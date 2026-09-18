Η Anastasia έδωσε τον δικό της μοναδικό παλμό στην ΗΘΕ 2026 και συγκίνησε με το «Ώρες Μικρές»

Η Anastasia ανέβηκε στη σκηνή της ΗΘΕ 26 και τραγούδησε μαζί με το κοινό τις αγαπημένες της επιτυχίες στην Πλατεία Νερού

Η Anastasia ανέβηκε στη σκηνή της ΗΘΕ 2026 από την Amita Motion και απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα ονόματα της νέας ελληνικής μουσικής. Η τραγουδίστρια βρέθηκε στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο της μεγάλης γιορτής της Ημέρας Θετικής Ενέργειας, και από τα πρώτα λεπτά της εμφάνισής της το κοινό ήταν μαζί της.

Η αγαπημένη καλλιτέχνιδα κινήθηκε με το χαρακτηριστικό της ύφος και μια φρέσκια, δυναμική ενέργεια, φέρνοντας μαζί της τα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί πολύ από το νεανικό κοινό. Πλαισιωμένη από τη δική της ορχήστρα, χάρισε ένα ξεχωριστό live act που συνδύασε μοναδικές ερμηνείες με έναν ιδιαίτερο μουσικό χαρακτήρα, κάνοντας τον κόσμο να τραγουδάει ασταμάτητα μαζί της από το πρώτο κιόλας λεπτό.

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Στη σκηνή της ΗΘΕ 2026, η Anastasia παρουσίασε το προσωπικό της μουσικό ρεπερτόριο και η ανταπόκριση του κόσμου υπήρξε άμεση και ενθουσιώδης. Άλλωστε, η αγαπημένη καλλιτέχνιδα δεν είναι πλέον απλώς ένα νέο όνομα της ελληνικής μουσικής, καθώς μέσα σε λίγα χρόνια έχει καταφέρει να χτίσει τη δική της ξεχωριστή ταυτότητα, να κερδίσει ένα τεράστιο fanbase και να κάνει τα τραγούδια της, όπως τις α ακαταμάχητες επιτυχίες «Σιγά το πράμα», «Hallo», «Μυστικό», «Σπάστε τα» και πολλά άλλα, αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας του κοινού της.

Με αφορμή την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, η Anastasia επέλεξε να τιμήσει τη μνήμη του μέσω της ορχήστρας της κλείνοντας την εμφάνισή της με το «Ώρες Μικρές», χαρίζοντας στο κοινό μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή. Οι νότες του τραγουδιού έδωσαν έναν διαφορετικό τόνο στο φινάλε του live, με την ατμόσφαιρα στην Πλατεία Νερού να γίνεται πιο φορτισμένη και το κοινό να συμμετέχει, τιμώντας με τον δικό του τρόπο τον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Ένα από τα αγαπημένα ονόματα της νέας γενιάς

Η παρουσία της Anastasia στην ΗΘΕ26 ταιριάζει απόλυτα με το φετινό line up, το οποίο συνδυάζει διαφορετικές μουσικές ταυτότητες και εκπροσώπους της νέας ελληνικής σκηνής. Η ίδια έχει πλέον αφήσει το δικό της αποτύπωμα, ισορροπώντας ανάμεσα στον σύγχρονο pop ήχο και τα ελληνικά λαϊκά στοιχεία.

Δεν είναι τυχαίο ότι έχει βρεθεί στο επίκεντρο και των MAD VMA 2026, όπου ήταν υποψήφια σε τρεις κατηγορίες, ενώ το «Σπάστε τα» αποτέλεσε ένα από τα τραγούδια που ξεχώρισαν μέσα στη χρονιά.

Κάπως έτσι, η Anastasia βρέθηκε στη σκηνή της ΗΘΕ26 έχοντας ήδη κερδίσει κάτι πολύ σημαντικό: ένα κοινό που την ακολουθεί, γνωρίζει τα τραγούδια της και είναι εκεί για να τα τραγουδήσει μαζί της. Και η εμφάνισή της στην Πλατεία Νερού ήταν ακόμη μία απόδειξη πως η νέα γενιά της ελληνικής μουσικής έχει πλέον τα δικά της μεγάλα ονόματα.

Κεντρική Εικόνα: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

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