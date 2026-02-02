Ο Kendrick Lamar και ο Bad Bunny κυριάρχησαν στα Grammy 2026

Σε μια απονομή που ξεπέρασε τα στενά όρια της μουσικής βιομηχανίας και μετατράπηκε σε δημόσιο βήμα πολιτικού λόγου, τα Βραβεία Grammy 2026 ανέδειξαν μεγάλους νικητές τον Bad Bunny και τον Kendrick Lamar, ενώ ταυτόχρονα κατέγραψαν ένα από τα πιο ηχηρά κύματα καλλιτεχνικής αντίδρασης απέναντι στην πολιτική της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η τελετή στο Λος Άντζελες, παρουσία κορυφαίων ονομάτων της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, συνδύασε ιστορικά ρεκόρ, συγκινητικές στιγμές και σαφείς τοποθετήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, επιβεβαιώνοντας ότι τα Grammy παραμένουν ένας καθρέφτης της κοινωνικής και πολιτικής συγκυρίας.
Ο Bad Bunny αναδείχθηκε ένας από τους απόλυτους πρωταγωνιστές της βραδιάς, κατακτώντας τρία βραβεία, ανάμεσά τους το άλμπουμ της χρονιάς, το καλύτερο άλμπουμ música urbana και την καλύτερη παγκόσμια μουσική ερμηνεία. Στην ομιλία του, λίγο πριν την εμφάνισή του στο επερχόμενο Super Bowl, ο Bad Bunny επέλεξε να τοποθετηθεί ανοιχτά κατά του αντιμεταναστευτικού κλίματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Πριν ευχαριστήσω τον Θεό, θα πω ICE out», δήλωσε από τη σκηνή, τονίζοντας ότι οι μετανάστες δεν είναι «άγριοι, ζώα ή εξωγήινοι», αλλά άνθρωποι και Αμερικανοί. Με τη νίκη του αυτή, ο Bad Bunny έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης ισπανόφωνου άλμπουμ που κερδίζει το κορυφαίο βραβείο της χρονιάς.
Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η Billie Eilish, η οποία απέσπασε το βραβείο τραγουδιού της χρονιάς για το «Wildflower». Από τη σκηνή, η Billie Eilish υπογράμμισε ότι «κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη», καλώντας σε συνεχή αγώνα, δημόσιο λόγο και διαμαρτυρία σε μια περίοδο που, όπως είπε, είναι δύσκολο να γνωρίζει κανείς πώς να αντιδράσει.
Το βραβείο καλύτερου νέου καλλιτέχνη απονεμήθηκε στην Olivia Dean, με την απονομή να γίνεται από την περσινή νικήτρια Chappell Roan. Η Olivia Dean, μιλώντας για την οικογενειακή της ιστορία, δήλωσε ότι βρίσκεται στη σκηνή ως εγγονή μετανάστη, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό της προϊόν γενναιότητας ανθρώπων που αξίζουν να τιμώνται.
Ιστορική υπήρξε η βραδιά και για τον Kendrick Lamar, ο οποίος κατέγραψε νέο ρεκόρ ως ο πιο πολυβραβευμένος ράπερ στην ιστορία των Grammy, ξεπερνώντας τον Jay Z. Ο Kendrick Lamar κέρδισε πέντε βραβεία, μεταξύ των οποίων το ηχογράφημα της χρονιάς για το «Luther» σε συνεργασία με την SZA, καθώς και διακρίσεις στις κατηγορίες ραπ τραγουδιού και ραπ άλμπουμ. Με τις φετινές του νίκες, ο Kendrick Lamar έφτασε συνολικά τα 27 Grammy, έχοντας προσθέσει άλλα πέντε και την προηγούμενη χρονιά. «Δεν είμαι καλός στο να μιλάω για τον εαυτό μου, εκφράζομαι μέσα από τη μουσική», δήλωσε λιτά κατά την απονομή.
Η SZA, στο κοινό τους μήνυμα από τη σκηνή, κάλεσε το κοινό να μην παραδοθεί στην απόγνωση, επισημαίνοντας ότι οι άνθρωποι χρειάζονται ο ένας τον άλλον και ότι, κατά τη δική της διατύπωση, δεν κυβερνώνται από την κυβέρνηση αλλά από τον Θεό.
Οι αντιδράσεις κατά της ICE δεν περιορίστηκαν στις ομιλίες της σκηνής. Η Kehlani, η οποία απέσπασε δύο βραβεία R&B για το τραγούδι «Folded», δήλωσε στο κόκκινο χαλί ότι θεωρεί αδιανόητο τόσοι ισχυροί καλλιτέχνες να βρίσκονται μαζί και να μην κάνουν κάποια δήλωση για όσα συμβαίνουν στη χώρα τους. Αντίστοιχα, η Gloria Estefan, μετά τη νίκη της για το καλύτερο tropical Latin άλμπουμ, μίλησε στους δημοσιογράφους για οικογένειες μεταναστών που έχουν προσφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες επί δεκαετίες και για εκατοντάδες παιδιά που βρίσκονται σε κέντρα κράτησης, εκφράζοντας την ελπίδα η κυβέρνηση να ακούσει την έκκληση για ανθρωπιά.
Η Lady Gaga πρόσθεσε ακόμη δύο βραβεία στη συλλογή της, κερδίζοντας στις κατηγορίες pop vocal album και dance pop recording. Στην ομιλία της, η Lady Gaga απευθύνθηκε ειδικά στις γυναίκες της μουσικής βιομηχανίας, προτρέποντάς τες να εμπιστεύονται πάντα τη φωνή και το ένστικτό τους, ακόμη και σε ανδροκρατούμενα περιβάλλοντα. Παράλληλα, μια από τις εκπλήξεις της βραδιάς ήταν η νίκη της Lola Young στην κατηγορία pop solo performance, αφήνοντας πίσω τη Lady Gaga, τον Justin Bieber και τη Sabrina Carpenter.
Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε και η διάκριση του Steven Spielberg, ο οποίος πέτυχε το πολυπόθητο EGOT, έχοντας πλέον κερδίσει Emmy, Grammy, Oscar και Tony. Ο Steven Spielberg τιμήθηκε για το καλύτερο μουσικό φιλμ με το ντοκιμαντέρ «Music for John Williams», το οποίο παρήγαγε ο ίδιος, χαρακτηρίζοντας τη βράβευση βαθιά συγκινητική.
Στις υπόλοιπες μεγάλες κατηγορίες, ο Jelly Roll επικράτησε στο contemporary country album, ο Chris Stapleton στο country solo performance και ο Tyler Childers στο country song. Η Joni Mitchell κατέκτησε το 11ο Grammy της για το καλύτερο ιστορικό άλμπουμ, ενώ το πρώτο Grammy για εξώφυλλο άλμπουμ απονεμήθηκε στο «Chromakopia» του Tyler, the Creator.
Το τραγούδι «Golden» των Huntr/x από τη σειρά «KPop Demon Hunters» του Netflix αναδείχθηκε καλύτερο τραγούδι γραμμένο για οπτικά μέσα.
Την τελετή παρουσίασε για τελευταία φορά ο Trevor Noah, ο οποίος χαρακτήρισε τα Grammy «την καλύτερη συναυλία που δεν μπορεί να αγοράσει κανείς με χρήματα». Ο Trevor Noah εξήγησε ότι αποχωρεί πιστεύοντας στα όρια θητειών και θέλοντας να δώσει το παράδειγμα, ενώ δεν παρέλειψε να αστειευτεί για την απουσία της Nicki Minaj, αναφέροντας ότι βρίσκεται στον Λευκό Οίκο με τον Donald Trump, σχόλιο που προκάλεσε έντονο χειροκρότημα.
Η βραδιά ολοκληρώθηκε με συγκινητικά αφιερώματα στη μνήμη σημαντικών καλλιτεχνών, με τον Post Malone να τιμά τον Ozzy Osbourne και τη Lauryn Hill να αποτίει φόρο τιμής στους D’Angelo και Roberta Flack, επανενωνόμενη στη σκηνή με τον Wyclef Jean. Παρά τη λάμψη και τις διακρίσεις, αρκετοί υποψήφιοι, όπως η Sabrina Carpenter, ο Justin Bieber και η Hayley Williams, αποχώρησαν χωρίς βραβείο, σε μια χρονιά που επιβεβαίωσε ότι τα Grammy 2026 θα μείνουν στη μνήμη όχι μόνο για τους νικητές τους, αλλά και για το ισχυρό κοινωνικό τους αποτύπωμα.
Η λίστα με τους νικητές
Best Pop Vocal Album
Justin Bieber – Swag
Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
Miley Cyrus – Something Beautiful
Lady Gaga – Mayhem – WINNER
Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)
Best Contemporary Country Album
Kelsea Ballerini – Patterns
Tyler Childers – Snipe Hunter
Eric Church – Evangeline vs the Machine
Jelly Roll – Beautifully Broken – WINNER
Miranda Lambert – Postcards from Texas
Best Música Urbana Album
Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos – WINNER
Feid – Ferxxo Vol X: Sagrado
J Balvin – Mixteip
Nicki Nicole – Naiki
Trueno – EUB Deluxe
Yandel – Sinfónico (En Vivo)
Best New Artist
Olivia Dean – WINNER
Katseye
The Marias
Addison Rae
Sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
Best Rap Album
Clipse – Let God Sort Em Out
Glorilla – Glorious
JID – God Does Like Ugly
Kendrick Lamar – GNX – WINNER
Tyler, the Creator – Chromakopia
Best Dance-Pop Recording
Selena Gomez & Benny Blanco – Bluest Flame
Lady Gaga – Abracadabra – WINNER
Zara Larsson – Midnight Sun
Tate McRae – Just Keep Watching
PinkPantheress – Illegal
Best Rap Performance
Cardi B – Outside
Clipse – Chains & Whips (ft Kendrick Lamar & Pharrell Williams) – WINNER
Doechii – Anxiety
Kendrick Lamar – TV Off (ft Lefty Gunplay)
Tyler, the Creator – Darling, I (ft Teezo Touchdown)
Best Country Solo Performance
Tyler Childers – Nose on the Grindstone
Shaboozey – Good News
Chris Stapleton – Bad As I Used to Be – WINNER
Zach Top – I Never Lie
Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo
Best Rap Song
Doechii – Anxiety
Clipse, Pusha T & Malice ft John Legend & Voices of Fire – The Birds Don’t Sing
Tyler, the Creator ft GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne – Sticky
GloRilla – TGIF
Kendrick Lamar ft Lefty Gunplay – TV Off – WINNER
Best Pop Duo/Group Performance
Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity – WINNER
Huntr/x – Golden
Katseye – Gabriela
Rosé & Bruno Mars – APT.
SZA Featuring Kendrick Lamar – 30 for 30
Best R&B Album
Givēon – Beloved
Coco Jones – Why Not More?
Ledisi – The Crown
Teyana Taylor – Escape Room
Leon Thomas – Mutt – WINNER
Best Rock Album
Deftones – Private Music
Haim – I Quit
Linkin Park – From Zero
Turnstile – Never Enough – WINNER
Yungblud – Idols
Best Dance/Electronic Album
FKA twigs – Eusexua – WINNER
Fred Again – Ten Days
PinkPantheress – Fancy That
Rüfüs Du Sol – Inhale/Exhale
Skrillex – F U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3
Best Rock Performance
Amyl and the Sniffers – U Should Not Be Doing That
Linkin Park – The Emptiness Machine
Turnstile – Never Enough
Hayley Williams – Mirtazapine
Yungblud – Changes (Live from Villa Park, Back to the Beginning) – WINNER
Best Metal Performance
Dream Theater – Night Terror
Ghost – Lachryma
Sleep Token – Emergence
Spiritbox – Soft Spine
Turnstile – Birds – WINNER
Best R&B Performance
Justin Bieber – Yukon
Chris Brown – It Depends (ft Bryson Tiller)
Kehlani – Folded – WINNER
Leon Thomas – Mutt
Summer Walker – Heart of a Woman
Best Traditional R&B Performance
Durand Bernarr – Here We Are
Lalah Hathaway – Uptown
Ledisi – Love You Too
SZA – Crybaby
Leon Thomas – Vibes Don’t Lie – WINNER
Best R&B Song
Kehlani – Folded – WINNER
Summer Walker – Heart of a Woman
Chris Brown ft Bryson Tiller – It Depends
Durand Bernarr – Overqualified
Leon Thomas – Yes It Is
Best Alternative Music Album
Bon Iver – Sable, Fable
The Cure – Songs of a Lost World – WINNER
Tyler, the Creator – Don’t Tap the Glass
Wet Leg – Moisturizer
Hayley Williams – Ego Death at a Bachelorette Party
Best Traditional Country Album
Charley Crockett – Dollar a Day
Lukas Nelson – American Romance
Willie Nelson – Oh What a Beautiful World
Margo Price – Hard Headed Woman
Zach Top – Ain’t In It for My Health – WINNER
Best Global Music Performance
Bad Bunny – EoO – WINNER
Ciro Hurtado – Cantando en el Camino
Angélique Kidjo – Jerusalema
Yeisy Rojas – Inmigrante Y Que?
Shakti – Shrini’s Dream (live)
Anoushka Shankar – Daybreak (ft Alam Khan & Sarathy Korwar)
Best Rock Song
Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be – WINNER
Sleep Token – Caramel
Hayley Williams – Glu
Turnstile – Never Enough
Yungblud – Zombie
Best Country Song
Tyler Childers – Bitin’ List – WINNER
Shaboozey – Good News
Zach Top – I Never Lie
Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo
Miranda Lambert and Chris Stapleton – A Song to Sing
Best Alternative Music Performance
Bon Iver – Everything is Peaceful Love
The Cure – Alone – WINNER
Turnstile – Seein’ Stars
Wet Leg – Mangetout
Hayley Williams – Parachute
Best Compilation Soundtrack for Visual Media
A Complete Unknown
F1 The Album
Kpop Demon Hunters
Sinners – WINNER
Wicked
Best Music Video
Sabrina Carpenter – Manchild
Clipse – So Be It
Doechii – Anxiety – WINNER
OK Go – Love
Sade – Young Lion
Best Song Written for Visual Media
Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be (From Tron: Ares)
Huntr/x – Golden (from KPop: Demon Hunters) – WINNER
Miles Caton – I Lied to You (From Sinners)
Elton John and Brandi Carlile – Never Too Late (From Elton John: Never Too Late)
Jayme Lawson – Pale, Pale Moon (From Sinners)
Rod Wave – Sinners (From Sinners)
Best Folk Album
Rhiannon Giddens & Justin Robinson – What Did the Blackbird Say to the Crow
Patty Griffin – Crown of Roses
I’m With Her – Wild and Clear and Blue – WINNER
Jason Isbell – Foxes in the Snow
Jesse Welles – Under the Powerlines (April 24 – September 24)
Best Dance/Electronic Recording
Disclosure & Anderson Paak – No Cap
Fred again, Skepta & PlaqueBoyMax – Victory Lap
Kaytranada – Space Invader
Skrillex – Voltage
Tame Impala – End of Summer – WINNER
Best African Music Performance
Burna Boy – Love
Davido ft Omah Lay – With You
Eddy Kenzo & Mehran Matin – Hope & Love
Ayra Starr feat. Wizkid – Gimme Dat
Tyla – PUSH 2 START – WINNER
Best Jazz Performance
Lakecia Benjamin – Noble Rise (ft Immanuel Wilkins & Mark Whitfield)
Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (live) – WINNER
Samara Joy – Peace Of Mind / Dreams Come True
Michael Mayo – Four
Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold & Rachel Eckroth – All Stars Lead to You (live)
Best Orchestral Performance
Michael Repper (National Philharmonic) – Coleridge-Taylor: Toussaint L’Ouverture
Andris Nelsons (Boston Symphony Orchestra) – Messiaen: Turangalîla-Symphonie – WINNER
Gustavo Dudamel (Simón Bolívar Symphony Orchestra) – Ravel: Boléro
Yannick Nézet-Séguin (The Philadelphia Orchestra) – Still & Bonds
Esa-Pekka Salonen (San Francisco Symphony) – Stravinsky: Symphony in Three Movements
Best Comedy Album
Bill Burr – Drop Dead Years
Sarah Silverman – PostMortem
Ali Wong – Single Lady
Jamie Foxx – What Had Happened Was…
Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bargatze – WINNER
Best Melodic Rap Performance
Fridayy ft Meek Mill – Proud Of Me
JID ft Ty Dolla $ign & 6Lack – Wholeheartedly
Kendrick Lamar with SZA – luther – WINNER
Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody – WeMaj
PARTYNEXTDOOR & Drake – SOMEBODY LOVES ME
Producer of the Year
Dan Auerbach
Cirkut – WINNER
Dijon
Blake Mills
Sounwave
Songwriter of the Year
Amy Allen – WINNER
Edgar Barrera
Jessie Jo Dillon
Tobias Jesso Jr
Laura Veltz
