EUROVISION 17.09.2026

Ηλίας Κοκοτός: Ο Έλληνας που αναλαμβάνει τον ρόλο του Supervisor for the Show στη Eurovision 2027

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Μια ιδιαίτερα σημαντική θέση στο Core Team της Eurovision 2027 περνά σε ελληνικά χέρια, με τον Ηλία Κοκοτό να αναλαμβάνει την εποπτεία του show
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Ηλίας Κοκοτός αναλαμβάνει τη θέση Supervisor for the Show στη Eurovision 2027.
  • Θα εποπτεύει την προετοιμασία και την τηλεοπτική παραγωγή των τριών shows.
  • Η θέση του είναι στο Core Team και υπάγεται στη Γενική Διευθύντρια του BNT.
  • Θα συνεργαστεί με τον Marvin Dietmann, Head of Show & Contest.
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Η Eurovision 2027 δεν έχει ακόμη ανοίξει την αυλαία της, όμως η προετοιμασία για τη μεγάλη τηλεοπτική διοργάνωση έχει ήδη ξεκινήσει με σημαντικές ανακοινώσεις. Ανάμεσα στα πρόσωπα που θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του επόμενου διαγωνισμού βρίσκεται και ένας Έλληνας επαγγελματίας, ο Ηλίας Κοκοτός, ο οποίος εντάσσεται στο Core Team της Eurovision 2027, αναλαμβάνοντας τη θέση του Supervisor for the Show. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προσδίδει ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον στη διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, καθώς ο Κοκοτός θα συμμετέχει στον πυρήνα της προετοιμασίας του τηλεοπτικού θεάματος, από τον σχεδιασμό και την οργάνωση έως την εποπτεία των shows που θα μεταδοθούν ζωντανά τον ερχόμενο Μάιο.

Ο Ηλίας Κοκοτός και ο Δημήτρης Κοντόπουλος κρατούν το τρόπαιο της Eurovision στη σκηνή.
https://www.instagram.com/iliaskokotos/

Την ίδια στιγμή, η σύνθεση της βασικής οργανωτικής ομάδας, όπως παρουσιάστηκε από τη βουλγαρική δημόσια τηλεόραση, BNT, αποκαλύπτει τα πρόσωπα που θα κληθούν να συντονίσουν μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς μουσικές τηλεοπτικές παραγωγές, με τον Ηλία Κοκοτό να βρίσκεται σε μια θέση που συνδέεται άμεσα με την εικόνα, τη ροή και τη συνολική εμπειρία του διαγωνισμού για τους εκατομμύρια τηλεθεατές.

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Ο Ηλίας Κοκοτός αναλαμβάνει καθήκοντα Supervisor for the Show, έναν ρόλο που σχετίζεται άμεσα με την εποπτεία του τηλεοπτικού θεάματος και την προετοιμασία των shows της Eurovision 2027. Σύμφωνα με το οργανόγραμμα που παρουσιάστηκε, η θέση του βρίσκεται ανάμεσα στα κορυφαία στελέχη της διοργάνωσης και υπάγεται απευθείας στη Γενική Διευθύντρια του BNT, Milena Milotinova. Η συγκεκριμένη οργανωτική σύνδεση αποτυπώνει τη σημασία του ρόλου στο συνολικό εγχείρημα της Eurovision 2027, καθώς ο Έλληνας επαγγελματίας θα βρίσκεται στον πυρήνα των εργασιών που απαιτούνται ώστε η διοργάνωση να παρουσιαστεί στο κοινό με την απαιτούμενη τηλεοπτική αρτιότητα, τη σωστή οργάνωση και την ομαλή εξέλιξη των ζωντανών μεταδόσεων.

Eurovision Song Contest 2027 Burgas με φόντο πολύχρωμες κυματιστές γραμμές και την σημαία της Βουλγαρίας στην καρδιά.
Eurovision Song Contest 2027

Πίσω από τις εμφανίσεις των καλλιτεχνών, τα σκηνικά, τα φώτα, τις κάμερες, τις μεταδόσεις και τις αλλαγές που βλέπει ο τηλεθεατής, υπάρχει μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που εργάζεται για τον συντονισμό κάθε λεπτομέρειας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ηλίας Κοκοτός θα έχει ρόλο που συνδέεται με την προετοιμασία και την εποπτεία των τριών τηλεοπτικών shows της Eurovision 2027, δηλαδή των δύο ημιτελικών και του μεγάλου τελικού, οι οποίοι θα μεταδοθούν ζωντανά από το Μπουργκάς τον Μάιο. Η ακριβής κατανομή των επιμέρους καθηκόντων του θα εξαρτηθεί από το συνολικό πλάνο παραγωγής και τις αποφάσεις της διοργάνωσης, ωστόσο η ένταξή του στο Core Team επιβεβαιώνει τη συμμετοχή του σε ένα από τα βασικά επίπεδα της προετοιμασίας του διαγωνισμού.

Ο Ηλίας Κοκοτός και ο Δημήτρης Κοντόπουλος σε selfie με νεαρή γυναίκα
https://www.instagram.com/iliaskokotos/

Στο κομμάτι του show, ο Ηλίας Κοκοτός θα συνεργάζεται στενά με τον Marvin Dietmann, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Head of Show & Contest για τη Eurovision 2027. Ο Marvin Dietmann έχει συνδεθεί με τον σχεδιασμό και την καλλιτεχνική επιμέλεια μεγάλων τηλεοπτικών και μουσικών παραγωγών, ενώ στον επόμενο διαγωνισμό ο ρόλος του αφορά τον καλλιτεχνικό και διαγωνιστικό σχεδιασμό της διοργάνωσης. Η συνεργασία των δύο στελεχών αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά σημεία της προετοιμασίας του θεάματος, καθώς ο καλλιτεχνικός και διαγωνιστικός σχεδιασμός θα πρέπει να λειτουργήσει συντονισμένα με την τηλεοπτική παραγωγή, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Eurovision.

https://www.instagram.com/iliaskokotos/
https://www.instagram.com/iliaskokotos/

Η 71η Eurovision θα πραγματοποιηθεί στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, με τις ημερομηνίες της διοργάνωσης να έχουν οριστεί για τις 11, 13 και 15 Μαΐου 2027. Οι δύο ημιτελικοί θα προηγηθούν του μεγάλου τελικού, σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των φίλων του διαγωνισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο. Για την ελληνική πλευρά, η παρουσία του Ηλία Κοκοτού στο Core Team προσθέτει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην προετοιμασία της Eurovision 2027. Η συμμετοχή του δεν αφορά τη σκηνή ως διαγωνιζόμενος, αλλά το ίδιο το παρασκήνιο της διοργάνωσης, εκεί όπου σχεδιάζεται και οργανώνεται το show που τελικά φτάνει στις οθόνες των τηλεθεατών.

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Eurovision 2027 Ηλίας Κοκοτός
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