Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Από την Άντζελα Δημητρίου μέχρι την Ελένη Φουρέιρα, αυτά είναι τα πιο πολυσυζητημένα ντουέτα των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Με μια ματιά Τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ ανέδειξαν ανατρεπτικές συνεργασίες καλλιτεχνών από διαφορετικά είδη και γενιές.

Οι απρόσμενες συμπράξεις δημιούργησαν μοναδικές μουσικές συναντήσεις, ένωσαν κόσμους και γέφυρες ανάμεσα στο χθες και το σήμερα.

Συγκεκριμένα ντουέτα όπως Ρία Ελληνίδου & Άντζελα Δημητρίου, Anastasia & Antigoni, Rack & Sidarta ξεχώρισαν.

Η βραδιά απέδειξε ότι η μουσική δεν έχει όρια και τα πιο απρόβλεπτα ντουέτα γράφουν ιστορία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ επιβεβαίωσαν για ακόμη μία χρονιά γιατί αποτελούν τη μεγαλύτερη γιορτή της μουσικής στην Ελλάδα. Εκτός από τις εντυπωσιακές solo εμφανίσεις, αυτό που συζητήθηκε περισσότερο ήταν οι ανατρεπτικές συνεργασίες καλλιτεχνών που κανείς δεν περίμενε να δει στην ίδια σκηνή. Από θρύλους του λαϊκού τραγουδιού μέχρι εκπροσώπους της νέας urban και pop γενιάς, τα φετινά βραβεία δημιούργησαν μουσικές συναντήσεις που ένωσαν διαφορετικούς κόσμους και γενιές.

Στη σκηνή του Tae Kwon Do είδαμε συγκίνηση, νοσταλγία, εκπλήξεις, αλλά και performances που ξεσήκωσαν το κοινό από το πρώτο δευτερόλεπτο. Κάθε ντουέτο είχε τη δική του ταυτότητα, αποδεικνύοντας ότι όταν η μουσική ενώνει διαφορετικές προσωπικότητες, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι πραγματικά μαγικό.

Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Το πιο fun challenge της βραδιάς έχει υπογραφές των καλλιτεχνών

Άλλες συνεργασίες προκάλεσαν έκπληξη, άλλες συγκίνησαν και άλλες ξεσήκωσαν το κοινό, όμως όλες είχαν κάτι κοινό: κατάφεραν να δημιουργήσουν στιγμές που δύσκολα θα ξεχαστούν. Τα φετινά MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ απέδειξαν ότι οι πιο δυνατές μουσικές στιγμές γεννιούνται όταν καλλιτέχνες από διαφορετικά είδη και γενιές τολμούν να μοιραστούν την ίδια σκηνή, χαρίζοντας στο κοινό μοναδικές εμπειρίες.

Ρία Ελληνίδου & Άντζελα Δημητρίου -«Φταίει ο έρωτας»

Μία από τις πιο συγκινητικές και αναπάντεχες συμπράξεις της βραδιάς. Η Ρία Ελληνίδου και η Άντζελα Δημητρίου ένωσαν τις φωνές τους στο διαχρονικό «Φταίει ο έρωτας», δημιουργώντας μια μοναδική γέφυρα ανάμεσα στο χθες και το σήμερα. Η «Lady» του ελληνικού τραγουδιού συναντήθηκε με μία από τις πιο ανερχόμενες λαϊκές φωνές της νέας γενιάς και το αποτέλεσμα ήταν καθηλωτικό.

Anastasia & Antigoni – «Jalla»

Ένα ντουέτο που κανείς δεν είχε προβλέψει αλλά όλοι αποθέωσαν. Η Antigoni και η Anastasia μετέτρεψαν το στάδιο σε ένα ατελείωτο πάρτι με το «Jalla», προσφέροντας ένα act γεμάτο δυναμισμό, χορό και girl power ενέργεια. Η χημεία τους πάνω στη σκηνή ήταν εμφανής από την πρώτη στιγμή.

Rack & Sidarta – «Amazing»

Η μεγάλη έκπληξη της urban σκηνής. Ο Rack ξεκίνησε με το «Paloma», όμως η ξαφνική εμφάνιση του Sidarta προκάλεσε πανικό στο κοινό. Μαζί ερμήνευσαν το «Amazing», χαρίζοντας μία από τις πιο δυνατές hip-hop στιγμές της βραδιάς.

APON & Μαριώ – «Ρεμπέτικο»

Ίσως το πιο ανατρεπτικό ντουέτο της χρονιάς. Ο APON έφερε τη σύγχρονη pop αισθητική και η Μαριώ την αυθεντικότητα του ρεμπέτικου. Το αποτέλεσμα ήταν μια μουσική συνάντηση που απέδειξε ότι η παράδοση μπορεί να συνυπάρξει αρμονικά με τον σύγχρονο ήχο.

Αντώνης Ρέμος & Klavdia – «Πού να ‘σαι»

Ένα ντουέτο που ένωσε δύο γενιές του ελληνικού τραγουδιού. Ο Αντώνης Ρέμος και η Klavdia χάρισαν μία συγκινητική ερμηνεία γεμάτη συναίσθημα, αποδεικνύοντας ότι οι μεγάλες φωνές δεν έχουν ηλικία αλλά ψυχή.

FY & Ρία Ελληνίδου – «Bam» / «Φωτιά με Φωτιά»

Urban και λαϊκό στοιχείο συναντήθηκαν σε ένα εκρηκτικό mashup. Ο FY και η Ρία Ελληνίδου παρουσίασαν ένα act γεμάτο ένταση, ρυθμό και εντυπωσιακή σκηνική παρουσία, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία της βραδιάς στα ύψη.

FY & Ellize -«Karalho»

Από τις πιο «καυτές» συνεργασίες των φετινών βραβείων. Ο FY και η Ellize παρέδωσαν ένα αισθησιακό performance γεμάτο ενέργεια, χορογραφίες και έντονη σκηνική χημεία, δημιουργώντας μία από τις πιο viral στιγμές της διοργάνωσης.

Manos & Dina – «Keno»

Το νεανικό κοινό αποθέωσε αυτή τη συνεργασία. Ο Manos και η Dina παρουσίασαν το καλοκαιρινό hit «Keno» σε ένα σύγχρονο pop show με δυναμικές χορογραφίες, φρέσκια αισθητική και αστείρευτη ενέργεια.

Manos & Lila – «Baby»

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα pop ντουέτα της βραδιάς. Οι δύο καλλιτέχνες ξεσήκωσαν το κοινό με το «Baby», μετατρέποντας το Tae Kwon Do σε ένα τεράστιο dance floor γεμάτο χρώμα, ρυθμό και καλοκαιρινή διάθεση.

Ανδρομάχη & Τζένη Κατσιγιάννη – «Καλέ ποιος είναι αυτός» / «Πες μου πώς σε λένε»

Η παράδοση συνάντησε τη σύγχρονη pop κουλτούρα σε ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι. Η Ανδρομάχη και η Τζένη Κατσιγιάννη χάρισαν ένα από τα πιο κεφάτα acts της βραδιάς, με το κοινό να τραγουδά και να χορεύει ασταμάτητα.

Ελένη Φουρέιρα & Θοδωρής Φέρρης – «Alleluia» / «Όνειρο θα ‘ναι ξανά»

Το μεγάλο φινάλε των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ ανήκε σε αυτούς. Η βασίλισσα της pop και ο κορυφαίος εκπρόσωπος του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού δημιούργησαν ένα κινηματογραφικό act γεμάτο συναίσθημα, ρομαντισμό και εντυπωσιακές εικόνες.

Τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ απέδειξαν πως οι πιο δυνατές στιγμές γεννιούνται όταν καλλιτέχνες από διαφορετικούς μουσικούς κόσμους αποφασίζουν να συναντηθούν στη σκηνή. Οι φετινές συνεργασίες δεν ήταν απλά ντουέτα, αλλά εμπειρίες που συνδύασαν διαφορετικά είδη μουσικής, γενιές και αισθητικές.

Από τη συνάντηση της Άντζελας Δημητρίου με τη Ρία Ελληνίδου μέχρι το φινάλε της Ελένης Φουρέιρα με τον Θοδωρή Φέρρη, τα MAD VMA 2026 χάρισαν στιγμές που θα συζητιούνται για πολύ καιρό ακόμη. Αν κάτι μάθαμε φέτος, είναι πως η μουσική δεν γνωρίζει όρια και τα πιο απρόβλεπτα ντουέτα είναι συχνά εκείνα που γράφουν ιστορία.