Μουσική 18.09.2026

Η Anastasia έδωσε τον δικό της μοναδικό παλμό στην ΗΘΕ 2026 και συγκίνησε με το «Ώρες Μικρές»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Anastasia ανέβηκε στη σκηνή της ΗΘΕ 26 και τραγούδησε μαζί με το κοινό τις αγαπημένες της επιτυχίες στην Πλατεία Νερού
Ειρήνη Στόφυλα

Η Anastasia ανέβηκε στη σκηνή της ΗΘΕ 2026 από την Amita Motion και απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα ονόματα της νέας ελληνικής μουσικής. Η τραγουδίστρια βρέθηκε στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο της μεγάλης γιορτής της Ημέρας Θετικής Ενέργειας, και από τα πρώτα λεπτά της εμφάνισής της το κοινό ήταν μαζί της.

anastasia ithe 2026
Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Η αγαπημένη καλλιτέχνιδα κινήθηκε με το χαρακτηριστικό της ύφος και μια φρέσκια, δυναμική ενέργεια, φέρνοντας μαζί της τα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί πολύ από το νεανικό κοινό. Πλαισιωμένη από τη δική της ορχήστρα, χάρισε ένα ξεχωριστό live act που συνδύασε μοναδικές ερμηνείες με έναν ιδιαίτερο μουσικό χαρακτήρα, κάνοντας τον κόσμο να τραγουδάει ασταμάτητα μαζί της από το πρώτο κιόλας λεπτό.

Διάβασε επίσης: Αναστασία: Πάντρεψε την αδελφή της και βάφτισε τον ανιψιό της

Στη σκηνή της ΗΘΕ 2026, η Anastasia παρουσίασε το προσωπικό της μουσικό ρεπερτόριο και η ανταπόκριση του κόσμου υπήρξε άμεση και ενθουσιώδης. Άλλωστε, η αγαπημένη καλλιτέχνιδα δεν είναι πλέον απλώς ένα νέο όνομα της ελληνικής μουσικής, καθώς μέσα σε λίγα χρόνια έχει καταφέρει να χτίσει τη δική της ξεχωριστή ταυτότητα, να κερδίσει ένα τεράστιο fanbase και να κάνει τα τραγούδια της, όπως τις α ακαταμάχητες επιτυχίες «Σιγά το πράμα», «Hallo», «Μυστικό», «Σπάστε τα» και πολλά άλλα, αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας του κοινού της.

anastasia_akim_photo
Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Με αφορμή την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, η Anastasia επέλεξε να τιμήσει τη μνήμη του μέσω της ορχήστρας της κλείνοντας την εμφάνισή της με το «Ώρες Μικρές», χαρίζοντας στο κοινό μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή. Οι νότες του τραγουδιού έδωσαν έναν διαφορετικό τόνο στο φινάλε του live, με την ατμόσφαιρα στην Πλατεία Νερού να γίνεται πιο φορτισμένη και το κοινό να συμμετέχει, τιμώντας με τον δικό του τρόπο τον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Ένα από τα αγαπημένα ονόματα της νέας γενιάς

Η παρουσία της Anastasia στην ΗΘΕ26 ταιριάζει απόλυτα με το φετινό line up, το οποίο συνδυάζει διαφορετικές μουσικές ταυτότητες και εκπροσώπους της νέας ελληνικής σκηνής. Η ίδια έχει πλέον αφήσει το δικό της αποτύπωμα, ισορροπώντας ανάμεσα στον σύγχρονο pop ήχο και τα ελληνικά λαϊκά στοιχεία.

Mad.gr
Mad.gr

Δεν είναι τυχαίο ότι έχει βρεθεί στο επίκεντρο και των MAD VMA 2026, όπου ήταν υποψήφια σε τρεις κατηγορίες, ενώ το «Σπάστε τα» αποτέλεσε ένα από τα τραγούδια που ξεχώρισαν μέσα στη χρονιά.

Mad.gr
Mad.gr

Κάπως έτσι, η Anastasia βρέθηκε στη σκηνή της ΗΘΕ26 έχοντας ήδη κερδίσει κάτι πολύ σημαντικό: ένα κοινό που την ακολουθεί, γνωρίζει τα τραγούδια της και είναι εκεί για να τα τραγουδήσει μαζί της. Και η εμφάνισή της στην Πλατεία Νερού ήταν ακόμη μία απόδειξη πως η νέα γενιά της ελληνικής μουσικής έχει πλέον τα δικά της μεγάλα ονόματα.

Κεντρική Εικόνα: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Αναστασία ΗΘΕ 2026 Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Lila ξεσήκωσε την ΗΘΕ 2026 και έκανε όλη την Πλατεία Νερού να χορεύει μαζί της

Η Lila ξεσήκωσε την ΗΘΕ 2026 και έκανε όλη την Πλατεία Νερού να χορεύει μαζί της

18.09.2026
Επόμενο
Η Dat Lilly και η Venetia Kamara έκαναν το κοινό της ΗΘΕ 2026 να ουρλιάζει

Η Dat Lilly και η Venetia Kamara έκαναν το κοινό της ΗΘΕ 2026 να ουρλιάζει

18.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Ελένη Φουρέιρα έκανε το stage της ΗΘΕ 2026 δικό της και απέδειξε γιατί είναι η απόλυτη performer
Μουσικά Νέα

Η Ελένη Φουρέιρα έκανε το stage της ΗΘΕ 2026 δικό της και απέδειξε γιατί είναι η απόλυτη performer

18.09.2026
Ο Akylas απογείωσε το stage της ΗΘΕ 2026 με ένα act από άλλο πλανήτη
Μουσικά Νέα

Ο Akylas απογείωσε το stage της ΗΘΕ 2026 με ένα act από άλλο πλανήτη

18.09.2026
Η Dat Lilly και η Venetia Kamara έκαναν το κοινό της ΗΘΕ 2026 να ουρλιάζει
Μουσικά Νέα

Η Dat Lilly και η Venetia Kamara έκαναν το κοινό της ΗΘΕ 2026 να ουρλιάζει

18.09.2026
Η Lila ξεσήκωσε την ΗΘΕ 2026 και έκανε όλη την Πλατεία Νερού να χορεύει μαζί της
Μουσικά Νέα

Η Lila ξεσήκωσε την ΗΘΕ 2026 και έκανε όλη την Πλατεία Νερού να χορεύει μαζί της

18.09.2026
Με το ασυμβίβαστο flow του, ο Kidd απογείωσε τη φετινή σκηνή της ΗΘΕ 2026
Μουσικά Νέα

Με το ασυμβίβαστο flow του, ο Kidd απογείωσε τη φετινή σκηνή της ΗΘΕ 2026

18.09.2026
Ο FY ανέβασε τον ρυθμό στο party της ΗΘΕ 2026 με το urban vibe του
Μουσικά Νέα

Ο FY ανέβασε τον ρυθμό στο party της ΗΘΕ 2026 με το urban vibe του

18.09.2026
«Day and Night»: Η Carly Rae Jepsen επιστρέφει με νέο άλμπουμ που επαναπροσδιορίζει την pop
Μουσικά Νέα

«Day and Night»: Η Carly Rae Jepsen επιστρέφει με νέο άλμπουμ που επαναπροσδιορίζει την pop

18.09.2026
ΗΘΕ 2026: Η Evangelia έκανε την Πλατεία Νερού να μοιάζει με μια μεγάλη παρέα
Μουσικά Νέα

ΗΘΕ 2026: Η Evangelia έκανε την Πλατεία Νερού να μοιάζει με μια μεγάλη παρέα

18.09.2026
Η εμφάνιση της Ellize στην ΗΘΕ 2026 που ανέβασε την ενέργεια στα ύψη
Μουσικά Νέα

Η εμφάνιση της Ellize στην ΗΘΕ 2026 που ανέβασε την ενέργεια στα ύψη

18.09.2026
Cat-eye nails: Το μανικιούρ που «μαγνητίζει» τα βλέμματα και έχει γίνει εμμονή

Cat-eye nails: Το μανικιούρ που «μαγνητίζει» τα βλέμματα και έχει γίνει εμμονή

Βάζεις μαλακτικό στο πλυντήριο; Αυτά τα 6 πράγματα δεν πρέπει να τα πλένεις ποτέ με αυτό

Βάζεις μαλακτικό στο πλυντήριο; Αυτά τα 6 πράγματα δεν πρέπει να τα πλένεις ποτέ με αυτό

«Emotional Framing»: Το μυστικό των interior designers που μεταμορφώνει την ψυχολογία σου μέσα στο σπίτι

«Emotional Framing»: Το μυστικό των interior designers που μεταμορφώνει την ψυχολογία σου μέσα στο σπίτι

Οι 5 τάσεις στις μπότες που θα κάνουν τον αποχωρισμό του καλοκαιριού πιο εύκολο

Οι 5 τάσεις στις μπότες που θα κάνουν τον αποχωρισμό του καλοκαιριού πιο εύκολο

Ο Οκτώβριος τους ανήκει: Τα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να γυρίζει υπέρ τους

Ο Οκτώβριος τους ανήκει: Τα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να γυρίζει υπέρ τους

10 πράγματα να κάνεις αυτό το φθινόπωρο χωρίς να πιάσεις το κινητό σου

10 πράγματα να κάνεις αυτό το φθινόπωρο χωρίς να πιάσεις το κινητό σου

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Έρχεται «έμφραγμα» στα καύσιμα: Στα 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και άλμα 50% στο πετρέλαιο θέρμανσης

Έρχεται «έμφραγμα» στα καύσιμα: Στα 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και άλμα 50% στο πετρέλαιο θέρμανσης

Τέλος στα φθηνά δέματα από Κίνα: Νέοι τελωνειακοί κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Τέλος στα φθηνά δέματα από Κίνα: Νέοι τελωνειακοί κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο

«Βροχή» αυτοκτονιών στην Ελλάδα το 2025!

«Βροχή» αυτοκτονιών στην Ελλάδα το 2025!