Kidd: Οι πρόβες για την ΗΘΕ 2026 δείχνουν ότι έρχεται κάτι μεγάλο

Ο Kidd ανεβάζει τον πήχη στην ΗΘΕ 2026 και ετοιμάζει ένα δυναμικό performance που αναμένεται να είναι αντάξιο της περσινής του επιτυχίας

Το Mad.gr βρέθηκε στις πρόβες της Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2026 της Amita Motion και πήρε μια πρώτη γεύση από όσα ετοιμάζει ο Kidd για τη μεγάλη μουσική βραδιά. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή και από τα πρώτα λεπτά της πρόβας έγινε ξεκάθαρο πως ετοιμάζει ένα δυναμικό performance που αναμένεται να ξεσηκώσει το κοινό.

Έναν χρόνο μετά την επιτυχημένη εμφάνισή του στην ΗΘΕ 2025, ο Kidd επιστρέφει ακόμη πιο έτοιμος και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Η περσινή του παρουσία είχε ξεχωρίσει, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα στη μεγάλη γιορτή της μουσικής και της θετικής ενέργειας.

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Φέτος, όλα δείχνουν πως ο Kidd θέλει να ανεβάσει τον πήχη ακόμη περισσότερο. Οι πρόβες του αποκαλύπτουν ένα act με ένταση, ρυθμό και αρκετή ενέργεια, ενώ το set του αναμένεται να περιλαμβάνει τραγούδια που έχουν αγαπήσει ιδιαίτερα οι fans του.

Η φετινή εμφάνιση έχει, λοιπόν, ένα επιπλέον ενδιαφέρον, αφού ο Kidd καλείται να σταθεί αντάξιος της επιτυχίας που είχε σημειώσει στην ΗΘΕ 2025. Και αν κρίνουμε από όσα είδαμε στις πρόβες, φαίνεται πως έχει κάθε διάθεση να ξεπεράσει τον περσινό εαυτό του και να παρουσιάσει κάτι ακόμη πιο δυνατό.

Το μεγάλο ραντεβού πλησιάζει και ο Kidd φαίνεται πως κρατά ήδη μια μεγάλη έκπληξη για τη σκηνή της ΗΘΕ 2026. Το μόνο που μένει είναι να ανοίξουν τα φώτα και να δούμε αν το show που ετοιμάζει θα γίνει μία από τις εμφανίσεις που θα συζητηθούν περισσότερο.

Όσα ζήσαμε την περασμένη χρονιά

Η φετινή του αποθέωση ήρθε να μας θυμίσει πόσο δυναμικά είχε χτιστεί αυτό το δέσιμο από πέρυσι, όταν η αδρεναλίνη είχε χτυπήσει κόκκινο από τις αποκλειστικές πρόβες του και τις μοναδικές στιγμές στα παρασκήνια της ΗΘΕ25. Ο Kidd απέδειξε περίτρανα πως όχι απλώς βρίσκεται στην κορυφή, αλλά εξελίσσει συνεχώς τον παλμό και τη φωνή της γενιάς του!

Κεντρική Εικόνα: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

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