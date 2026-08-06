Μουσική 06.08.2026

Η Karol G φέρνει τον Drake και τον Bruno Mars στο νέο της άλμπουμ

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Το νέο άλμπουμ της Karol G κυκλοφορεί στις 7 Αυγούστου και περιλαμβάνει μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το νέο άλμπουμ της Karol G, «No me arrepiento de sentir tanto», κυκλοφορεί στις 7 Αυγούστου και περιέχει 14 τραγούδια.
  • Στο άλμπουμ συμμετέχουν οι Drake, Bruno Mars, Judeline, Rusowsky και Greg Gonzalez.
  • Το τραγούδι «Ahí» είναι η πρώτη συνεργασία της Karol G με τον Drake, ενώ το «Still» είναι με τον Bruno Mars.
  • Ο τίτλος και οι στίχοι του άλμπουμ υποδηλώνουν έναν πιο συναισθηματικό τόνο σε σχέση με το προηγούμενο άλμπουμ της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για το νέο άλμπουμ της Karol G έχει ξεκινήσει και η τραγουδίστρια φρόντισε να ανεβάσει ακόμη περισσότερο το hype. Μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram αποκάλυψε τα 14 τραγούδια που θα περιλαμβάνει το «No me arrepiento de sentir tanto», το οποίο κυκλοφορεί στις 7 Αυγούστου. Αυτό όμως που έκλεψε πραγματικά την παράσταση ήταν τα ονόματα των καλλιτεχνών που τη συνοδεύουν στο νέο της μουσικό ταξίδι. Οι Drake, Bruno Mars, Judeline, Rusowsky και Greg Gonzalez βρίσκονται ανάμεσα στις πιο πολυσυζητημένες συμμετοχές.

https://www.instagram.com/karolg/
https://www.instagram.com/karolg/

Οι fans είχαν αρχίσει εδώ και καιρό να υποψιάζονται ότι κάτι μεγάλο ετοιμάζεται, ειδικά μετά την εμφάνιση του Drake στη συναυλία της Karol G στο Τορόντο. Αν και τότε δεν ανέβηκε στη σκηνή, η παρουσία του πυροδότησε τις φήμες για μια κοινή συνεργασία. Τώρα οι φήμες επιβεβαιώθηκαν, με το τραγούδι «Ahí» να φέρνει για πρώτη φορά τους δύο superstars στο ίδιο κομμάτι. Παράλληλα, το «Still» με τον Bruno Mars συγκαταλέγεται ήδη στα πιο αναμενόμενα tracks του album.

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Ο τίτλος «No me arrepiento de sentir tanto»(«Δεν μετανιώνω που ένιωσα τόσο πολύ») δείχνει ότι η Karol G επιλέγει αυτή τη φορά έναν πιο συναισθηματικό δρόμο. Οι τίτλοι των τραγουδιών παραπέμπουν σε ιστορίες αγάπης, απώλειας και προσωπικών εμπειριών, αφήνοντας πίσω τον πιο ανάλαφρο χαρακτήρα του προηγούμενου άλμπουμ Tropicoqueta.

https://www.instagram.com/karolg/
https://www.instagram.com/karolg/

Η ίδια είχε δώσει τις πρώτες γεύσεις της νέας εποχής ήδη από την εμφάνισή της στο Coachella, ενώ λίγους μήνες αργότερα παρουσίασε ζωντανά και το δυναμικό «Matadora», το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία.

https://www.instagram.com/karolg/
https://www.instagram.com/karolg/

Με ένα δυνατό tracklist και συνεργασίες που δύσκολα περνούν απαρατήρητες, η Karol G δείχνει έτοιμη να κυκλοφορήσει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα albums της χρονιάς. Η παρουσία των Drake και Bruno Mars ανεβάζει ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες, ενώ το κοινό ανυπομονεί να ακούσει πώς θα «δέσουν» οι διαφορετικοί μουσικοί κόσμοι τους.

https://www.instagram.com/karolg/
https://www.instagram.com/karolg/

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η 7η Αυγούστου αναμένεται να τραβήξει τα βλέμματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Και αν κρίνουμε από τον ενθουσιασμό που προκάλεσε μόνο το tracklist, η νέα δουλειά της Karol G έχει ήδη καταφέρει να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα του καλοκαιριού.

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album Karol G μουσική
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