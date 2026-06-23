Olivia Rodrigo: Το τρίτο Νο1 άλμπουμ και το μεγαλύτερο streaming week της χρονιάς που γράφει ιστορία

Η στιγμή που ένα άλμπουμ μετατρέπεται σε παγκόσμιο chart event με ιστορικά νούμερα σε πωλήσεις και streaming

Με μια ματιά Το νέο άλμπουμ της Olivia Rodrigo, «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love», έκανε ντεμπούτο στο Νο.1 του Billboard 200.

Το άλμπουμ σημείωσε τη μεγαλύτερη εβδομάδα streaming για γυναίκα καλλιτέχνιδα το 2026.

Η Olivia Rodrigo έχει κατακτήσει την κορυφή με όλα τα studio albums της, διατηρώντας εντυπωσιακό σερί επιτυχιών.

Οι πωλήσεις βινυλίων του άλμπουμ κατέγραψαν τη μεγαλύτερη εβδομάδα για γυναίκα καλλιτέχνιδα φέτος. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Olivia Rodrigo συνεχίζει να επιβεβαιώνει ότι δεν αποτελεί απλώς μια από τις πιο επιτυχημένες φωνές της σύγχρονης pop σκηνής, αλλά μια καλλιτέχνιδα που έχει καταφέρει να μετατρέψει κάθε της κυκλοφορία σε παγκόσμιο μουσικό γεγονός. Με το νέο της άλμπουμ «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love», η νεαρή τραγουδίστρια σημειώνει ακόμη ένα ιστορικό ορόσημο, κατακτώντας την κορυφή του Billboard 200 και επεκτείνοντας ένα ήδη εντυπωσιακό σερί επιτυχιών.

Το άλμπουμ έκανε ντεμπούτο στο Νο.1 με 485.000 equivalent album units στις Ηνωμένες Πολιτείες για την εβδομάδα που έληξε στις 18 Ιουνίου, σύμφωνα με στοιχεία της Luminate. Πρόκειται για την καλύτερη εβδομάδα της καριέρας της σε units, αλλά και για τη μεγαλύτερη εβδομάδα του 2026 για οποιονδήποτε solo καλλιτέχνη, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη δυναμική της στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα.

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Η επιτυχία αυτή δεν είναι μεμονωμένη, καθώς η Olivia Rodrigo έχει ήδη κατακτήσει την κορυφή με τα δύο προηγούμενα studio albums της, το «SOUR» και το «GUTS». Με αυτόν τον τρόπο, διατηρεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά σερί στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία, καθώς κάθε της άλμπουμ κάνει ντεμπούτο απευθείας στο Νο.1 του Billboard 200.

Το νέο της project συνοδεύτηκε και από ισχυρή παρουσία στα singles, με δύο τραγούδια να προηγούνται της κυκλοφορίας και να σημειώνουν υψηλές θέσεις στο Billboard Hot 100. Το lead single «drop dead» έφτασε μέχρι το Νο.1 τον Μάιο, ενώ το «the cure» κατέγραψε επίσης σημαντική επιτυχία, φτάνοντας στο Νο.5 τον Ιούνιο, δημιουργώντας ισχυρό momentum πριν από το album release.

Η εμπορική δυναμική του άλμπουμ ενισχύθηκε σημαντικά από τις φυσικές και ψηφιακές πωλήσεις, με 273.000 units να προέρχονται από album sales και 211.000 από streaming equivalent units. Μάλιστα, οι συνολικές ακροάσεις έφτασαν τα 218,41 εκατομμύρια on-demand streams, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομάδα streaming για γυναίκα καλλιτέχνιδα μέσα στο 2026.

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Ιδιαίτερη συμβολή είχαν και οι φυσικές εκδόσεις του δίσκου, καθώς κυκλοφόρησε σε περισσότερες από 15 διαφορετικές εκδόσεις, συμπεριλαμβανομένων signed editions. Από τις συνολικές πωλήσεις, οι 164.000 προήλθαν από βινύλια, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη εβδομάδα vinyl sales για γυναίκα καλλιτέχνιδα τη φετινή χρονιά.

Η Olivia Rodrigo δεν δείχνει απλώς να ακολουθεί την επιτυχία, αλλά να τη διαμορφώνει, δημιουργώντας κάθε φορά νέα δεδομένα για το τι σημαίνει σύγχρονη pop κυριαρχία. Το νέο αυτό επίτευγμα έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη εντυπωσιακή πορεία που τη φέρνει σταθερά στην κορυφή των charts και του παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

Με το «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love», η Olivia Rodrigo δεν καταγράφει απλώς ένα ακόμη Νο.1 άλμπουμ, αλλά εδραιώνει μια καριέρα που δείχνει πως κάθε της βήμα είναι ικανό να επαναπροσδιορίσει τα όρια της σύγχρονης μουσικής επιτυχίας, ενώ ήδη προετοιμάζεται για την επερχόμενη περιοδεία της «The Unraveled Tour», που ξεκινά τον Σεπτέμβριο του 2026 και θα τη φέρει σε μεγάλες σκηνές σε Αμερική και Ευρώπη.

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