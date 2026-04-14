Catherine Zeta-Jones & Michael Douglas: Η πολυτελής έπαυλη στον ποταμό Hudson που ξαναμπαίνει στην αγορά με νέα τιμή

Αν ονειρευόσουν ποτέ να ξυπνάς σε ένα σκηνικό που θυμίζει ταινία εποχής, τότε η τελευταία κίνηση της Catherine Zeta-Jones και του Michael Douglas στην αγορά ακινήτων θα σε κάνει να μείνεις με το στόμα ανοιχτό. Το διάσημο ζευγάρι αποφάσισε να ρίξει κι άλλο την τιμή στο εμβληματικό τους κτήμα στον ποταμό Hudson, βάζοντας πωλητήριο για 9.750.000 δολάρια. Πρόκειται για μια έπαυλη στο Irvington που δεν μοιάζει με τίποτα από όσα χτίζονται σήμερα, καθώς κουβαλά πάνω της την αύρα του 1929 και μια αισθητική που οι Αμερικανοί αποκαλούν «old money». Με την πρώτη τιμή να ξεκινά από τα 12 εκατομμύρια το 2024, η νέα γενναία έκπτωση δείχνει πως οι σταρ είναι πλέον έτοιμοι να παραδώσουν τα κλειδιά αυτού του ιστορικού θησαυρού. Αν αναζητάς την απόλυτη πολυτέλεια που συνδυάζει την ιστορικότητα με την απαράμιλλη θέα στο ποτάμι και μια έκταση 12 στρεμμάτων που προσφέρει την ιδιωτικότητα που μόνο ένας θρύλος του σινεμά θα μπορούσε να απαιτήσει, τότε αυτό το σπίτι είναι η επιτομή του μεγαλείου που σπάνια συναντάς πια.

Το κτήμα στο Irvington δεν είναι απλώς ένα σπίτι, αλλά ένα κομμάτι αρχιτεκτονικής ιστορίας. Χτισμένο το 1929, διατηρεί εκείνη την κλίμακα και την ποιότητα κατασκευής που είναι σχεδόν αδύνατο να βρεις σε σύγχρονες επαύλεις. Οι εσωτερικοί χώροι εκπέμπουν μια κλασική κομψότητα, θυμίζοντας άλλες εποχές, τότε που η λεπτομέρεια στο ξύλο και την πέτρα ήταν το παν.

Ίσως αναρωτιέσαι γιατί ένα τόσο εντυπωσιακό ακίνητο δέχεται δεύτερη μείωση τιμής. Η Catherine Zeta-Jones και ο Michael Douglas φαίνεται πως θέλουν να κλείσουν αυτό το κεφάλαιο γρήγορα. Με την τιμή να διαμορφώνεται πλέον κάτω από το ψυχολογικό όριο των 10 εκατομμυρίων δολαρίων, το ακίνητο γίνεται εξαιρετικά ελκυστικό για όσους αναζητούν την αίγλη των σταρ σε μια πιο «λογική», για τα δεδομένα του Χόλιγουντ- τιμή.

Το μεγαλύτερο ατού αυτής της ιδιοκτησίας είναι η τοποθεσία της. Τα 12 στρέμματα γης προσφέρουν μια απέραντη θέα στον ποταμό Hudson, δημιουργώντας ένα καταφύγιο γαλήνης μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα. Είναι από εκείνα τα σπίτια που σε κάνουν να νιώθεις πως ο χρόνος έχει σταματήσει, προσφέροντας έναν τρόπο ζωής που συνδυάζει την πολυτέλεια με τη φύση με έναν τρόπο μοναδικό.

Αν σου αρέσει η ατμόσφαιρα των κλασικών αρχοντικών, εδώ θα βρεις τον παράδεισό σου. Οι χώροι είναι σχεδιασμένοι για να φιλοξενούν μεγάλες δεξιώσεις, με ψηλά ταβάνια και δωμάτια που αποπνέουν επιβολή. Είναι ένα σπίτι που παραμένει «properly grand», χωρίς να χρειάζεται να προσπαθήσει πολύ, ακριβώς όπως και οι ιδιοκτήτες του.

