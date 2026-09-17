Γιατί η Sydney Sweeney χάνει ξαφνικά followers; Η διαφήμιση που δίχασε το internet

Με μια ματιά Η Sydney Sweeney έχασε πάνω από 200.000 followers στο Instagram λόγω διαφημιστικής καμπάνιας.

Η καμπάνια της Novig προκάλεσε αντιδράσεις για τη σύνδεση γυναικείας εμφάνισης και αθλητισμού.

Η ηθοποιός απάντησε αναρτώντας φωτογραφίες αθλητριών και αθλητών σε παρόμοιες φωτογραφήσεις.

Η διαφήμιση άνοιξε συζήτηση για την παρουσίαση των γυναικών στον αθλητισμό και τα όρια της διαφήμισης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Sydney Sweeney βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της συζήτησης στα social media, αυτή τη φορά εξαιτίας μιας νέας διαφημιστικής καμπάνιας της Novig. Η 29χρονη ηθοποιός πρωταγωνιστεί σε ένα διαφημιστικό σποτ διάρκειας περίπου ενός λεπτού, στο οποίο εμφανίζεται γυμνή, χρησιμοποιώντας αθλητικό εξοπλισμό για να καλύψει το σώμα της.

Η καμπάνια προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις στο διαδίκτυο, με μέρος του κοινού να υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη εικόνα συνδέει με προβληματικό τρόπο τη γυναικεία εμφάνιση με τον αθλητισμό. Το debate πήρε γρήγορα διαστάσεις στα social media και αρκετοί χρήστες επέλεξαν να κάνουν unfollow τη Sydney Sweeney.

Διάβασε επίσης: Όλο το Χόλιγουντ στο πάρτι της Σίντνεϊ Σουίνι – με UFO vibes, Star Wars φωτόσπαθα και Jeff Bezos σε ρόλο… αστροναύτη

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν, η Sydney Sweeney έχασε περισσότερους από 200.000 followers στο Instagram μετά τη δημοσιοποίηση της καμπάνιας. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε την Κυριακή, όταν φέρεται να χάθηκαν 136.848 followers, ενώ την επόμενη ημέρα προστέθηκαν άλλοι 66.446 νέοι followers.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη απώλεια αποτελεί λιγότερο από το 1% του συνολικού κοινού της, καθώς ο λογαριασμός της ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια followers. Επιπλέον, μέσα στις επόμενες ημέρες η ηθοποιός φέρεται να κέρδισε ξανά περισσότερους από 116.000 followers, δείχνοντας πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα στα social media.

Η απάντηση της Sydney Sweeney μέσα από το Instagram

Η Sydney Sweeney δεν έμεινε αμέτοχη απέναντι στη συζήτηση που δημιουργήθηκε. Μέσα από τα Instagram Stories της μοιράστηκε φωτογραφίες από παλαιότερες εμφανίσεις γνωστών αθλητριών σε αντίστοιχες γυμνές ή αποκαλυπτικές φωτογραφήσεις.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που ανέφερε ήταν οι Serena Williams, Ronda Rousey, Sue Bird, Megan Rapinoe και Caroline Wozniacki. Παράλληλα, συμπεριέλαβε και άνδρες αθλητές, όπως οι Myles Garrett, Rob Gronkowski, Karl-Anthony Towns και Jason Kelce, οι οποίοι έχουν επίσης συμμετάσχει σε αντίστοιχες φωτογραφήσεις.

Με αυτή την κίνηση, η ηθοποιός φαίνεται πως θέλησε να δείξει ότι η συγκεκριμένη αισθητική δεν αφορά αποκλειστικά τις γυναίκες και να δώσει ένα διαφορετικό πλαίσιο στη συζήτηση που είχε ανοίξει.

Τι είπε για την καμπάνια της Novig

Η Sydney Sweeney έχει περιγράψει την καμπάνια ως μια διασκεδαστική ιδέα που συνδυάζει τον αθλητισμό, το χιούμορ και την αυτοπεποίθηση. Η ηθοποιός συμμετέχει στη Novig όχι μόνο ως συνεργάτης, αλλά και ως μέτοχος της εταιρείας.

Την ίδια στιγμή, οι αντιδράσεις δεν περιορίστηκαν στους χρήστες των social media. Η Αυστραλή Ολυμπιονίκης Ariarne Titmus εξέφρασε τη διαφωνία της με τον τρόπο που παρουσιάζεται το γυναικείο σώμα σε σχέση με τον αθλητισμό, ενώ η Βρετανίδα σπρίντερ Amy Hunt σχολίασε επίσης την καμπάνια, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σκληρής δουλειάς και της αθλητικής προσπάθειας.

Το συγκεκριμένο διαφημιστικό έχει έτσι ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι γυναίκες στον αθλητισμό, αλλά και γύρω από τα όρια της διαφήμισης όταν το σώμα και η εικόνα γίνονται μέρος της καμπάνιας.

Διάβασε επίσης: