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Beauty 23.06.2026

Ξέχνα το «clean girl»: Αυτές οι 5 τάσεις στα νύχια φωνάζουν καλοκαίρι!

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Οι πιο χρωματιστές και stylish αποχρώσεις που θα κυριαρχήσουν σε manicure και pedicure το καλοκαίρι του 2026
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το καλοκαίρι 2026 απομακρύνεται από το "clean girl aesthetic", εστιάζοντας σε έντονα χρώματα και παιχνιδιάρικους συνδυασμούς.
  • Το "Watermelon pink" προσφέρει μια παιχνιδιάρικη αλλά κομψή καλοκαιρινή διάθεση, κατάλληλη για κάθε επιδερμίδα.
  • Το "Butter yellow" συνδυάζεται με chrome φινίρισμα ή γαλλικό μανικιούρ για φωτεινή και αναζωογονητική εμφάνιση.
  • Το "Chili red" εκπέμπει δυναμισμό και αυτοπεποίθηση, ενώ το "Lavender gray" προσφέρει μια σοφιστικέ, διακριτική δόση χρώματος.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μόλις ο υδράργυρος αρχίζει να ανεβαίνει και νιώθεις τον ήλιο στο πρόσωπό σου, η επιθυμία για μια ανανέωση στα νύχια γίνεται σχεδόν επιτακτική. Μετά από σεζόν όπου κυριαρχούσαν οι ουδέτερες αποχρώσεις και το «clean girl aesthetic», το καλοκαίρι του 2026 έρχεται για να ανατρέψει τα δεδομένα, δίνοντας το προβάδισμα στην έντονη προσωπικότητα και την έκφραση μέσα από το χρώμα.

popsicle_nixia
https://www.instagram.com/matejanova/

Οι κορυφαίοι nail artists συμφωνούν ότι η φετινή σεζόν απομακρύνεται από την απόλυτη τελειότητα, εστιάζοντας σε παιχνιδιάρικους συνδυασμούς, έντονες αντιθέσεις και υφές που ξεχωρίζουν. Είτε είσαι λάτρης των κλασικών επιλογών είτε σου αρέσει να πειραματίζεσαι με κάτι πιο εκκεντρικό, οι παρακάτω αποχρώσεις είναι ό,τι πιο stylish μπορείς να επιλέξεις για τους επόμενους τρεις μήνες.

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Watermelon pink

Αν ψάχνεις για μια απόχρωση που αποπνέει καλοκαιρινή διάθεση χωρίς να γίνεται υπερβολικά neon, το juicy ροζ του καρπουζιού είναι η απάντησή σου. Πρόκειται για ένα χρώμα που ταιριάζει σε κάθε επιδερμίδα και χαρίζει μια φρέσκια, «feel-good» αύρα σε κάθε εμφάνιση. Είναι η ιδανική επιλογή για σένα που θέλεις κάτι παιχνιδιάρικο, που όμως παραμένει κομψό και ευέλικτο.

watermelon_pink_manicure_kalokairi
https://www.instagram.com/matejanova/

Butter yellow

Το απαλό, βουτυρένιο κίτρινο συνεχίζει να πρωταγωνιστεί και φέτος, αποδεικνύοντας ότι είναι πολύ πιο ευκολοφόρετο από όσο φαντάζεσαι. Για να του δώσεις μια φρέσκια πνοή, δοκίμασε να το συνδυάσεις με ένα chrome φινίρισμα ή να το εντάξεις σε ένα ιδιαίτερο γαλλικό μανικιούρ. Είναι μια επιλογή που δείχνει φωτεινή και αναζωογονητική, κάνοντας το μαύρισμά σου να ξεχωρίζει αμέσως.

butter_yellow_nails_nixia
https://www.instagram.com/jenniferbue/?hl=el

Chili red

Αν έπρεπε να ξεχωρίσουμε ένα χρώμα που κερδίζει πάντα τα περισσότερα κομπλιμέντα, αυτό θα ήταν αναμφίβολα το έντονο κόκκινο με πορτοκαλί υποτόνους. Το «Chili Red» εκπέμπει δυναμισμό και αυτοπεποίθηση, δίνοντας αμέσως ένα καλοκαιρινό, premium vibe στα άκρα σου. Είναι το χρώμα που δείχνει εξαιρετικό τόσο στη φωτογραφία όσο και στην πραγματικότητα, αναδεικνύοντας υπέροχα τα ηλιοκαμένα χέρια.

chilli_red_nails
https://www.instagram.com/paintedbyjools/

Lavender gray

Για σένα που προτιμάς μια πιο σοφιστικέ προσέγγιση μέσα στον καύσωνα, το γκρι-λεβάντα είναι η απόλυτη επιλογή. Δεν είναι ακριβώς ουδέτερο, ούτε έντονο, αλλά προσφέρει μια διακριτική δόση χρώματος που θυμίζει δροσερό νερό με άρωμα λουλουδιών. Είναι η πιο chic εναλλακτική για τις μέρες που θέλεις κάτι κομψό αλλά διαφορετικό από τα συνηθισμένα.

levander_nixia
https://www.instagram.com/matejanova/

Milky chrome

Τα chrome μανικιούρ μεταμορφώνονται φέτος σε πιο απαλές, ιριδίζουσες εκδοχές που θυμίζουν το εσωτερικό ενός κοχυλιού. Το «Milky chrome» προσφέρει μια περλέ λάμψη που παίζει με το φως, χωρίς να φαίνεται υπερβολικά μεταλλικό. Είτε επιλέξεις ένα διάφανο γλάσο είτε μια ροζ βάση, το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά ακριβό και ταιριάζει με κάθε outfit, από το μαγιό σου στην παραλία μέχρι το βραδινό σου φόρεμα.

milky_white_nixia
https://www.instagram.com/nailsbyzola/?hl=en

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