Celeb News 17.09.2026

Kim Kardashian και Lewis Hamilton: Η νέα ρομαντική βόλτα στη λίμνη Κόμο

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Η Kim Kardashian και ο Lewis Hamilton βρέθηκαν μαζί στη λίμνη Κόμο και οι νέες φωτογραφίες τους τραβούν όλα τα βλέμματα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Kim Kardashian και ο Lewis Hamilton βρέθηκαν μαζί στη λίμνη Κόμο.
  • Απαθανατίστηκαν σε βόλτα με σκάφος, απολαμβάνοντας το τοπίο.
  • Οι κοινές τους εμφανίσεις τροφοδοτούν φήμες για σχέση τους.
  • Δεν έχουν κάνει επίσημη δήλωση επιβεβαίωσης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kim Kardashian και ο Lewis Hamilton συνεχίζουν να τραβούν τα βλέμματα με τις κοινές εμφανίσεις τους, αυτή τη φορά στην Ιταλία. Οι δύο stars απαθανατίστηκαν μαζί σε μια χαλαρή βόλτα με σκάφος στη λίμνη Κόμο, απολαμβάνοντας το τοπίο και τον ήλιο μακριά από τα φώτα μιας επίσημης εκδήλωσης.

Η Kim Kardashian μετά τη συμβολική αποζημίωση 1 ευρώ για τη ληστεία στο Παρίσι που τη σημάδεψε.
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Οι νέες φωτογραφίες τους έδωσαν ξανά τροφή στις φήμες που θέλουν τους δύο celebrities να έχουν έρθει πιο κοντά. Η Kim Kardashian εμφανίστηκε με ένα μακρύ μπεζ φόρεμα, μαύρα γυαλιά ηλίου και statement κολιέ, ενώ ο Lewis Hamilton προτίμησε ένα πιο casual look με λευκή μπλούζα, μαύρο jacket και κόκκινο καπέλο.

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Το ζευγάρι φάνηκε να απολαμβάνει τη στιγμή, συζητώντας και χαλαρώνοντας πάνω στο σκάφος. Η ατμόσφαιρα ήταν αρκετά διαφορετική από εκείνη των προηγούμενων δημόσιων εμφανίσεών τους, καθώς αυτή τη φορά δεν βρίσκονταν σε κάποιο μεγάλο event, αλλά σε μια πιο προσωπική και ήρεμη έξοδο.

Η Kim Kardashian και ο Lewis Hamilton έχουν βρεθεί αρκετές φορές μαζί τους τελευταίους μήνες, με κάθε νέα κοινή τους εμφάνιση να προκαλεί το ενδιαφέρον των fans και των media. Από το Monaco Grand Prix μέχρι τις διακοπές τους, οι δύο stars έχουν δημιουργήσει ένα έντονο buzz γύρω από τη σχέση τους.

Οι φήμες που συνεχίζουν να απασχολούν

Το ενδιαφέρον γύρω από τους δύο celebrities ξεκίνησε αρκετό καιρό πριν, όταν άρχισαν να εμφανίζονται μαζί σε διάφορα events και ταξίδια. Από τότε, οι κοινές φωτογραφίες τους έχουν πολλαπλασιαστεί, με τους fans να παρακολουθούν κάθε νέα τους εμφάνιση.

Πορτρέτο της Kim Kardashian σε επίσημη εμφάνιση.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παρότι κανείς από τους δύο δεν έχει κάνει κάποια επίσημη δήλωση που να επιβεβαιώνει τη σχέση τους, οι κοινές στιγμές τους εξακολουθούν να τροφοδοτούν τις σχετικές συζητήσεις. Η πρόσφατη εξόρμηση στη λίμνη Κόμο είναι μία ακόμη εμφάνιση που έρχεται να προστεθεί σε αυτή τη λίστα.

kim_kardashian
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Και φυσικά, όταν στο ίδιο κάδρο βρίσκονται μία από τις πιο γνωστές stars του reality και ένας από τους πιο επιτυχημένους οδηγούς της Formula 1, είναι δύσκολο να περάσει απαρατήρητο.

Για την ώρα, Kim Kardashian και Lewis Hamilton φαίνεται να απολαμβάνουν τις κοινές τους στιγμές, αφήνοντας τις εικόνες να μιλούν από μόνες τους.

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Kim Kardashian Lewis Hamilton
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