Μουσική 18.09.2026

Ο Steve Provis μετέτρεψε την ΗΘΕ 2026 στο απόλυτο πάρτι της χρονιάς

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Ο Steve Provis ανέβασε τον παλμό της ΗΘΕ 2026, χαρίζοντας στο κοινό ένα εκρηκτικό live γεμάτο μουσική, χορό και θετική ενέργεια
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Ο Steve Provis μετέτρεψε την ΗΘΕ 2026 σε ένα μεγάλο πάρτι με ρυθμό και θετική ενέργεια.
  • Η εμφάνισή του έκανε το κοινό να χορεύει, να τραγουδά και να συμμετέχει ενεργά.
  • Η σκηνική του παρουσία και η ενέργειά του κράτησαν την ένταση ψηλά και άφησαν αποτύπωμα στη διοργάνωση.
  • Η περσινή του εμφάνιση στην ΗΘΕ25 ως OneManShow προμήνυε την επιτυχία της φετινής του επιστροφής.
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Ο Steve Provis πήρε τη σκηνή της ΗΘΕ 2026 και μέσα σε λίγα λεπτά έκανε ολόκληρη την Πλατεία Νερού να κινηθεί στον ρυθμό του. Τα πρώτα beats αρκούσαν για να αλλάξει το vibe της βραδιάς, με τον κόσμο να χορεύει, να τραγουδά και να ακολουθεί κάθε αλλαγή στη μουσική. Με το προσωπικό του στιλ και ένα performance γεμάτο κίνηση, ο Steve Provis έφερε στη σκηνή ακριβώς αυτό που χρειαζόταν η στιγμή: ρυθμό, party διάθεση και πολλή θετική ενέργεια.

Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης
Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Το κοινό μπήκε από την πρώτη στιγμή στο παιχνίδι και η σκηνή μετατράπηκε γρήγορα σε ένα τεράστιο dancefloor. Χέρια στον αέρα, χορός, φωνές και κινητά που κατέγραφαν τη στιγμή δημιούργησαν ένα live που δύσκολα μπορούσες απλώς να παρακολουθήσεις χωρίς να συμμετέχεις. Ο Steve Provis έπαιξε με το κοινό, κράτησε σταθερά τον παλμό και κατάφερε να ενώσει την Πλατεία Νερού σε έναν κοινό ρυθμό, με την ενέργεια να περνάει από τη σκηνή σε κάθε γωνιά του χώρου.

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Το act του Steve Provis ολοκληρώθηκε αφήνοντας πίσω του ένα από τα πιο fun και χορευτικά moments της ΗΘΕ26. Για λίγα λεπτά, η Πλατεία Νερού έμοιαζε περισσότερο με ένα τεράστιο party παρά με συναυλιακό χώρο και το κοινό ήταν ξεκάθαρα μέσα στο mood. Μουσική, χορός και θετική ενέργεια έγιναν ένα, με τον Steve Provis να δίνει στη βραδιά τον ρυθμό που χρειαζόταν και να αφήνει το κοινό έτοιμο για τη συνέχεια.

Η εμφάνιση του Steve Provis ήρθε να προσθέσει ακόμη μία δυνατή στιγμή σε μια ΗΘΕ26 γεμάτη μουσική, εκπλήξεις και acts που μίλησαν στο νεανικό κοινό. Με τη δική του αισθητική και τη χαρακτηριστική του σκηνική ενέργεια, κατάφερε να κρατήσει την ένταση ψηλά και να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στη φετινή διοργάνωση. Γιατί τελικά, η Ημέρα Θετικής Ενέργειας δεν είναι μόνο οι καλλιτέχνες που ανεβαίνουν στη σκηνή. Είναι αυτό που συμβαίνει όταν χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται στον ίδιο χώρο, ακούν τη μουσική που αγαπούν και αφήνονται στον ρυθμό. Και ο Steve Provis ήξερε ακριβώς πώς να κάνει αυτή τη στιγμή να μετρήσει.

Η εκρηκτική εμφάνιση του Steve Provis (OneManShow) στην ΗΘΕ 2025

Η φετινή εμφάνιση του Steve Provis δεν ήρθε από το πουθενά. Ένα χρόνο πριν, στην ΗΘΕ25, τον είχαμε γνωρίσει μέσα από το OneManShow, σε ένα performance που ξεσήκωσε την Πλατεία Νερού και έδειξε από νωρίς τι μπορεί να συμβεί όταν η σκηνή συναντά έναν performer με αστείρευτη ενέργεια. Με ένα εντυπωσιακό medley από αγαπημένες επιτυχίες, ο OneManShow έκανε ολόκληρη την Πλατεία Νερού να χορεύει, περνώντας από το «Candy Shop» μέχρι το εκρηκτικό «Gasolina». Το κοινό μπήκε από την πρώτη στιγμή στο παιχνίδι, ενώ ο χορός, το κέφι και η αλληλεπίδραση με τον κόσμο δημιούργησαν ένα πραγματικό μουσικό party.

Οι συνεργάτες του, η σκηνική του παρουσία και το nonstop energy του performance έκαναν εκείνη τη βραδιά μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν στην ΗΘΕ25. Και αν κάτι απέδειξε η φετινή επιστροφή του, είναι πως το OneManShow του 2025 ήταν μόνο η αρχή. Ο Steve Provis επέστρεψε στην ΗΘΕ 2026 με το ίδιο πάθος, ακόμη περισσότερη ενέργεια και έναν ξεκάθαρο στόχο: να κάνει την Πλατεία Νερού να χορεύει ξανά.

Κεντρική Εικόνα: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

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Steve Provis ΗΘΕ26 ΗΜΕΡΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026
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