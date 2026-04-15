Kim Kardashian: «Ανοίγει» το δικό της κεφάλαιο στο Broadway

Η Kim Kardashian κάνει ένα ακόμη βήμα εκτός των συνηθισμένων της δραστηριοτήτων, αυτή τη φορά στον χώρο του θεάτρου

Η γνωστή επιχειρηματίας και σταρ του ριάλιτι The Kardashians εντάχθηκε στην παραγωγή της θεατρικής παράστασης «The Fear of 13», η οποία ανεβαίνει στο θέατρο James Earl Jones Theatre της Νέας Υόρκης. Πρόκειται για το πρώτο της βήμα ως co-producer σε παραγωγή του Broadway.

Το έργο βασίζεται στην αληθινή ιστορία του Nick Yarris, ενός άνδρα που πέρασε 22 χρόνια στην πτέρυγα των θανατοποινιτών για ένα έγκλημα που υποστηρίζει πως δεν διέπραξε. Στην παράσταση πρωταγωνιστεί ο βραβευμένος με Όσκαρ Adrien Brody, ενώ στο καστ συμμετέχει και η Tessa Thompson.

Η είσοδος της στην παραγωγή του έργου δεν θεωρείται τυχαία, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει εκφράσει ενεργό ενδιαφέρον για ζητήματα ποινικής δικαιοσύνης και μεταρρυθμίσεων στο νομικό σύστημα των ΗΠΑ. Η ίδια έχει μάλιστα συμμετάσχει σε πρωτοβουλίες που αφορούν την απονομή χάριτος και την υποστήριξη ατόμων που έχουν καταδικαστεί άδικα.

Σε δήλωσή της, τόνισε ότι η ενασχόλησή της με τη δικαιοσύνη δεν περιορίζεται σε δημόσιες τοποθετήσεις, αλλά αποτελεί προσωπική της δέσμευση. Όπως ανέφερε, η δύναμη της αφήγησης μέσα από το θέατρο μπορεί να επηρεάσει βαθιά την κοινή γνώμη και να αναδείξει σημαντικά κοινωνικά ζητήματα.

Από την πλευρά της παραγωγής, η συμμετοχή της Kardashian χαρακτηρίστηκε ως σημαντική προσθήκη, με τους συντελεστές να επισημαίνουν ότι η συμβολή της ενισχύει το μήνυμα του έργου γύρω από τις αδικίες του συστήματος.

Η παράσταση «The Fear of 13», σε σκηνοθεσία David Cromer, βασίζεται στο ομώνυμο ντοκιμαντέρ και εστιάζει στην προσωπική μάχη ενός ανθρώπου με ένα δικαστικό σύστημα που τον καταδίκασε άδικα. Παράλληλα, η παραγωγή συνεργάζεται με οργανισμούς που ασχολούνται με την υπεράσπιση αθώων κρατουμένων και τη μεταρρύθμιση της ποινικής δικαιοσύνης.

Η είσοδος της Kim Kardashian στο Broadway σηματοδοτεί μια νέα, απρόσμενη στροφή στην καριέρα της, από τον χώρο της τηλεόρασης και της μόδας σε έναν πιο θεσμικό και καλλιτεχνικό ρόλο πίσω από τις σκηνές.

