οικογενειακή της ιστορία, δήλωσε ότι βρίσκεται στη σκηνή ως εγγονή μετανάστη, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό της προϊόν γενναιότητας ανθρώπων που αξίζουν να τιμώνται.

Ιστορική υπήρξε η βραδιά και για τον Kendrick Lamar, ο οποίος κατέγραψε νέο ρεκόρ ως ο πιο πολυβραβευμένος ράπερ στην ιστορία των Grammy, ξεπερνώντας τον Jay Z. Ο Kendrick Lamar κέρδισε πέντε βραβεία, μεταξύ των οποίων το ηχογράφημα της χρονιάς για το «Luther» σε συνεργασία με την SZA, καθώς και διακρίσεις στις κατηγορίες ραπ τραγουδιού και ραπ άλμπουμ. Με τις φετινές του νίκες, ο Kendrick Lamar έφτασε συνολικά τα 27 Grammy, έχοντας προσθέσει άλλα πέντε και την προηγούμενη χρονιά. «Δεν είμαι καλός στο να μιλάω για τον εαυτό μου, εκφράζομαι μέσα από τη μουσική», δήλωσε λιτά κατά την απονομή.

Η SZA, στο κοινό τους μήνυμα από τη σκηνή, κάλεσε το κοινό να μην παραδοθεί στην απόγνωση, επισημαίνοντας ότι οι άνθρωποι χρειάζονται ο ένας τον άλλον και ότι, κατά τη δική της διατύπωση, δεν κυβερνώνται από την κυβέρνηση αλλά από τον Θεό.

Οι αντιδράσεις κατά της ICE δεν περιορίστηκαν στις ομιλίες της σκηνής. Η Kehlani, η οποία απέσπασε δύο βραβεία R&B για το τραγούδι «Folded», δήλωσε στο κόκκινο χαλί ότι θεωρεί αδιανόητο τόσοι ισχυροί καλλιτέχνες να βρίσκονται μαζί και να μην κάνουν κάποια δήλωση για όσα συμβαίνουν στη χώρα τους. Αντίστοιχα, η Gloria Estefan, μετά τη νίκη της για το καλύτερο tropical Latin άλμπουμ, μίλησε στους δημοσιογράφους για οικογένειες μεταναστών που έχουν προσφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες επί δεκαετίες και για εκατοντάδες παιδιά που βρίσκονται σε κέντρα κράτησης, εκφράζοντας την ελπίδα η κυβέρνηση να ακούσει την έκκληση για ανθρωπιά.

Η Lady Gaga πρόσθεσε ακόμη δύο βραβεία στη συλλογή της, κερδίζοντας στις κατηγορίες pop vocal album και dance pop recording. Στην ομιλία της, η Lady Gaga απευθύνθηκε ειδικά στις γυναίκες της μουσικής βιομηχανίας, προτρέποντάς τες να εμπιστεύονται πάντα τη φωνή και το ένστικτό τους, ακόμη και σε ανδροκρατούμενα περιβάλλοντα. Παράλληλα, μια από τις εκπλήξεις της βραδιάς ήταν η νίκη της Lola Young στην κατηγορία pop solo performance, αφήνοντας πίσω τη Lady Gaga, τον Justin Bieber και τη Sabrina Carpenter.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε και η διάκριση του Steven Spielberg, ο οποίος πέτυχε το πολυπόθητο EGOT, έχοντας πλέον κερδίσει Emmy, Grammy, Oscar και Tony. Ο Steven Spielberg τιμήθηκε για το καλύτερο μουσικό φιλμ με το ντοκιμαντέρ «Music for John Williams», το οποίο παρήγαγε ο ίδιος, χαρακτηρίζοντας τη βράβευση βαθιά συγκινητική.

Στις υπόλοιπες μεγάλες κατηγορίες, ο Jelly Roll επικράτησε στο contemporary country album, ο Chris Stapleton στο country solo performance και ο Tyler Childers στο country song. Η Joni Mitchell κατέκτησε το 11ο Grammy της για το καλύτερο ιστορικό άλμπουμ, ενώ το πρώτο Grammy για εξώφυλλο άλμπουμ απονεμήθηκε στο «Chromakopia» του Tyler, the Creator.

Το τραγούδι «Golden» των Huntr/x από τη σειρά «KPop Demon Hunters» του Netflix αναδείχθηκε καλύτερο τραγούδι γραμμένο για οπτικά μέσα.

Την τελετή παρουσίασε για τελευταία φορά ο Trevor Noah, ο οποίος χαρακτήρισε τα Grammy «την καλύτερη συναυλία που δεν μπορεί να αγοράσει κανείς με χρήματα». Ο Trevor Noah εξήγησε ότι αποχωρεί πιστεύοντας στα όρια θητειών και θέλοντας να δώσει το παράδειγμα, ενώ δεν παρέλειψε να αστειευτεί για την απουσία της Nicki Minaj, αναφέροντας ότι βρίσκεται στον Λευκό Οίκο με τον Donald Trump, σχόλιο που προκάλεσε έντονο χειροκρότημα.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με συγκινητικά αφιερώματα στη μνήμη σημαντικών καλλιτεχνών, με τον Post Malone να τιμά τον Ozzy Osbourne και τη Lauryn Hill να αποτίει φόρο τιμής στους D’Angelo και Roberta Flack, επανενωνόμενη στη σκηνή με τον Wyclef Jean. Παρά τη λάμψη και τις διακρίσεις, αρκετοί υποψήφιοι, όπως η Sabrina Carpenter, ο Justin Bieber και η Hayley Williams, αποχώρησαν χωρίς βραβείο, σε μια χρονιά που επιβεβαίωσε ότι τα Grammy 2026 θα μείνουν στη μνήμη όχι μόνο για τους νικητές τους, αλλά και για το ισχυρό κοινωνικό τους αποτύπωμα.

Η λίστα με τους νικητές

Best Pop Vocal Album

Justin Bieber – Swag

Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

Miley Cyrus – Something Beautiful

Lady Gaga – Mayhem – WINNER

Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)

Best Contemporary Country Album

Kelsea Ballerini – Patterns

Tyler Childers – Snipe Hunter

Eric Church – Evangeline vs the Machine

Jelly Roll – Beautifully Broken – WINNER

Miranda Lambert – Postcards from Texas

Best Música Urbana Album

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos – WINNER

Feid – Ferxxo Vol X: Sagrado

J Balvin – Mixteip

Nicki Nicole – Naiki

Trueno – EUB Deluxe

Yandel – Sinfónico (En Vivo)

Best New Artist

Olivia Dean – WINNER

Katseye

The Marias

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Best Rap Album

Clipse – Let God Sort Em Out

Glorilla – Glorious

JID – God Does Like Ugly

Kendrick Lamar – GNX – WINNER

Tyler, the Creator – Chromakopia

Best Dance-Pop Recording

Selena Gomez & Benny Blanco – Bluest Flame

Lady Gaga – Abracadabra – WINNER

Zara Larsson – Midnight Sun

Tate McRae – Just Keep Watching

PinkPantheress – Illegal

Best Rap Performance

Cardi B – Outside

Clipse – Chains & Whips (ft Kendrick Lamar & Pharrell Williams) – WINNER

Doechii – Anxiety

Kendrick Lamar – TV Off (ft Lefty Gunplay)

Tyler, the Creator – Darling, I (ft Teezo Touchdown)

Best Country Solo Performance

Tyler Childers – Nose on the Grindstone

Shaboozey – Good News

Chris Stapleton – Bad As I Used to Be – WINNER

Zach Top – I Never Lie

Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo

Best Rap Song

Doechii – Anxiety

Clipse, Pusha T & Malice ft John Legend & Voices of Fire – The Birds Don’t Sing

Tyler, the Creator ft GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne – Sticky

GloRilla – TGIF

Kendrick Lamar ft Lefty Gunplay – TV Off – WINNER

Best Pop Duo/Group Performance

Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity – WINNER

Huntr/x – Golden

Katseye – Gabriela

Rosé & Bruno Mars – APT.

SZA Featuring Kendrick Lamar – 30 for 30

Best R&B Album

Givēon – Beloved

Coco Jones – Why Not More?

Ledisi – The Crown

Teyana Taylor – Escape Room

Leon Thomas – Mutt – WINNER

Best Rock Album

Deftones – Private Music

Haim – I Quit

Linkin Park – From Zero

Turnstile – Never Enough – WINNER

Yungblud – Idols

Best Dance/Electronic Album

FKA twigs – Eusexua – WINNER

Fred Again – Ten Days

PinkPantheress – Fancy That

Rüfüs Du Sol – Inhale/Exhale

Skrillex – F U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3

Best Rock Performance

Amyl and the Sniffers – U Should Not Be Doing That

Linkin Park – The Emptiness Machine

Turnstile – Never Enough

Hayley Williams – Mirtazapine

Yungblud – Changes (Live from Villa Park, Back to the Beginning) – WINNER

Best Metal Performance

Dream Theater – Night Terror

Ghost – Lachryma

Sleep Token – Emergence

Spiritbox – Soft Spine

Turnstile – Birds – WINNER

Best R&B Performance

Justin Bieber – Yukon

Chris Brown – It Depends (ft Bryson Tiller)

Kehlani – Folded – WINNER

Leon Thomas – Mutt

Summer Walker – Heart of a Woman

Best Traditional R&B Performance

Durand Bernarr – Here We Are

Lalah Hathaway – Uptown

Ledisi – Love You Too

SZA – Crybaby

Leon Thomas – Vibes Don’t Lie – WINNER

Best R&B Song

Kehlani – Folded – WINNER

Summer Walker – Heart of a Woman

Chris Brown ft Bryson Tiller – It Depends

Durand Bernarr – Overqualified

Leon Thomas – Yes It Is

Best Alternative Music Album

Bon Iver – Sable, Fable

The Cure – Songs of a Lost World – WINNER

Tyler, the Creator – Don’t Tap the Glass

Wet Leg – Moisturizer

Hayley Williams – Ego Death at a Bachelorette Party

Best Traditional Country Album

Charley Crockett – Dollar a Day

Lukas Nelson – American Romance

Willie Nelson – Oh What a Beautiful World

Margo Price – Hard Headed Woman

Zach Top – Ain’t In It for My Health – WINNER

Best Global Music Performance

Bad Bunny – EoO – WINNER

Ciro Hurtado – Cantando en el Camino

Angélique Kidjo – Jerusalema

Yeisy Rojas – Inmigrante Y Que?

Shakti – Shrini’s Dream (live)

Anoushka Shankar – Daybreak (ft Alam Khan & Sarathy Korwar)

Best Rock Song

Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be – WINNER

Sleep Token – Caramel

Hayley Williams – Glu

Turnstile – Never Enough

Yungblud – Zombie

Best Country Song

Tyler Childers – Bitin’ List – WINNER

Shaboozey – Good News

Zach Top – I Never Lie

Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo

Miranda Lambert and Chris Stapleton – A Song to Sing

Best Alternative Music Performance

Bon Iver – Everything is Peaceful Love

The Cure – Alone – WINNER

Turnstile – Seein’ Stars

Wet Leg – Mangetout

Hayley Williams – Parachute

Best Compilation Soundtrack for Visual Media

A Complete Unknown

F1 The Album

Kpop Demon Hunters

Sinners – WINNER

Wicked

Best Music Video

Sabrina Carpenter – Manchild

Clipse – So Be It

Doechii – Anxiety – WINNER

OK Go – Love

Sade – Young Lion

Best Song Written for Visual Media

Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be (From Tron: Ares)

Huntr/x – Golden (from KPop: Demon Hunters) – WINNER

Miles Caton – I Lied to You (From Sinners)

Elton John and Brandi Carlile – Never Too Late (From Elton John: Never Too Late)

Jayme Lawson – Pale, Pale Moon (From Sinners)

Rod Wave – Sinners (From Sinners)

Best Folk Album

Rhiannon Giddens & Justin Robinson – What Did the Blackbird Say to the Crow

Patty Griffin – Crown of Roses

I’m With Her – Wild and Clear and Blue – WINNER

Jason Isbell – Foxes in the Snow

Jesse Welles – Under the Powerlines (April 24 – September 24)

Best Dance/Electronic Recording

Disclosure & Anderson Paak – No Cap

Fred again, Skepta & PlaqueBoyMax – Victory Lap

Kaytranada – Space Invader

Skrillex – Voltage

Tame Impala – End of Summer – WINNER

Best African Music Performance

Burna Boy – Love

Davido ft Omah Lay – With You

Eddy Kenzo & Mehran Matin – Hope & Love

Ayra Starr feat. Wizkid – Gimme Dat

Tyla – PUSH 2 START – WINNER

Best Jazz Performance

Lakecia Benjamin – Noble Rise (ft Immanuel Wilkins & Mark Whitfield)

Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (live) – WINNER

Samara Joy – Peace Of Mind / Dreams Come True

Michael Mayo – Four

Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold & Rachel Eckroth – All Stars Lead to You (live)

Best Orchestral Performance

Michael Repper (National Philharmonic) – Coleridge-Taylor: Toussaint L’Ouverture

Andris Nelsons (Boston Symphony Orchestra) – Messiaen: Turangalîla-Symphonie – WINNER

Gustavo Dudamel (Simón Bolívar Symphony Orchestra) – Ravel: Boléro

Yannick Nézet-Séguin (The Philadelphia Orchestra) – Still & Bonds

Esa-Pekka Salonen (San Francisco Symphony) – Stravinsky: Symphony in Three Movements

Best Comedy Album

Bill Burr – Drop Dead Years

Sarah Silverman – PostMortem

Ali Wong – Single Lady

Jamie Foxx – What Had Happened Was…

Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bargatze – WINNER

Best Melodic Rap Performance

Fridayy ft Meek Mill – Proud Of Me

JID ft Ty Dolla $ign & 6Lack – Wholeheartedly

Kendrick Lamar with SZA – luther – WINNER

Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody – WeMaj

PARTYNEXTDOOR & Drake – SOMEBODY LOVES ME

Producer of the Year

Dan Auerbach

Cirkut – WINNER

Dijon

Blake Mills

Sounwave

Songwriter of the Year

Amy Allen – WINNER

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr

Laura Veltz

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

