ΗΘΕ 2026: Όλα όσα έγιναν στη μεγάλη μουσική βραδιά – Οι εμφανίσεις και το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη

Από τα πρώτα acts μέχρι τα μεγάλα ονόματα της βραδιάς, η ΗΘΕ 2026 έφερε στη σκηνή διαφορετικά μουσικά vibes και χάρισε στο κοινό μια βραδιά που θα θυμάται

Η μεγάλη βραδιά της Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2026 από την Amita Motion ολοκληρώθηκε και η Πλατεία Νερού γέμισε για ακόμη μία χρονιά με μουσική, χορό, φωνές και φυσικά… άφθονη θετική ενέργεια! Από τα πρώτα acts μέχρι τα μεγάλα ονόματα που ανέβηκαν στη σκηνή, η ΗΘΕ 2026 είχε όλα όσα περιμένεις από ένα μουσικό πάρτι: δυνατές εμφανίσεις, αγαπημένους artists, εκπλήξεις και ένα κοινό που τραγούδησε δυνατά και χόρεψε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Κάπου εδώ λοιπόν αφήνουμε το «τι ώρα πάμε;» και περνάμε στο «τι έγινε;» – δες όλα όσα ξεχώρισαν από τη μεγάλη βραδιά της Amita Motion και τις στιγμές που έκαναν την ΗΘΕ 2026 ένα από τα πιο fun μουσικά events της χρονιάς!

Η βραδιά ξεκίνησε με το δυναμικό set της DJ Kakou. Ανέβηκε στη σκηνή της Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2026 στην Πλατεία Νερού, δίνοντας από τα πρώτα λεπτά τον ρυθμό στη μεγάλη μουσική βραδιά. Με ένα δυναμικό DJ set και ανεβαστικές μουσικές επιλογές, ξεσήκωσε το κοινό και δημιούργησε αμέσως party ατμόσφαιρα, αποτελώντας το ιδανικό μουσικό ξεκίνημα για τις live εμφανίσεις που ακολούθησαν.

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Στη συνέχεια, οι Sarigian & Gls ανέβηκαν στη σκηνή της Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2026 στην Πλατεία Νερού, δίνοντας τη δική τους ξεχωριστή urban πινελιά στη μεγάλη μουσική βραδιά. Με ανεβασμένη διάθεση, έντονη ενέργεια και τον χαρακτηριστικό τους ήχο, κατάφεραν να ξεσηκώσουν το κοινό από τα πρώτα λεπτά της εμφάνισής τους. Η σύγχρονη αισθητική τους συνδυάστηκε με τον παλμό ενός μεγάλου live event, ενώ ο κόσμος συμμετείχε ενεργά, τραγουδώντας και χορεύοντας στους ρυθμούς τους. Η παρουσία τους αποτέλεσε ακόμη μία δυνατή στιγμή της ΗΘΕ 2026, προσθέτοντας διαφορετικό μουσικό χρώμα και ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο την ενέργεια στην Πλατεία Νερού.

Η ανερχόμενη τραγουδίστρια Μαντώ ανέβηκε στη σκηνή και χάρισε στο κοινό μια ξεχωριστή μουσική στιγμή γεμάτη ενέργεια και συναίσθημα. Η ερμηνεύτρια, που ξεχώρισε από τα πρώτα της βήματα στην 1η σεζόν του Nyx Drop, παρουσίασε ένα πρόγραμμα με αγαπημένες επιτυχίες, ερμηνεύοντας τα «Κακή επιρροή» και «Μοναχική καρδιά», ενώ εντυπωσίασε και με το δικό της τραγούδι, αλλά και με μια ατμοσφαιρική απόδοση του «Βαλς των ονείρων». Με τη φρέσκια παρουσία, τη δυναμική ερμηνεία και την άμεση επαφή της με το κοινό, η Μαντώ κατάφερε να ξεσηκώσει τον κόσμο και να προσθέσει τη δική της ξεχωριστή πινελιά στη μεγάλη μουσική βραδιά.

Η Emmanouela μόλις ξεκίνησε χάρισε στο κοινό μια δυναμική εμφάνιση γεμάτη ρυθμό και θετική ενέργεια. Με τις επιτυχίες «Σαν εσένα», «Νύχτα μου», «Taki Seni», «Τα μάτια σου» και «Kamin», ξεσήκωσε τους χιλιάδες θεατές, οι οποίοι τραγούδησαν μαζί της και δημιούργησαν μια μοναδική συναυλιακή ατμόσφαιρα. Η έντονη σκηνική παρουσία και η άμεση επαφή της με το κοινό έκαναν την εμφάνισή της μία από τις ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς, επιβεβαιώνοντας την ενέργεια που είχε ήδη φανεί από τις πρόβες της για τη μεγάλη συναυλία.

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Με φρέσκια διάθεση και ανεβασμένη ενέργεια, η Μαρίνα Λάμπρου έδωσε το δικό της ξεχωριστό στίγμα στη μεγάλη μουσική βραδιά της ΗΘΕ 2026, ξεσηκώνοντας το κοινό στην Πλατεία Νερού. Ερμηνεύοντας τη «Μοιραία Σχέση» και την «Ανατολή», τραγούδησε και χόρεψε με άνεση, παρασύροντας τους θεατές στον ρυθμό της και δημιουργώντας μια έντονη party ατμόσφαιρα. Η άμεση επικοινωνία της με τον κόσμο και η δυναμική παρουσία της έδωσαν ακόμη περισσότερη ζωντάνια στη βραδιά, με το κοινό να συμμετέχει ενεργά και να απολαμβάνει κάθε στιγμή της εμφάνισής της.

Με έντονο ρυθμό και ανεβασμένη διάθεση, ο Vaggos Danezis έδωσε το δικό του μουσικό στίγμα στη μεγάλη βραδιά της ΗΘΕ 2026, ξεσηκώνοντας το κοινό στην Πλατεία Νερού. Ο νεαρός τραγουδιστής παρουσίασε αγαπημένες επιτυχίες του, όπως τα «Καρδιά μου λιώνω», «Από πάρτι σε πάρτι», «Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα» και «Πάρτα όλα δικά σου», με τους θεατές να τραγουδούν μαζί του και να ακολουθούν τον ρυθμό. Η δυναμική παρουσία του και η άμεση επικοινωνία με το κοινό δημιούργησαν μια ιδιαίτερα ζωντανή ατμόσφαιρα, μετατρέποντας την εμφάνισή του σε ακόμη μία ξεχωριστή στιγμή της μουσικής βραδιάς.

Με έντονη σκηνική παρουσία και ανεβασμένη διάθεση, η Evi Koulkouvini έδωσε τη δική της ξεχωριστή νότα στη μεγάλη μουσική βραδιά της ΗΘΕ 2026, κερδίζοντας από την πρώτη στιγμή το ενδιαφέρον του κοινού. Η νεαρή τραγουδίστρια παρουσίασε το δικό της «Να μας χωρίσουν», ενώ στη συνέχεια ερμήνευσε με τον δικό της τρόπο το «Πουθενά» της Πέγκυς Ζήνα, συνδυάζοντας δυναμισμό και συναίσθημα. Με άνεση πάνω στη σκηνή, συνεχείς κινήσεις και άμεση επικοινωνία με τους θεατές, κατάφερε να παρασύρει το κοινό στον ρυθμό της και να δημιουργήσει μια ζωντανή και γεμάτη θετική ενέργεια ατμόσφαιρα στην Πλατεία Νερού.

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Με τον δικό του ξεχωριστό ρυθμό και έντονη σκηνική ενέργεια, ο Agapios έδωσε μια δυναμική εμφάνιση στην ΗΘΕ 2026, κρατώντας το ενδιαφέρον του κοινού από την αρχή μέχρι το τέλος. Το live ξεκίνησε με το «Γιατί» και συνεχίστηκε με τα «Ανάκατα» και «Πού το πας», με τον καλλιτέχνη να κινείται με άνεση στη σκηνή και να διατηρεί διαρκή επαφή με τους θεατές. Ο κόσμος ακολούθησε τον ρυθμό και συμμετείχε ενεργά, δημιουργώντας μια ανεβασμένη ατμόσφαιρα στην Πλατεία Νερού και προσθέτοντας ακόμη μία ξεχωριστή live στιγμή στη φετινή διοργάνωση.

Ο Μιχάλης Καραγκούνης και η Άσπα έδωσαν μια ξεχωριστή μουσική στιγμή στην ΗΘΕ 2026, ξεκινώντας με το solo «Το σημάδι» και συνεχίζοντας μαζί με το «Δύο καρδιές». Η χημεία τους πάνω στη σκηνή και η δυναμική ερμηνεία τους κέρδισαν το κοινό στην Πλατεία Νερού, με τους θεατές να τραγουδούν μαζί τους και να δημιουργούν μια ιδιαίτερα θερμή ατμόσφαιρα. Η κοινή τους εμφάνιση πρόσθεσε ακόμη μία δυνατή στιγμή στη μεγάλη μουσική βραδιά, με τον Μιχάλη Καραγκούνη και την Άσπα να μοιράζονται τη σκηνή και να ξεσηκώνουν το κοινό με τις ερμηνείες τους.

Με δυναμική σκηνική παρουσία και ανεβασμένη ενέργεια, η Athina Manoukian έδωσε το δικό της ξεχωριστό στίγμα στη μεγάλη μουσική βραδιά της ΗΘΕ 2026. Το live ξεκίνησε με το «Masaii» και συνεχίστηκε με τα «Greek Love» και «Ζημιά», με την τραγουδίστρια να κινείται με άνεση στη σκηνή και να επικοινωνεί συνεχώς με το κοινό. Οι θεατές ακολούθησαν τον ρυθμό, τραγουδώντας μαζί της και δημιουργώντας μια ιδιαίτερα ζωντανή ατμόσφαιρα στην Πλατεία Νερού, σε μια εμφάνιση που συνδύασε pop διάθεση, ένταση και θετική ενέργεια.

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Με το ξεχωριστό urban-pop ύφος της, η Ellize έδωσε μια δυναμική εμφάνιση στην ΗΘΕ 2026, κρατώντας το κοινό σε ανεβασμένη διάθεση από την αρχή μέχρι το τέλος. Το live ξεκίνησε με τον «Ηθοποιό» και συνεχίστηκε με τα «Lamborghini Weiss», «Ίσως» και «Ξενύχτα», παρουσιάζοντας διαφορετικές πλευρές της μουσικής της ταυτότητας. Με άνεση στη σκηνή, έντονη παρουσία και άμεση επικοινωνία με τον κόσμο, η νεαρή καλλιτέχνιδα κατάφερε να παρασύρει τους θεατές στον ρυθμό της, δημιουργώντας μια ζωντανή ατμόσφαιρα γεμάτη ενέργεια και μουσικές εναλλαγές.

Με ανεβασμένη διάθεση, πολύ κίνηση και άμεση επαφή με το κοινό, η Dat Lilly και η Venetia Kamara έδωσαν τον δικό τους ξεχωριστό τόνο στην ΗΘΕ 2026, ως παρουσιάστριες, κρατώντας το party mood στα ύψη ανάμεσα στα live acts. Οι δύο παρουσιάστριες, με εμφανίσεις που ξεχώρισαν και για το στιλ τους, χόρεψαν, επικοινώνησαν με τον κόσμο και έδωσαν ακόμη περισσότερη ενέργεια στη σκηνή, με την εγκυμοσύνη της Dat Lilly να είναι πλέον εμφανής και να προσθέτει ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο στη βραδιά. Με τη χημεία, τα χαμόγελα και τη ζωντάνια τους, Dat Lilly και Venetia Kamara απέδειξαν πως η ΗΘΕ 2026 δεν αφήνει στιγμή να πέσει ο ρυθμός.

Έπειτα, η Evangelia έδωσε μία από τις δυνατές live στιγμές της ΗΘΕ 2026, ξεσηκώνοντας το κοινό στην Πλατεία Νερού με το ξεχωριστό της vibe και την έντονη σκηνική παρουσία. Με το χαρακτηριστικό μουσικό της ύφος, που συνδυάζει σύγχρονους pop ήχους με ελληνικά στοιχεία, ερμήνευσε τα «Parea» και «Ena nero», παρασύροντας τους θεατές στον ρυθμό και δημιουργώντας μια μοναδική party ατμόσφαιρα. Ο κόσμος τραγούδησε και χόρεψε μαζί της, ανταποκρινόμενος στην ενέργεια που γέμισε τη σκηνή, σε μια εμφάνιση που πρόσθεσε ακόμη περισσότερο παλμό στη μεγάλη μουσική γιορτή της Amita Motion.

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Ο FY έδωσε ένα δυναμικό urban live στην ΗΘΕ 2026, ξεσηκώνοντας το κοινό της Πλατείας Νερού με τον χαρακτηριστικό του ήχο και τις επιτυχίες του. Από τα πρώτα λεπτά, ο κόσμος μπήκε στον ρυθμό, τραγουδώντας μαζί του, χορεύοντας και σηκώνοντας τα κινητά στον αέρα, δημιουργώντας ένα μεγάλο sing-along. Με την ενέργεια να παραμένει στα ύψη καθ’ όλη τη διάρκεια της εμφάνισης, ο FY πρόσθεσε τη δική του urban ταυτότητα στη μεγάλη μουσική βραδιά της Amita Motion και χάρισε στο κοινό ακόμη ένα live γεμάτο ρυθμό και ένταση.

Ο Kidd ξεσήκωσε την Πλατεία Νερού με ένα γεμάτο ενέργεια live, παρουσιάζοντας τις επιτυχίες του και κρατώντας το κοινό συνεχώς σε κίνηση. Με το χαρακτηριστικό του flow και τη δυναμική παρουσία του στη σκηνή, κατάφερε να δημιουργήσει ένα μεγάλο sing-along, με τους θεατές να τραγουδούν μαζί του και να ακολουθούν κάθε ρυθμό. Η έκπληξη ήρθε στη συνέχεια, όταν ο Lil Koni έκανε την εμφάνισή του στη σκηνή και το κοινό αντέδρασε με ενθουσιασμό. Οι δύο καλλιτέχνες τραγούδησαν μαζί τα «SOS» και «SOS 2», σε μια συνεργασία που ανέβασε ακόμη περισσότερο την ένταση και χάρισε στους θεατές μία από τις ξεχωριστές στιγμές της ΗΘΕ 2026.

Στη συνέχεια, ανέβηκε στη σκηνή η Lila πάνω σε μία μηχανή, με το χαρακτηριστικό urban ύφος, το attitude και την έντονη σκηνική της παρουσία και έδωσε ένα δυναμικό live στην ΗΘΕ 2026, ξεσηκώνοντας την Πλατεία Νερού από τα πρώτα λεπτά. Μία πολύ σέξι εμφάνιση με πολλούς άντρες χορευτές και δερμάτινα outfits ανέβασε την ενέργεια και το party mood στα ύψη. Η τραγουδίστρια παρουσίασε αγαπημένα hits της, όπως τα «Dopamini», «Deja Vu» και «9ari», με το κοινό να τραγουδά μαζί της, να χορεύει και να σηκώνει τα κινητά στον αέρα, δημιουργώντας ένα μεγάλο sing-along. Με άμεση επικοινωνία με τους θεατές και ανεβασμένη ενέργεια καθ’ όλη τη διάρκεια της εμφάνισής της, η Lila πρόσθεσε τη δική της ξεχωριστή urban πινελιά στη μεγάλη μουσική γιορτή της Amita Motion.

Η Anastasia ανέβασε τον ρυθμό στην ΗΘΕ 2026, χαρίζοντας στο κοινό της Πλατείας Νερού ένα δυναμικό live μαζί με τη δική της ορχήστρα. Με αγαπημένες επιτυχίες, έντονη σκηνική παρουσία και άμεση επικοινωνία με τους θεατές, κατάφερε να ξεσηκώσει τον κόσμο και να δημιουργήσει μια ξεχωριστή συναυλιακή ατμόσφαιρα. Η εμφάνισή της ολοκληρώθηκε με μια πιο συγκινητική νότα, καθώς ερμήνευσε το «Ώρες μικρές» στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, χαρίζοντας ένα ιδιαίτερο φινάλε στη μεγάλη μουσική βραδιά της Amita Motion.

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Με έντονη σκηνική ενέργεια και το χαρακτηριστικό urban-pop ύφος του, ο Akylas έδωσε μια δυναμική εμφάνιση στην ΗΘΕ 2026, παρασύροντας την Πλατεία Νερού στον ρυθμό του. Το κοινό τραγούδησε μαζί του και ακολούθησε κάθε beat, δημιουργώντας ένα μεγάλο sing-along, με τον καλλιτέχνη να παρουσιάζει τη δική του μουσική ταυτότητα σε μια περίοδο που το όνομά του βρίσκεται στο επίκεντρο, μετά το «Ferto» και τη συμμετοχή του στη Eurovision. Η φετινή του εμφάνιση είχε, μάλιστα, ξεχωριστή σημασία, καθώς έναν χρόνο μετά την πρώτη του παρουσία στην ΗΘΕ, επέστρεψε έχοντας πλέον ένα ακόμη μεγαλύτερο κοινό που γνωρίζει τα τραγούδια του και τραγουδά μαζί του, αποτυπώνοντας την εξέλιξή του μέσα σε μόλις έναν χρόνο.

Η DJ Kakou αφιέρωσε ένα ξεχωριστό μέρος του set της στον Γιώργο Μαζωνάκη, συγκινώντας το κοινό της ΗΘΕ 2026 με τις αγαπημένες επιτυχίες του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Οι γνώριμες μελωδίες ακούστηκαν μέσα από ένα πιο dance και club-oriented set, με τους χιλιάδες θεατές στην Πλατεία Νερού να τραγουδούν όλοι μαζί και να δημιουργούν μια μοναδική στιγμή. Για λίγα λεπτά, όλοι έγιναν ένα, όλοι έγιναν μία φωνή, ενώ η συγκίνηση και η θετική ενέργεια πλημμύρισαν τον χώρο, χαρίζοντας ένα από τα πιο ιδιαίτερα highlights της ΗΘΕ 2026.

Έπειτα, η Ελένη Φουρέιρα έδωσε ένα εκρηκτικό pop show στην ΗΘΕ 2026, κρατώντας για περίπου 35 λεπτά την Πλατεία Νερού σε διαρκή κίνηση με χορό, τραγούδι και εντυπωσιακές χορογραφίες. Το κοινό τραγούδησε και χόρεψε μαζί της, με τα κινητά να βρίσκονται συνεχώς στον αέρα, ενώ η εμφάνισή της απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη ένταση όταν ο Saske εμφανίστηκε απρόσμενα στη σκηνή και οι δυο τους ερμήνευσαν μαζί το «10’», χαρίζοντας στους χιλιάδες θεατές ένα ξεχωριστό highlight. Με την ενέργεια και τη σκηνική της παρουσία, η Ελένη Φουρέιρα άφησε το δικό της αποτύπωμα στη μεγάλη μουσική γιορτή της Amita Motion, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τον παλμό της βραδιάς. Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της βραδιάς, η Ελένη Φουρέιρα σταμάτησε για λίγο το show, προκειμένου να αναφερθεί στον Γιώργο Μαζωνάκη και να εκφράσει δημόσια την αγάπη και τον σεβασμό της. Φανερά φορτισμένη, είπε τη χαρακτηριστική φράση «Όσο ζω Μαζώ», πριν αφιερώσει στον αγαπημένο καλλιτέχνη το «Alleluia», δημιουργώντας μια σιωπηλή και συναισθηματικά έντονη στιγμή στην Πλατεία Νερού.

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Ο Σάκης Ρουβάς χάρισε μια καθηλωτική και εντυπωσιακή εμφάνιση στην ΗΘΕ 2026, ανεβάζοντας τον ρυθμό στην Πλατεία Νερού από τα πρώτα κιόλας λεπτά. Με τη χαρακτηριστική σκηνική του παρουσία, τις ασταμάτητες κινήσεις και την άμεση επικοινωνία με το κοινό, κράτησε χιλιάδες θεατές καθηλωμένους, με τον κόσμο να τραγουδά, να χορεύει και να ακολουθεί κάθε του στιγμή. Μια εμφάνιση γεμάτη ενέργεια και θέαμα, που ξεχώρισε στη μεγάλη μουσική βραδιά της Amita Motion.

Ο Steve Provis χάρισε μια καθηλωτική και άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση στην ΗΘΕ 2026, μετατρέποντας μέσα σε λίγα λεπτά την Πλατεία Νερού σε ένα τεράστιο dancefloor. Με τα πρώτα beats, το κοινό μπήκε αμέσως στον ρυθμό, με χέρια στον αέρα, χορό, φωνές και κινητά να καταγράφουν κάθε στιγμή. Με το προσωπικό του στιλ, ένα performance γεμάτο κίνηση και άμεση επικοινωνία με τον κόσμο, ο Steve Provis κράτησε την ενέργεια στα ύψη και χάρισε στη μεγάλη μουσική βραδιά της Amita Motion ένα από τα πιο fun και χορευτικά moments της ΗΘΕ 2026.

Με τον πιο δυναμικό τρόπο ολοκληρώθηκε η ΗΘΕ 2026, με τον Θοδωρή Φέρρη να αναλαμβάνει το μεγάλο closing act και να μετατρέπει την Πλατεία Νερού σε ένα τεράστιο sing-along. Από τα πρώτα λεπτά της εμφάνισής του, χιλιάδες θεατές τραγούδησαν και χόρεψαν μαζί του, με τις φωνές τους να ενώνονται και τα κινητά να βρίσκονται στον αέρα, δημιουργώντας μια μοναδική συναυλιακή ατμόσφαιρα. Ο Θοδωρής Φέρρης τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, ερμηνεύοντας τις αγαπημένες επιτυχίες «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» και «Το παιδί της νύχτας», σε μια ιδιαίτερη μουσική στιγμή γεμάτη συναίσθημα. Με τον δικό του λαϊκό παλμό και την έντονη σκηνική παρουσία, ο Φέρρης κράτησε την ενέργεια στα ύψη μέχρι το τελευταίο λεπτό και έβαλε με τον καλύτερο τρόπο την τελεία σε μια μεγάλη μουσική βραδιά γεμάτη θετική ενέργεια.

Κεντρική φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

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