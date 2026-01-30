Mad Bubble
Mad Bubble
Screen News 30.01.2026

Ο Ed Harris αποθεώνει τη συζηγό του Amy Madigan που διεκδικεί Όσκαρ

Η βραβευμένη με Critics Choice Amy Madigan κερδίζει το κοινό με την ερμηνεία της στην ταινία «Weapons» και ο σύζυγός της Ed Harris μιλά με θαυμασμό για την πορεία της ενόψει της μεγάλης βραδιάς
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Ed Harris εξέφρασε δημόσια την υπερηφάνειά του για τη σύζυγό του Amy Madigan μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της για Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία Weapons. Ο καταξιωμένος ηθοποιός μίλησε στο περιθώριο του Sundance Film Festival, όπου δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για τη διάκριση της συντρόφου της ζωής του. Ο Ed Harris δήλωσε ότι νιώθει ιδιαίτερη τιμή που είναι σύζυγος μιας υποψήφιας για Όσκαρ και τόνισε ότι είναι πολύ περήφανος για την Amy Madigan. Η υποψηφιότητα που ανακοινώθηκε στις 22 Ιανουαρίου αποτελεί τη δεύτερη στην καριέρα της, αυτή τη φορά στην κατηγορία Β γυναικείου ρόλου, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία της στον χώρο του κινηματογράφου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: 4 βιβλία που διεκδικούν Όσκαρ και αξίζει να διαβάσεις

Η Amy Madigan τιμάται για την ερμηνεία της στον ρόλο της Aunt Gladys, μιας εκκεντρικής και σκοτεινής φιγούρας με υπερφυσικές προεκτάσεις, σε μια ιστορία που εκτυλίσσεται σε μικρή πόλη έπειτα από την εξαφάνιση μαθητών δημοτικού. Η ερμηνεία της απέσπασε θετικές κριτικές και το κοινό την ανέδειξε γρήγορα σε αγαπημένη παρουσία της ταινίας. Αναφερόμενος στη δουλειά της συζύγου του, ο Ed Harris υπογράμμισε ότι η Amy Madigan κατάφερε να εντυπωσιάσει τους πάντες με την ερμηνεία της ως Gladys. Παράλληλα επαίνεσε τον σκηνοθέτη Zach Cregger επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έναν ιδιαίτερα ικανό δημιουργό και ότι η ταινία ξεχωρίζει για τη δομή και τον τρόπο αφήγησής της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Ed Harris περιέγραψε επίσης την περίοδο των γυρισμάτων, εξηγώντας ότι η Amy Madigan εργαζόταν στην Ατλάντα και ότι για τον ίδιο πολλά στοιχεία της παραγωγής παρέμεναν μυστήριο. Όπως ανέφερε, εκείνη του έστελνε φωτογραφίες από τα γυρίσματα και ο ίδιος της απαντούσε με ενθουσιασμό, ενθαρρύνοντάς τη να συνεχίσει. Τόνισε ακόμη ότι η περίοδος των βραβείων είναι απαιτητική, ιδίως για μια γυναίκα ηθοποιό, ωστόσο η Amy Madigan διατηρεί την ψυχραιμία και τη δύναμή της ενόψει της τελικής αναμέτρησης.

Η Amy Madigan έχει ήδη τιμηθεί με το βραβείο Β γυναικείου ρόλου στα Critics Choice Awards νωρίτερα μέσα στον μήνα, ενώ έδωσε το παρών μαζί με τον Ed Harris και στην τελετή των Χρυσών Σφαιρών στις 11 Ιανουαρίου. Σε πρόσφατη δήλωσή της, η ίδια περιέγραψε τη διαδρομή της μέχρι τη δεύτερη οσκαρική υποψηφιότητα ως μια εμπειρία που την άφησε κατάπληκτη, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού και των κριτικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη υποψηφιότητα της Amy Madigan για Όσκαρ είχε έρθει το 1986 για την ερμηνεία της στην ταινία Twice in a Lifetime, γεγονός που καταδεικνύει τη μακρόχρονη και συνεπή παρουσία της στον κινηματογράφο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η τελετή απονομής των βραβείων Academy Awards θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου με παρουσιαστή τον Conan O’Brien, ενώ πριν από αυτήν η Amy Madigan είναι υποψήφια και για το βραβείο εξαιρετικής ερμηνείας Β γυναικείου ρόλου στα Actor Awards την 1 Μαρτίου, επιβεβαιώνοντας ότι η φετινή χρονιά αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στην πορεία της.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Οι stars που αποκλείστηκαν από τα Όσκαρ

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Amy Madigan Ed Harris Weapons Zach Cregger Οσκαρ ΤΑΙΝΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τραγικό Photospop δείχνει την Ariana Grande με 6 δάχτυλα

Τραγικό Photospop δείχνει την Ariana Grande με 6 δάχτυλα

30.01.2026
Επόμενο
Η Lady Gaga υψώνει τη φωνή κατά της ICE  (Video)

Η Lady Gaga υψώνει τη φωνή κατά της ICE  (Video)

30.01.2026

Δες επίσης

Game over: Το Netflix βάζει τέλος σε 2 από τις πιο πολυσυζητημένες σειρές του
Cinema

Game over: Το Netflix βάζει τέλος σε 2 από τις πιο πολυσυζητημένες σειρές του

30.01.2026
Ο Brad Pitt έρχεται στην Ελλάδα για την νέα του κινηματογραφική ταινία
Cinema

Ο Brad Pitt έρχεται στην Ελλάδα για την νέα του κινηματογραφική ταινία

29.01.2026
Στην τελική ευθεία το sequel του Dirty Dancing με την Jennifer Grey ως Baby
Cinema

Στην τελική ευθεία το sequel του Dirty Dancing με την Jennifer Grey ως Baby

29.01.2026
Διπλό standing ovation στο Sundance για το Κράτα Με της Μυρσίνης Αριστείδου
Cinema

Διπλό standing ovation στο Sundance για το Κράτα Με της Μυρσίνης Αριστείδου

29.01.2026
Οι ταινίες της Εβδομάδας: Αριστουργηματικό Sirat και Άγιος Παΐσιος
Cinema

Οι ταινίες της Εβδομάδας: Αριστουργηματικό Sirat και Άγιος Παΐσιος

29.01.2026
Καμία σχέση με το Stranger Things – Οι Duffer Brothers επιστρέφουν στο Netflix με νέα σειρά τρόμου
Cinema

Καμία σχέση με το Stranger Things – Οι Duffer Brothers επιστρέφουν στο Netflix με νέα σειρά τρόμου

29.01.2026
Ο Tom Cruise αφήνει το Λονδίνο και επιστρέφει αιφνιδιαστικά στις ΗΠΑ
Cinema

Ο Tom Cruise αφήνει το Λονδίνο και επιστρέφει αιφνιδιαστικά στις ΗΠΑ

28.01.2026
Το Super Bowl γίνεται art film με υπογραφή Λάνθιμου και Emma Stone (video)
Cinema

Το Super Bowl γίνεται art film με υπογραφή Λάνθιμου και Emma Stone (video)

28.01.2026
Η Meghan Markle και ο Πρίγκιπας Harry στην πρεμιέρα του Cookie Queens
Cinema

Η Meghan Markle και ο Πρίγκιπας Harry στην πρεμιέρα του Cookie Queens

27.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

«Ελληνικό FBI»: Πραγματική αναβάθμιση της ΕΛ.ΑΣ. ή ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα;

«Ελληνικό FBI»: Πραγματική αναβάθμιση της ΕΛ.ΑΣ. ή ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα;

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Υγεία και Μακροζωία μετά τα 30: Ο δεκάλογος της πρόληψης και οι νέες τάσεις στην ευεξία

Υγεία και Μακροζωία μετά τα 30: Ο δεκάλογος της πρόληψης και οι νέες τάσεις στην ευεξία