Kim Kardashian – Lewis Hamilton: «Έρωτας χωρίς φίλτρα» και εικόνες που συζητιούνται

Από το Coachella μέχρι το Malibu, το ζευγάρι δείχνει όλο και πιο άνετο να εκφράζει δημόσια τα συναισθήματά του

Όταν δύο από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της διεθνούς showbiz βρίσκονται στο ίδιο κάδρο, το ενδιαφέρον είναι δεδομένο. Στην περίπτωση της Kim Kardashian και του Lewis Hamilton, εσύ βλέπεις μια σχέση που φαίνεται να περνά σε ένα νέο, πιο εξωστρεφές στάδιο. Οι πρόσφατες εικόνες από το Malibu δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αμφιβολίας: το ζευγάρι δεν κρύβεται πλέον και ζει τον έρωτά του με άνεση και φυσικότητα.

EXCLUSIVE: Kim Kardashian & Lewis Hamilton show PDA during a Malibu beach day! pic.twitter.com/TKfppErGnt — TMZ (@TMZ) April 21, 2026

Οι δυο τους απαθανατίστηκαν να απολαμβάνουν χαλαρές στιγμές στην παραλία, μακριά από τα φώτα της πόλης, αλλά όχι μακριά από τα βλέμματα. Πριν βουτήξουν στη θάλασσα, πέρασαν χρόνο στην ακτή, δείχνοντας απόλυτα συγχρονισμένοι. Στη συνέχεια, η εικόνα έγινε ακόμη πιο οικεία, με τους ίδιους να κάνουν paddle board και να απολαμβάνουν το νερό, χωρίς να αποφεύγουν τις τρυφερές εκδηλώσεις.

Kim Kardashian – Lewis Hamilton: Το δείπνο στο Malibu που άναψε «φωτιές»

Σε αρκετά στιγμιότυπα, τους βλέπεις αγκαλιασμένους, ιδιαίτερα διαχυτικούς και εμφανώς χαλαρούς ο ένας με τον άλλον. Η Kim Kardashian δείχνει να απολαμβάνει την προσοχή και την τρυφερότητα του Lewis Hamilton, ενώ εκείνος δεν διστάζει να εκφράσει δημόσια τη σύνδεσή τους. Αυτές οι εικόνες έρχονται να ενισχύσουν την αίσθηση ότι η σχέση τους δεν είναι πια κάτι προσωρινό, αλλά μια κατάσταση που εξελίσσεται σταθερά.

Οι κοινές τους εμφανίσεις, άλλωστε, δεν είναι κάτι καινούργιο. Το τελευταίο διάστημα έχουν βρεθεί μαζί σε αρκετές εκδηλώσεις, με πιο χαρακτηριστική την παρουσία τους στο Coachella Valley Music and Arts Festival. Εκεί, περπάτησαν χέρι-χέρι και παρακολούθησαν την εμφάνιση του Justin Bieber, παραμένοντας κοντά στη σκηνή καθ’ όλη τη διάρκεια της συναυλίας – μια εικόνα που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Αξίζει να θυμάσαι ότι η σχέση τους ήρθε στο φως τον περασμένο Φεβρουάριο, με αφορμή το Super Bowl, αν και οι δυο τους γνωρίζονταν εδώ και χρόνια. Η μετάβαση από τη φιλία σε κάτι πιο προσωπικό φαίνεται πως έγινε σταδιακά, αλλά πλέον δεν υπάρχει διάθεση να διατηρηθεί χαμηλό προφίλ.

