Rod Stewart: Ανησυχία για την υγεία του μετά από επεισόδιο σε συναυλία στις ΗΠΑ

Ο Rod Stewart προκάλεσε ανησυχία μετά από επεισόδιο αδιαθεσίας σε συναυλία στις ΗΠΑ, ενώ συνέχισε κανονικά την περιοδεία του

Με μια ματιά Ο Rod Stewart εμφάνισε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια συναυλίας του στη Γιούτα, ΗΠΑ.

Ο 81χρονος καλλιτέχνης χρειάστηκε οξυγόνο και αποχώρησε προσωρινά από τη σκηνή.

Η συναυλία διεξήχθη σε υψηλή θερμοκρασία και υψόμετρο, επιβαρύνοντας τον καλλιτέχνη.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε ακυρώσει συναυλία λόγω λαρυγγίτιδας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ανησυχία προκάλεσε ένα απρόοπτο περιστατικό κατά τη διάρκεια πρόσφατης συναυλίας του Rod Stewart στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ο 81χρονος καλλιτέχνης φάνηκε να αντιμετωπίζει έντονη αδιαθεσία ενώ βρισκόταν πάνω στη σκηνή. Ο θρυλικός ερμηνευτής των «Maggie May» και «Sailing» εμφανιζόταν στις 19 Ιουνίου στο Utah First Credit Union Amphitheatre στη Γιούτα, όταν, στη διάρκεια ενός απαιτητικού προγράμματος 23 τραγουδιών, άρχισε να δείχνει σημάδια κόπωσης περίπου στο 16ο κομμάτι της βραδιάς.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν τον Rod Stewart να σκύβει και να στηρίζεται στον εξοπλισμό της σκηνής, ενώ λίγο αργότερα αποχώρησε προσωρινά από τη σκηνή για να του παρασχεθεί οξυγόνο, γεγονός που ανησύχησε το κοινό. Η συναυλία πραγματοποιήθηκε υπό δύσκολες συνθήκες, καθώς η θερμοκρασία έφτανε περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ το υψόμετρο της περιοχής (περίπου 1.300 μέτρα) θεωρείται απαιτητικό για καλλιτέχνες που τραγουδούν για πολλή ώρα επί σκηνής.

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Παρά την αδιαθεσία, ο Rod Stewart επέστρεψε λίγα λεπτά αργότερα και απευθύνθηκε στο κοινό, προσπαθώντας να τους καθησυχάσει. Με χιούμορ σχολίασε ότι «παραλίγο να λιποθυμήσει», εξηγώντας πως η ένταση της εμφάνισης και η προσπάθεια να χορέψει τον επηρέασαν. Τελικά ολοκλήρωσε κανονικά το set του, παρά το σύντομο επεισόδιο.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά την ακύρωση συναυλίας του στο San Diego λόγω λαρυγγίτιδας, γεγονός που είχε ήδη προκαλέσει συζητήσεις για την κατάσταση της υγείας του.

Παρά τις ανησυχίες, ο Rod Stewart εμφανίστηκε την επόμενη ημέρα στη Βοστώνη, όπου παρακολούθησε αγώνα της Scotland στο πλαίσιο του World Cup, εμφάνιση που επίσης σχολιάστηκε.

Σε παλαιότερη δήλωσή του, ο Rod Stewart είχε αναφέρει ότι σχεδιάζει περιοδεία στο United Kingdom το 2027, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ίσως πρόκειται για μία από τις τελευταίες μεγάλες περιοδείες της καριέρας του.

Με περισσότερα από 60 χρόνια παρουσίας στη μουσική βιομηχανία, ο Rod Stewart συνεχίζει να εμφανίζεται ζωντανά, αποδεικνύοντας τη μακροχρόνια αντοχή και την επιμονή του παρά τις δυσκολίες.