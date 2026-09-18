Μουσική 18.09.2026

Miley Cyrus: Η «απόλυτη πρόβα» για κάτι πολύ μεγαλύτερο – Τι ετοιμάζει μετά τα δύο live στο Hollywood Bowl

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Η Miley Cyrus βλέπει τις δύο εμφανίσεις της στο Hollywood Bowl ως την «απόλυτη πρόβα» για έναν πιθανό μόνιμο κύκλο εμφανίσεων
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Miley Cyrus βλέπει τις εμφανίσεις της στο Hollywood Bowl ως "απόλυτη πρόβα" για κάτι μεγαλύτερο.
  • Η μεγάλη ζήτηση για εισιτήρια επιβεβαιώνει την ιδέα της για σταθερές εμφανίσεις στον ίδιο χώρο.
  • Η τραγουδίστρια θέλει να διατηρεί τη ρουτίνα της, κάνοντας τις εμφανίσεις κοντά στο σπίτι της.
  • Τα δύο shows σηματοδοτούν την επιστροφή της στη σκηνή και την έναρξη νέας μουσικής εποχής.
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Η Miley Cyrus φαίνεται πως έχει ήδη στο μυαλό της το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα της και αυτή τη φορά δεν αφορά απλώς ένα νέο άλμπουμ ή μερικές ακόμη συναυλίες. Οι δύο εμφανίσεις της στο Hollywood Bowl του Λος Άντζελες, στις 16 και 18 Οκτωβρίου, μπορεί να αποτελούν την αρχή για κάτι πολύ μεγαλύτερο, καθώς η 33χρονη τραγουδίστρια βλέπει τα συγκεκριμένα live ως την «απόλυτη πρόβα» για έναν πιθανό μόνιμο κύκλο εμφανίσεων στον ίδιο χώρο.

https://www.instagram.com/miley/
https://www.instagram.com/miley/

Μιλώντας στον Zane Lowe για το Apple Music, η Miley Cyrus εξήγησε ότι η τεράστια ζήτηση για τα εισιτήρια των δύο συναυλιών επιβεβαίωσε την ιδέα της πως το κοινό είναι πρόθυμο να έρθει σε εκείνη, αντί να χρειάζεται η ίδια να ταξιδεύει από πόλη σε πόλη. «Αυτή είναι η απόλυτη πρόβα», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τα shows ως μια πρώτη δοκιμή για κάτι που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια μεγαλύτερη σειρά σταθερών εμφανίσεων. Παράλληλα, τα χαρακτήρισε «απόδειξη ότι η ιδέα μπορεί να λειτουργήσει» και πιθανή «αρχή για κάτι ευρύτερο», πάντα όμως με τους δικούς της όρους.

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Η ανταπόκριση, άλλωστε, ήταν εντυπωσιακή, καθώς σχεδόν 1,5 εκατομμύριο fans βρέθηκαν στην ουρά της προπώλησης. Η Miley Cyrus θεωρεί πως αυτό της έδωσε την απάντηση που χρειαζόταν για το επόμενο βήμα της. «Έμαθα πλέον, μέσα από την ουρά, ότι οι υπολογισμοί μου είναι σωστοί και ότι ο κόσμος θα έρχεται σε μένα. Δεν χρειάζεται να οδηγώ εγώ προς εσάς», ανέφερε, εξηγώντας ουσιαστικά τη λογική πίσω από την ιδέα ενός μόνιμου κύκλου εμφανίσεων. Αντί να χρειάζεται εκείνη να ταξιδεύει διαρκώς για να συναντήσει το κοινό της, θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν σταθερό προορισμό στον οποίο θα έρχονται οι fans για να τη δουν.

Η Miley Cyrus ποζάρει στον καναπέ, προμοτάροντας το νέο remix του τραγουδιού της «Bass Persuades».
https://www.instagram.com/miley/

Τα δύο shows στο Hollywood Bowl έχουν, μάλιστα, ένα ακόμη πλεονέκτημα για τη Miley Cyrus: βρίσκονται κοντά στο σπίτι της. Όπως αποκάλυψε, επέλεξε τον συγκεκριμένο χώρο γνωρίζοντας ότι θα χρειάζεται μόλις περίπου 10 λεπτά για να επιστρέψει στο σπίτι της μετά το τέλος της συναυλίας. Η ίδια τόνισε πως θέλει να διατηρεί τη ρουτίνα της και να μην αλλάζει ολόκληρη η καθημερινότητά της εξαιτίας των εμφανίσεων. «Είναι θέμα του ότι αυτό κάνω πάντα και δεν θέλω να αλλάξει τίποτα. Είναι απλώς άλλη μία μέρα, μόνο που σήμερα παίζω στο Hollywood Bowl», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Miley Cyrus ποζάρει μπροστά σε μια μεγάλη ασπρόμαυρη φωτογραφία, με τα εισιτήρια για τις συναυλίες της στο Hollywood Bowl να έχουν μεγάλη ζήτηση.
https://www.instagram.com/miley

Οι συναυλίες στις 16 και 18 Οκτωβρίου θα είναι οι πρώτες μεγάλες εμφανίσεις της Miley Cyrus μετά την παρουσία της στο Corona Capital στην Πόλη του Μεξικού τον Νοέμβριο του 2022. Έρχονται, μάλιστα, σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την καριέρα της, καθώς το 10ο studio album της, «Bass Persuades», κυκλοφορεί σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Έτσι, τα δύο shows σηματοδοτούν όχι μόνο την επιστροφή της στη μεγάλη σκηνή, αλλά και την έναρξη μιας νέας μουσικής εποχής.

Η Miley Cyrus κρατάει μαστίγιο, με τους fans να αγοράζουν εισιτήρια για τις συναυλίες της στο Hollywood Bowl.
https://www.instagram.com/miley

Για την ώρα, η Miley Cyrus δεν έχει ανακοινώσει επίσημα έναν μόνιμο κύκλο εμφανίσεων, ούτε έχει επιβεβαιώσει συγκεκριμένο χώρο ή αριθμό συναυλιών. Αυτό που έχει κάνει, όμως, είναι να αφήσει ξεκάθαρα ανοιχτό το ενδεχόμενο, βλέποντας τις δύο συναυλίες ως μια πραγματική δοκιμή της ιδέας. Και αν η «απόλυτη πρόβα» στο Hollywood Bowl αποδειχθεί επιτυχημένη, η σκέψη να έρχεται το κοινό στη Miley Cyrus αντί να ταξιδεύει εκείνη προς το κοινό της μπορεί να αποκτήσει πολύ πιο συγκεκριμένη μορφή.

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