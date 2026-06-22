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Μουσικά Νέα 22.06.2026

Ariana Grande: Αποκάλυψε το tracklist του «Petal» on stage

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Η Ariana Grande παρουσίασε το tracklist του «Petal» μέσω εντυπωσιακής προβολής στη συναυλία της στο Inglewood
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Ariana Grande αποκάλυψε το tracklist του νέου της άλμπουμ «Petal» κατά τη διάρκεια συναυλίας της.
  • Η αποκάλυψη έγινε στο Kia Forum της Καλιφόρνιας, στις 19 Ιουνίου, κατά την «Eternal Sunshine Tour».
  • Το «Petal» είναι το νέο άλμπουμ της Grande, συνέχεια του «Eternal Sunshine» (2024), και κυκλοφορεί στις 31 Ιουλίου.
  • Το άλμπουμ περιλαμβάνει 12 τραγούδια, με πρώτο single το «Hate That I Made You Love Me».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ariana Grande παρουσίασε επίσημα το πλήρες tracklist του επερχόμενου άλμπουμ της με τίτλο «Petal», μέσα από μια εντυπωσιακή προβολή στη μεγάλη οθόνη κατά τη διάρκεια της περιοδείας της στο Inglewood της Καλιφόρνιας. Η αποκάλυψη έγινε στο Kia Forum, στις 19 Ιουνίου, στο πλαίσιο της «Eternal Sunshine Tour», προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές της που παρακολουθούσαν τη συναυλία.

https://www.instagram.com/arianagrande/
https://www.instagram.com/arianagrande/

Η pop star είχε ήδη ξεκινήσει σταδιακά να αποκαλύπτει τους τίτλους των τραγουδιών κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών της, ωστόσο η πλήρης λίστα επιβεβαιώθηκε για πρώτη φορά επίσημα το συγκεκριμένο βράδυ. Η ίδια μάλιστα μοιράστηκε στιγμιότυπα από την αποκάλυψη μέσα από reel στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, λίγο μετά την τρίτη της εμφάνιση στο Kia Forum.

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Το «Petal» αποτελεί το νέο μεγάλο project της Ariana Grande και τη συνέχεια του άλμπουμ «Eternal Sunshine» (2024), το οποίο είχε φτάσει στην κορυφή του Billboard 200. Η κυκλοφορία του νέου δίσκου έχει προγραμματιστεί για τις 31 Ιουλίου, με ήδη έντονη προσμονή από το κοινό και τη μουσική βιομηχανία.

Πρώτο single του άλμπουμ είναι το τραγούδι «Hate That I Made You Love Me», το οποίο κυκλοφόρησε στις αρχές Ιουνίου και έκανε εντυπωσιακή είσοδο στο No.1 του Billboard Hot 100. Μέχρι στιγμής, αποτελεί και το μοναδικό νέο κομμάτι από το «Petal» που έχει ενταχθεί στο setlist της περιοδείας.

ariana_grande (9)
https://www.instagram.com/arianagrande/?hl=el

Στο tracklist του άλμπουμ, το εναρκτήριο κομμάτι είναι το «Kiss Me», ενώ το ομώνυμο τραγούδι «Petal» ακολουθεί στη συνέχεια. Στο μέσο του δίσκου ξεχωρίζουν τα «Big Feelings» και «Freak», ενώ το άλμπουμ κλείνει με το «Nowhere, Nobody», ολοκληρώνοντας μια μουσική διαδρομή 12 κομματιών.

Η πλήρης λίστα των τραγουδιών του «Petal» έχει ως εξής:

  • Kiss me
  • Hate that i made you love me
  • Petal
  • Stay
  • Oh well
  • Big feelings
  • Freak
  • (Warning signs)
  • Like i do
  • Never get over me
  • Bad thing (bunny hop)
  • Nowhere, nobody

Με την περιοδεία της να συνεχίζεται σε όλη την Αμερική και να ολοκληρώνεται στις αρχές Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο, η Ariana Grande συνεχίζει να δημιουργεί έντονο ενδιαφέρον γύρω από το νέο της μουσικό κεφάλαιο, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα στο τέλος Ιουλίου.

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Ariana Grande Eternal Sunshine Tour Petal
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