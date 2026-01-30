Ο Ed Harris αποθεώνει τη συζηγό του Amy Madigan που διεκδικεί Όσκαρ

Η βραβευμένη με Critics Choice Amy Madigan κερδίζει το κοινό με την ερμηνεία της στην ταινία «Weapons» και ο σύζυγός της Ed Harris μιλά με θαυμασμό για την πορεία της ενόψει της μεγάλης βραδιάς

Ο Ed Harris εξέφρασε δημόσια την υπερηφάνειά του για τη σύζυγό του Amy Madigan μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της για Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία Weapons. Ο καταξιωμένος ηθοποιός μίλησε στο περιθώριο του Sundance Film Festival, όπου δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για τη διάκριση της συντρόφου της ζωής του. Ο Ed Harris δήλωσε ότι νιώθει ιδιαίτερη τιμή που είναι σύζυγος μιας υποψήφιας για Όσκαρ και τόνισε ότι είναι πολύ περήφανος για την Amy Madigan. Η υποψηφιότητα που ανακοινώθηκε στις 22 Ιανουαρίου αποτελεί τη δεύτερη στην καριέρα της, αυτή τη φορά στην κατηγορία Β γυναικείου ρόλου, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία της στον χώρο του κινηματογράφου.

Η Amy Madigan τιμάται για την ερμηνεία της στον ρόλο της Aunt Gladys, μιας εκκεντρικής και σκοτεινής φιγούρας με υπερφυσικές προεκτάσεις, σε μια ιστορία που εκτυλίσσεται σε μικρή πόλη έπειτα από την εξαφάνιση μαθητών δημοτικού. Η ερμηνεία της απέσπασε θετικές κριτικές και το κοινό την ανέδειξε γρήγορα σε αγαπημένη παρουσία της ταινίας. Αναφερόμενος στη δουλειά της συζύγου του, ο Ed Harris υπογράμμισε ότι η Amy Madigan κατάφερε να εντυπωσιάσει τους πάντες με την ερμηνεία της ως Gladys. Παράλληλα επαίνεσε τον σκηνοθέτη Zach Cregger επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έναν ιδιαίτερα ικανό δημιουργό και ότι η ταινία ξεχωρίζει για τη δομή και τον τρόπο αφήγησής της.

Ο Ed Harris περιέγραψε επίσης την περίοδο των γυρισμάτων, εξηγώντας ότι η Amy Madigan εργαζόταν στην Ατλάντα και ότι για τον ίδιο πολλά στοιχεία της παραγωγής παρέμεναν μυστήριο. Όπως ανέφερε, εκείνη του έστελνε φωτογραφίες από τα γυρίσματα και ο ίδιος της απαντούσε με ενθουσιασμό, ενθαρρύνοντάς τη να συνεχίσει. Τόνισε ακόμη ότι η περίοδος των βραβείων είναι απαιτητική, ιδίως για μια γυναίκα ηθοποιό, ωστόσο η Amy Madigan διατηρεί την ψυχραιμία και τη δύναμή της ενόψει της τελικής αναμέτρησης.

Η Amy Madigan έχει ήδη τιμηθεί με το βραβείο Β γυναικείου ρόλου στα Critics Choice Awards νωρίτερα μέσα στον μήνα, ενώ έδωσε το παρών μαζί με τον Ed Harris και στην τελετή των Χρυσών Σφαιρών στις 11 Ιανουαρίου. Σε πρόσφατη δήλωσή της, η ίδια περιέγραψε τη διαδρομή της μέχρι τη δεύτερη οσκαρική υποψηφιότητα ως μια εμπειρία που την άφησε κατάπληκτη, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού και των κριτικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη υποψηφιότητα της Amy Madigan για Όσκαρ είχε έρθει το 1986 για την ερμηνεία της στην ταινία Twice in a Lifetime, γεγονός που καταδεικνύει τη μακρόχρονη και συνεπή παρουσία της στον κινηματογράφο.

Η τελετή απονομής των βραβείων Academy Awards θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου με παρουσιαστή τον Conan O’Brien, ενώ πριν από αυτήν η Amy Madigan είναι υποψήφια και για το βραβείο εξαιρετικής ερμηνείας Β γυναικείου ρόλου στα Actor Awards την 1 Μαρτίου, επιβεβαιώνοντας ότι η φετινή χρονιά αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στην πορεία της.

