Νίκος Καρβέλας: «Είμαι ακμή, όχι παρακμή» – Η απάντησή του στις επικρίσεις

Ο Νίκος Καρβέλας δεν άφησε ασχολίαστο τον χαρακτηρισμό του Κωνσταντίνου Μπογδάνου και έδωσε τη δική του απάντηση

Με μια ματιά Ο Νίκος Καρβέλας απέρριψε τον χαρακτηρισμό «soundtrack της ελληνικής παρακμής».

Ο συνθέτης δήλωσε ότι το έργο του αντιπροσωπεύει «ακμή» και όχι παρακμή.

Ανέφερε συγκεκριμένα έργα του, όπως «Δαίμονες» και «Μάλα», ως αποδείξεις.

Τόνισε την πίστη του στο καλλιτεχνικό του στίγμα ως πηγή έμπνευσης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Νίκος Καρβέλας απάντησε στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο για τον χαρακτηρισμό «soundtrack της ελληνικής παρακμής», δηλώνοντας πως είναι «ακμή». Ο Νίκος Καρβέλας, γνωστός για την ανατρεπτική του πορεία στην ελληνική μουσική σκηνή, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Άνω Κάτω Κοινωνία», όπου μίλησε στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο για το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα και τη δημόσια εικόνα του. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε έναν χαρακτηρισμό που έχει συνδεθεί με το έργο του, αλλά τον οποίο ο ίδιος απορρίπτει κατηγορηματικά.

Η αντίδραση στις επικρίσεις

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος ανέφερε ότι το έργο του Νίκου Καρβέλα για κάποιους αποτελεί «τις καλύτερες στιγμές» και για άλλους «soundtrack της ελληνικής παρακμής». Η αιχμηρή αυτή τοποθέτηση προκάλεσε άμεση και έντονη αντίδραση από τον συνθέτη.

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Ο Νίκος Καρβέλας διέψευσε κατηγορηματικά ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί «προσωποποίηση της παρακμής» από οποιονδήποτε Έλληνα γνωρίζει το έργο του. «Αυτή είναι δικιά σου εκτίμηση, ότι είμαι ένα φαινόμενο παρακμής», δήλωσε, τονίζοντας πως δημιουργίες όπως οι «Δαίμονες», η «Μάλα», οι «Καμπάνες του Εντελβάις», καθώς και η φιλοσοφική και ποιητική του δουλειά, καθιστούν αδύνατο κάποιον να τον συνδέσει με την παρακμή.

«Είμαι ακμή»

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος προσπάθησε να διευκρινίσει ότι αναφερόταν στον όρο «soundtrack» και όχι απαραίτητα σε «προσωποποίηση», προτείνοντας μάλιστα να μπουν σε playback τα λόγια του για επαλήθευση. Ο Νίκος Καρβέλας επέμεινε, δηλώνοντας: «Και το soundtrack λοιπόν, ούτε soundtrack είμαι, ούτε προσωποποίηση, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Μπορεί να είμαι οτιδήποτε άλλο εκτός από παρακμή. Είμαι ακμή». Με αυτή τη δήλωση, ο δημιουργός ξεκαθάρισε τη θέση του, τονίζοντας τη δημιουργική του δύναμη και την αισιοδοξία που εκπέμπει το έργο του, αντί να συνδέεται με τη φθορά.

Η συζήτηση αυτή αναδεικνύει την ανθεκτικότητα του Νίκου Καρβέλα απέναντι σε αρνητικές κριτικές και την πίστη του στο καλλιτεχνικό του στίγμα, το οποίο ο ίδιος αντιλαμβάνεται ως πηγή έμπνευσης και δημιουργίας, και όχι ως αντανάκλαση παρακμής.

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