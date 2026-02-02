Grammy 2026: Εκκωφαντικός φόρος τιμής στον Ozzy Osbourne

Σε μια από τις πιο φορτισμένες συναισθηματικά και ηχητικά στιγμές των Grammy 2026, η σκηνή του Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες μετατράπηκε σε τόπο μνήμης και σεβασμού για τον Ozzy Osbourne. Ο εμβληματικός καλλιτέχνης της heavy metal τιμήθηκε με μια δυναμική ερμηνεία του «War Pigs», στο πλαίσιο του αφιερώματος In Memoriam, σε μια στιγμή που συνδύασε τη μουσική ωμή δύναμη με τη βαθιά ανθρώπινη συγκίνηση. Το αφιέρωμα δεν λειτούργησε απλώς ως αναδρομή σε μια τεράστια καριέρα, αλλά ως ζωντανή υπενθύμιση της επιρροής του Ozzy Osbourne σε γενιές καλλιτεχνών και ακροατών.

Την ερμηνεία ανέλαβε ο Post Malone, πλαισιωμένος από τον Slash και τον Duff McKagan, σε μια σύμπραξη που έφερε στη σκηνή πρόσωπα στενά συνδεδεμένα με τα τελευταία χρόνια της δημιουργικής πορείας του Ozzy Osbourne. Μαζί τους βρέθηκαν ο Chad Smith και ο Andrew Watt, ο παραγωγός που υπέγραψε τα δύο τελευταία στούντιο άλμπουμ του Ozzy Osbourne.

Η σκηνή φωτίστηκε από βαθύ κόκκινο φως, δημιουργώντας μια σχεδόν τελετουργική ατμόσφαιρα, καθώς το αφιέρωμα άνοιξε με ένα σκοτεινό οργανικό μέρος που οδήγησε απευθείας στο «War Pigs», το εμβληματικό τραγούδι των Black Sabbath από τη δεκαετία του 1970. Ο Post Malone ανέλαβε τα φωνητικά, αποδίδοντας με τρεμάμενη αλλά αποφασιστική φωνή τους σκληρούς στίχους που καταγγέλλουν την πολιτική απληστία και τους πολέμους που θυσιάζουν νέες ζωές για το κέρδος.

Κατά τη διάρκεια των στίχων για τα «σατανικά μυαλά που σχεδιάζουν την καταστροφή», η κάμερα εστίασε στην οικογένεια του Ozzy Osbourne. Η Sharon Osbourne, μαζί με την Kelly Osbourne και τον Jack Osbourne, εμφανίστηκαν εμφανώς συγκινημένοι στο κοινό, προσδίδοντας στη στιγμή μια βαθιά προσωπική διάσταση. Το αφιέρωμα, που εντάχθηκε στο δεύτερο μέρος του In Memoriam, λειτούργησε ως δημόσια αγκαλιά προς την οικογένεια αλλά και προς το κοινό που μεγάλωσε με τη μουσική του.

Η παρουσία των μουσικών δεν ήταν τυχαία. Ο Slash και ο Duff McKagan είχαν συμμετάσχει στο άλμπουμ «Ordinary Man» του 2020, ενώ ο Chad Smith και ο Duff McKagan είχαν συμβάλει και στο «Patient Number 9» του 2022. Ο Post Malone είχε επίσης τραγουδήσει ντουέτο με τον Ozzy Osbourne στο «It’s a Raid», από το «Ordinary Man», μια συνεργασία που είχε αναδείξει τη γέφυρα ανάμεσα σε διαφορετικές γενιές και μουσικούς κόσμους.

Στο μέσο της ερμηνείας, η ένταση κορυφώθηκε με μια κιθαριστική μονομαχία ανάμεσα στον Slash και τον Andrew Watt, την ώρα που ο Post Malone γονάτισε πίσω τους κρατώντας ένα κόκκινο ποτήρι, πριν σηκωθεί και παίξει ο ίδιος μερικές νότες στο μπράτσο της κιθάρας του Andrew Watt. Η σκηνή πλημμύρισε από πυροτεχνήματα, ενώ το κομμάτι ολοκληρώθηκε με το χαρακτηριστικό τελικό τύμπανο του Chad Smith, συγχρονισμένο απόλυτα με την εικόνα ενός νεαρού Ozzy Osbourne που εμφανίστηκε στη γιγαντοοθόνη πίσω από τους μουσικούς.

Ο Ozzy Osbourne έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιουλίου 2025 σε ηλικία 76 ετών, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά που αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Κατά τη διάρκεια της ζωής του προτάθηκε για 12 βραβεία Grammy και κατέκτησε 5, μεταξύ των οποίων το καλύτερο rock άλμπουμ για το «Patient Number 9» και το καλύτερο metal performance για το «Degradation Rules». Είχε επίσης τιμηθεί για το «God Is Dead?» το 2014, καθώς και για τη ζωντανή εκτέλεση του «Iron Man» των Black Sabbath στην τελετή του 2000.

Το αφιέρωμα στα Grammy 2026 δεν υπήρξε απλώς μια αναδρομή σε ένδοξες στιγμές, αλλά μια ζωντανή απόδειξη ότι ο Ozzy Osbourne παραμένει παρών μέσα από τη μουσική, τους συνεργάτες του και την ανεξίτηλη επίδρασή του στη σύγχρονη κουλτούρα. Σε μια βραδιά γεμάτη πολιτικά μηνύματα και καλλιτεχνικές κορυφώσεις, η μνήμη του heavy metal θρύλου ξεχώρισε ως μια από τις πιο αυθεντικές και δυνατές στιγμές της τελετής.

