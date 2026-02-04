Catherine Zeta-Jones: Η ζωή στη Νέα Υόρκη, η τέχνη και οι επιλογές που την κράτησαν μακριά από το Hollywood

Η ηθοποιός μιλά για τη ζωή της στη Νέα Υόρκη με τον Michael Douglas, την αγάπη της για την τέχνη και τις επόμενες τηλεοπτικές και κινηματογραφικές της εμφανίσεις

Η Catherine Zeta-Jones άνοιξε ένα πιο προσωπικό κεφάλαιο της ζωής της σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό PEOPLE, μιλώντας για την καθημερινότητά της στη Νέα Υόρκη και τη ζωή που έχει χτίσει εκεί μαζί με τον σύζυγό της, Michael Douglas. Η βραβευμένη με Όσκαρ, BAFTA και Tony ηθοποιός παραδέχτηκε πως ζει εδώ και πολλά χρόνια στην Ανατολική Ακτή και αναρωτήθηκε αν αυτή η επιλογή είχε κάποια επίδραση στην επαγγελματική της πορεία. Όπως εξήγησε, δεν μπορεί να είναι βέβαιη, καθώς ποτέ δεν επέλεξε να εγκατασταθεί στο Λος Άντζελες για λόγους δημοσίων σχέσεων ή δικτύωσης, ακολουθώντας έναν διαφορετικό δρόμο από τον συνηθισμένο του Hollywood.

Μιλώντας από το σπίτι της, περίπου 40 λεπτά έξω από το κέντρο της Νέας Υόρκης, η Catherine Zeta-Jones αποκάλυψε ότι ο κοινωνικός της κύκλος δεν περιστρέφεται γύρω από τη βιομηχανία του θεάματος. Αντιθέτως, όπως ανέφερε, περνά τον περισσότερο χρόνο της με ανθρώπους από τον επιχειρηματικό κόσμο της πόλης, στελέχη της Wall Street, αλλά και δημιουργούς από τον χώρο των τεχνών. Η ίδια τόνισε ότι οι κύκλοι στους οποίους κινείται στη Νέα Υόρκη διαφέρουν σημαντικά από εκείνους που θα είχε αν ζούσε στο Λος Άντζελες, διευκρινίζοντας πως αυτή η διαφορά δεν αποτελεί κριτική προς τη δυτική ακτή ή τους ανθρώπους της, αλλά απλώς αντικατοπτρίζει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής και κοινωνικής επαφής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη βαθιά της αγάπη για τον καλλιτεχνικό κόσμο της Νέας Υόρκης, ο οποίος, όπως δήλωσε, έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά της. Θυμήθηκε τις επισκέψεις της στα πολυτελή σπίτια των Hamptons, όπου απολάμβανε να παρατηρεί τις συλλογές έργων τέχνης, περιγράφοντας τον εαυτό της ως μια «εκλεκτική συλλέκτρια». Αυτή η προσωπική σχέση με την τέχνη τη βοήθησε, όπως είπε, να ενσαρκώσει τον ρόλο της Marianne στη μαύρη κωμωδία «The Gallerist», σε σκηνοθεσία Cathy Yan. Στην ταινία πλαισιώνεται από ένα εντυπωσιακό καστ, στο οποίο συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Natalie Portman, Jenna Ortega, Da’Vine Joy Randolph, Charli xcx και Zach Galifianakis.





Παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια ενός πρόσφατου οικογενειακού ταξιδιού στην Ανταρκτική δεν προχώρησε σε κάποια νέα αγορά, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι είχε μαζί της φωτογραφικές μηχανές συνολικής αξίας 60.000 δολαρίων, τις οποίες συλλέγει εδώ και χρόνια. Όπως ανέφερε, το ίδιο το φυσικό τοπίο της Ανταρκτικής αποτελεί από μόνο του ένα ανεπανάληπτο έργο τέχνης.

Το επαγγελματικό της πρόγραμμα παραμένει ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς πέρα από το «The Gallerist», οι θαυμαστές της περιμένουν να τη δουν ξανά στον εμβληματικό ρόλο της Morticia Addams στη σειρά του Netflix «Wednesday», αλλά και στη νέα παραγωγή του Prime Video «Kill Jackie».

