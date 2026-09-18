Μουσική 18.09.2026

Η Dat Lilly και η Venetia Kamara έκαναν το κοινό της ΗΘΕ 2026 να ουρλιάζει

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Οι 2 παρουσιάστριες της ΗΘΕ 2026, Dat Lilly και Venetia, μεταφέρουν τον παλμό της μεγάλης βραδιάς με χορό, κίνηση και πολλή ενέργεια
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Dat Lilly και η Venetia Kamara παρουσίασαν την ΗΘΕ 2026 με ενέργεια και επαφή με το κοινό.
  • Η Dat Lilly, εμφανώς έγκυος, φόρεσε crop top και φούστα, συμμετέχοντας ενεργά στη βραδιά.
  • Η Venetia Kamara συνδύασε φούστα και μπλούζα, δημιουργώντας ένα δυναμικό δίδυμο με τη Dat Lilly.
  • Οι δύο παρουσιάστριες κράτησαν το κλίμα στα ύψη με χορό, επικοινωνία και χημεία, ανεβάζοντας την ενέργεια της ΗΘΕ 2026.
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Ο παλμός της ΗΘΕ 2026 ανεβαίνει συνεχώς και σε αυτό συμβάλλουν και οι Dat Lilly και η Venetia Kamara, δίνοντας το δικό τους ξεχωριστό στίγμα στη μεγάλη συναυλία. Οι δύο παρουσιάστριες εμφανίζονται με ανεβασμένη διάθεση, πολύ κίνηση και άμεση επαφή με το κοινό, μετατρέποντας κάθε τους στιγμή πάνω στη σκηνή σε ένα μικρό party.

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Η Dat Lilly τραβάει τα βλέμματα με το look της, φορώντας ένα crop top με φούστα, που αφήνει εμφανή την κοιλίτσα της. Η εγκυμοσύνη της είναι πλέον εμφανής και η ίδια εμφανίζεται στη σκηνή με χαμόγελο, άνεση και πολλή ενέργεια, συμμετέχοντας κανονικά στον ρυθμό της μεγάλης βραδιάς. Η εμφάνισή της δίνει ακόμη ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο στη φετινή ΗΘΕ.

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Δίπλα της, η Venetia Kamara εμφανίζεται επίσης με ένα stylish σύνολο, συνδυάζοντας φούστα και μπλούζα, και μαζί δημιουργούν ένα δίδυμο που δεν αφήνει τη σκηνή να πέσει στιγμή. Οι κινήσεις τους, τα χαμόγελα και η μεταξύ τους χημεία κρατούν το κλίμα στα ύψη, ενώ από κάτω το κοινό ακολουθεί τον ρυθμό.

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Και κάπου εδώ… γίνεται χαμός! Dat Lilly και Venetia παίρνουν τα μικρόφωνα, χορεύουν, επικοινωνούν με τον κόσμο και δίνουν ακόμη περισσότερη ένταση στη βραδιά. Ανάμεσα στα live acts, οι δύο παρουσιάστριες κρατούν αμείωτο το party mood και αποδεικνύουν ότι η ΗΘΕ 2026 δεν σταματά να ανεβάζει ρυθμούς.

Η μουσική δυναμώνει, η σκηνή γεμίζει κίνηση και η ενέργεια περνάει από τη σκηνή στο κοινό. Dat Lilly και Venetia είναι αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο, με τις εμφανίσεις και την παρουσία τους να προσθέτουν ακόμη μία δυνατή στιγμή σε μια βραδιά που συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό.

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dat lilly Venetia Kamara ΗΘΕ 2026 Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026
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