Μουσική 18.09.2026

Ο Burna Boy θα τραγουδήσει στο Stade de France – Αυτή τη φορά για το NFL

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Ο Burna Boy επιστρέφει στο Stade de France για το halftime show του αγώνα Pittsburgh Steelers – New Orleans Saints στις 25 Οκτωβρίου
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Burna Boy θα είναι ο κεντρικός performer στο halftime show αγώνα NFL στο Stade de France.
  • Ο αγώνας είναι μεταξύ Pittsburgh Steelers και New Orleans Saints στις 25 Οκτωβρίου.
  • Το Stade de France είναι σημαντικό για τον Burna Boy, καθώς εκεί έδωσε headline συναυλία το 2025.
  • Η εμφάνιση εντάσσεται στα NFL International Games με μουσικές εμφανίσεις παγκοσμίως.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Burna Boy ετοιμάζεται να επιστρέψει στο Παρίσι για μία ακόμη σημαντική εμφάνιση, αυτή τη φορά σε ένα διαφορετικό από τα συνηθισμένα μουσικά events. Ο βραβευμένος με Grammy Νιγηριανός καλλιτέχνης θα είναι ο κεντρικός performer στο halftime show του αγώνα NFL που θα πραγματοποιηθεί στο Stade de France.

https://www.instagram.com/burnaboygram
https://www.instagram.com/burnaboygram

Η αναμέτρηση ανάμεσα στους Pittsburgh Steelers και τους New Orleans Saints είναι προγραμματισμένη για τις 25 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της διεθνούς διοργάνωσης του NFL. Ο Burna Boy θα αναλάβει το μουσικό μέρος του ημιχρόνου, σε μία βραδιά που συνδυάζει για πρώτη φορά το αμερικανικό football με ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της αφρικανικής μουσικής σκηνής.

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Η εμφάνιση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο, καθώς το Stade de France αποτελεί ήδη έναν σημαντικό σταθμό στην καριέρα του. Τον Απρίλιο του 2025 έγινε ο πρώτος Αφρικανός καλλιτέχνης που έδωσε headline συναυλία στο συγκεκριμένο στάδιο, γράφοντας τη δική του ιστορία.

https://www.instagram.com/burnaboygram/
https://www.instagram.com/burnaboygram/

Με αφορμή την επιστροφή του στο Stade de France, ο Burna Boy μίλησε για τη σημασία της νέας εμφάνισής του και για τη σχέση που έχει δημιουργήσει με το κοινό του Παρισιού. «Το Παρίσι μου χάρισε μία από τις σημαντικότερες βραδιές της καριέρας μου και το να επιστρέφω στο Stade de France για μια τέτοια στιγμή σημαίνει τα πάντα για μένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος στάθηκε και στη σημασία της διεξαγωγής ενός αγώνα NFL στη Γαλλία, αλλά και στην ευκαιρία που του δίνεται να εκπροσωπήσει την αφρικανική μουσική μέσα από ένα τόσο μεγάλο παγκόσμιο event.

https://www.instagram.com/burnaboygram/
https://www.instagram.com/burnaboygram/

Το halftime show του Burna Boy εντάσσεται στο φετινό πρόγραμμα των NFL International Games, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από μουσικές εμφανίσεις σε διαφορετικές πόλεις του κόσμου. Στη Μελβούρνη εμφανίστηκαν οι Jonas Brothers, ενώ στις επόμενες αναμετρήσεις θα δούμε μεταξύ άλλων τους Pedro Sampaio και Ricky Martin στο Ρίο, την Ayra Starr στο Λονδίνο, τους Cage the Elephant στο Μόναχο και τους The Warning στην Πόλη του Μεξικού.

https://www.instagram.com/burnaboygram/
https://www.instagram.com/burnaboygram/

Με την εμφάνισή του στο Παρίσι, ο Burna Boy ετοιμάζεται λοιπόν να προσθέσει ακόμη μία ξεχωριστή στιγμή σε ένα ήδη σημαντικό κεφάλαιο της διεθνούς καριέρας του.

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Burna Boy NFL
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