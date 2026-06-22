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Μουσικά Νέα 22.06.2026

Katy Perry: Το «Watch It Burn» αποκαλύπτει τη νέα της σκοτεινή εποχή

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Η Katy Perry επιστρέφει με το νέο single «Watch It Burn», που κυκλοφορεί στις 25 Ιουνίου και αποκαλύπτει μια πιο σκοτεινή και συναισθηματική πλευρά της
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Katy Perry επιστρέφει με το νέο single «Watch It Burn» στις 25 Ιουνίου.
  • Το τραγούδι σηματοδοτεί μια πιο σκοτεινή, εσωστρεφή και συναισθηματικά φορτισμένη περίοδο.
  • Η Perry περιγράφει το κομμάτι ως συναισθηματική απελευθέρωση από προσωπικές συγκρούσεις και θυμό.
  • Το artwork και τα βίντεο υποδηλώνουν μια τολμηρή καλλιτεχνική στροφή, με συμβολισμούς έντασης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Katy Perry ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στη μουσική σκηνή με νέο single, το οποίο σηματοδοτεί μια πιο εσωστρεφή και συναισθηματικά φορτισμένη καλλιτεχνική περίοδο για την ίδια. Το τραγούδι με τίτλο «Watch It Burn» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 25 Ιουνίου και ήδη έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στους θαυμαστές της, μετά την αποκάλυψη του εξωφύλλου και των πρώτων πληροφοριών για το concept του.

katy_perry
https://www.instagram.com/katyperry/?hl=el

Στην επίσημη ανακοίνωσή της στα social media, η Katy Perry παρουσίασε το artwork του single, στο οποίο εμφανίζεται σε κοντινό πλάνο με δραματικό φωτισμό και σταγόνες νερού στο πρόσωπό της, στοιχείο που ενισχύει τη σκοτεινή και πιο εσωτερική αισθητική του νέου της εγχειρήματος. Η εικόνα αυτή, σε συνδυασμό με τη λεζάντα «Watch It Burn June 25th», συνοδευόμενη από emoji τσιγάρου, έδωσε από νωρίς το στίγμα ότι πρόκειται για ένα κομμάτι με πιο έντονη συναισθηματική και συμβολική διάσταση σε σχέση με προηγούμενες δουλειές της.

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Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο podcast Unfamous, η Katy Perry μίλησε πιο ανοιχτά για το υπόβαθρο του τραγουδιού, αποκαλύπτοντας ότι γεννήθηκε μέσα από μια περίοδο έντονων προσωπικών συγκρούσεων και εσωτερικής αναζήτησης. Όπως εξήγησε, για χρόνια δυσκολευόταν να αναγνωρίσει και να εκφράσει τον θυμό της, επιλέγοντας συχνά να καταπιέζει συναισθήματα που τελικά επανέρχονταν με μεγαλύτερη ένταση. Το «Watch It Burn», όπως ανέφερε, αποτελεί μια μορφή συναισθηματικής απελευθέρωσης, μέσα από την οποία αποφάσισε να αντιμετωπίσει τον πόνο και την οργή της χωρίς ενοχές.

Παράλληλα, η τραγουδίστρια τόνισε ότι το νέο της κομμάτι δεν έχει στόχο να εγκλωβιστεί σε μια αρνητική αφήγηση, αλλά να λειτουργήσει ως μια διαδικασία κάθαρσης και μετάβασης. Μέσα από τη μουσική της προσπαθεί να μετατρέψει δύσκολες εμπειρίες σε δημιουργικό υλικό, αναγνωρίζοντας ότι η αποδοχή όλων των συναισθημάτων, ακόμη και των πιο δύσκολων, μπορεί να αποτελέσει βήμα εξέλιξης και προσωπικής ωρίμανσης.

Το κοινό είχε την ευκαιρία να πάρει μια πρώτη γεύση από το «Watch It Burn» μέσα από σύντομο βίντεο που δημοσίευσε η Katy Perry στα social media, στο οποίο εμφανίζεται ντυμένη στα μαύρα, κρατώντας ένα ρόπαλο σε ένα σκηνικό γεμάτο graffiti και συμβολικές εικόνες έντασης και ανατροπής. Το οπτικό αυτό υλικό ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την εντύπωση ότι πρόκειται για μια πιο τολμηρή και σκοτεινή καλλιτεχνική στροφή.

Η πρώτη ζωντανή παρουσίαση του τραγουδιού έγινε κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο φεστιβάλ O Son do Camiño στην Ισπανία, όπου το κοινό άκουσε το νέο κομμάτι πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. Το «Watch It Burn» έρχεται ως συνέχεια του άλμπουμ «143», που κυκλοφόρησε το 2024 και κατέκτησε υψηλή θέση στα charts, σηματοδοτώντας το επόμενο βήμα στην πορεία της Katy Perry προς μια πιο ώριμη και συναισθηματικά βαθιά μουσική περίοδο.

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Katy Perry Watch It Burn
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