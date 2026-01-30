4 βιβλία που διεκδικούν Όσκαρ και αξίζει να διαβάσεις

Η φετινή κούρσα των βραβείων Όσκαρ αναδεικνύει την ισχυρή σύνδεση της λογοτεχνίας με την 7η τέχνη μέσα από εμβληματικές μεταφορές που σαρώνουν στις κύριες κατηγορίες

Από το χαρτί στη μεγάλη οθόνη, η φετινή οσκαρική κούρσα μοιάζει περισσότερο από ποτέ με μια γιορτή της λογοτεχνίας. Οι υποψηφιότητες των 98ων Βραβείων Όσκαρ αποτυπώνουν με εμφατικό τρόπο τη διαχρονική σχέση του κινηματογράφου με το βιβλίο. Σε μια χρονιά όπου οι μεγάλες κατηγορίες κατακλύζονται από διασκευές, ο θεσμός φαίνεται να στρέφεται σε έργα με ήδη δοκιμασμένο αφηγηματικό βάθος, επιζητώντας τη συναισθηματική πυκνότητα, τη θεματική πολυπλοκότητα και το πολιτισμικό βάρος που μόνο η λογοτεχνία μπορεί να προσφέρει. Η τελετή απονομής των 98ων Βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου 2026 με παρουσιαστή τον Conan O’Brien.

Κλασικά κείμενα που διαμόρφωσαν ολόκληρα ρεύματα σκέψης, αλλά και σύγχρονα μυθιστορήματα που άγγιξαν βαθιά το αναγνωστικό κοινό, αποκτούν κινηματογραφική ζωή μέσα από το βλέμμα σημαντικών δημιουργών. Οι ταινίες που κυριαρχούν στις φετινές υποψηφιότητες δεν περιορίζονται σε μια απλή μεταφορά της πλοκής. Επιχειρούν να συλλάβουν το πνεύμα των βιβλίων, να αποκωδικοποιήσουν τη λογοτεχνική γλώσσα και να την μετουσιώσουν σε οπτική εμπειρία. Να συνομιλήσουν με το παρόν, φωτίζοντας διαχρονικά ερωτήματα γύρω από την ανθρώπινη φύση, τη μνήμη, την απώλεια και την ιστορική μετάβαση.

Από τον εφιαλτικό και φιλοσοφικό κόσμο του «Frankenstein» της Mary Shelley, που εξακολουθεί να θέτει καίρια ερωτήματα για τα όρια της επιστήμης και της ανθρώπινης ύβρεως, περνάμε στο «Hamnet» της Maggie O’Farrell. Πρόκειται για μια βαθιά συγκινητική εξερεύνηση του πένθους και της οικογενειακής αγάπης πίσω από τον μύθο του William Shakespeare. Στον αντίποδα, το πολιτικό και ειρωνικό σύμπαν του Thomas Pynchon στο «Vineland» έρχεται να συναντήσει τη σιωπηλή, σχεδόν μινιμαλιστική τοιχογραφία ζωής που ξεδιπλώνεται στο «Train Dreams» του Denis Johnson. Τα έργα αυτά συνθέτουν ένα μωσαϊκό ιστοριών που γεφυρώνει εποχές, είδη και αφηγηματικές φόρμες.

Frankenstein: Το διαχρονικό αριστούργημα της Mary Shelley

Η ταινία «Frankenstein» σε σκηνοθεσία του Guillermo del Toro συγκεντρώνει συνολικά 9 υποψηφιότητες. Το φιλμ διεκδικεί το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας καθώς και τα βραβεία Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον Jacob Elordi. Επιπλέον βρίσκεται υποψήφιο στην κατηγορία Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου για τον Guillermo del Toro.

Το κινηματογραφικό αυτό έπος βασίζεται στο βιβλίο «Φρανκενστάιν» της Mary Shelley το οποίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Κάκτος σε μετάφραση της Ροζίτα Σώκου. Η ιστορία γεννήθηκε το 1817 όταν η συγγραφέας μαζί με τον σύζυγό της Percy Bysshe Shelley και τον Λόρδο Βύρωνα συμφώνησαν να γράψουν ο καθένας μια ιστορία τρόμου. Η φαντασία της Mary Shelley γέννησε τον Φρανκενστάιν ως προϊόν του φόβου από ένα όνειρο που είδε προσφέροντας στη λογοτεχνία μια βάση για την απεικόνιση των ανθρώπινων παθών με ελευθερία που υπερβαίνει τις απλές διηγήσεις με φαντάσματα.

Φρανκενστάιν της Mary Shelley

Μετάφραση: Ροζίτα Σώκου

Εκδόσεις: Κάκτος

Άμνετ: Μια τρυφερή και αβάσταχτα συγκινητική ιστορία

Η Chloé Zhao επιστρέφει δυναμικά στα Όσκαρ με την ταινία «Άμνετ» η οποία απέσπασε 8 υποψηφιότητες. Η ταινία διεκδικεί το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερης Σκηνοθεσίας για τη Chloé Zhao ενώ η Jessie Buckley είναι υποψήφια για το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου. Η Chloé Zhao και η Maggie O’Farrell μοιράζονται την υποψηφιότητα για το Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο.

Το βιβλίο στο οποίο βασίστηκε η ταινία είναι το «Άμνετ» της Maggie O’Farrell που κυκλοφορεί στα Ελληνικά από τις Εκδόσεις Ψυχογιός σε μετάφραση του Αυγούστου Κορτώ. Πρόκειται για την τρυφερή και αβάσταχτα συγκινητική ιστορία του Άμνετ, που, μια καλοκαιριάτικη μέρα του 1596, στο Στράτφορντ, αναζητά απεγνωσμένα βοήθεια για να σώσει τη δίδυμη αδερφή του, η οποία πέφτει στο κρεβάτι με πυρετό. Κανένας δεν είναι στο σπίτι. Η μάνα τους, η Άγκνες, είναι στον μαγισσόκηπό της, όπου καλλιεργεί βοτάνια, ενώ ο πατέρας τους λείπει στο Λονδίνο για δουλειά. Οι δυο γονείς δεν ξέρουν πως μέχρι το τέλος της εβδομάδας ένα από τα παιδιά τους δε θα είναι πλέον στη ζωή. Εμπνευσμένο από πραγματικά γεγονότα, το βραβευμένο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο’Φάρελ αφορά τον δεσμό μεταξύ των διδύμων, έναν γάμο που φτάνει στο χείλος της καταστροφής από το βαρύ πένθος, ενώ, παράλληλα, αφηγείται την ιστορία ενός γερακιού και της κυράς του, των ψύλλων που μπαίνουν σε ένα πλοίο στην Αλεξάνδρεια, και του γιου ενός γαντοποιού, που αψηφά τις συμβάσεις προκειμένου να διεκδικήσει τη γυναίκα που αγαπά.

Άμνετ της Maggie O’Farrell

Μετάφραση: Αύγουστος Κορτώ

Εκδόσεις: Ψυχογιός

Η μια μάχη μετά την άλλη: Το έπος του Paul Thomas Anderson

Η ταινία «Η μια μάχη μετά την άλλη» του Paul Thomas Anderson αναδεικνύεται σε έναν από τους μεγάλους κυρίαρχους της βραδιάς των Όσκαρ με 13 υποψηφιότητες. Διεκδικεί το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας ενώ ο Leonardo DiCaprio είναι υποψήφιος για το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου. Στις κατηγορίες των δευτέρων ρόλων βρίσκονται υποψήφιοι ο Benicio Del Toro και ο Sean Penn για τον Β’ Ανδρικό Ρόλο καθώς και η Teyana Taylor για τον Β’ Γυναικείο Ρόλο. Το σενάριο του Paul Thomas Anderson είναι υποψήφιο στην κατηγορία Διασκευασμένου Σεναρίου.

Η ταινία βασίζεται στο έργο «Vineland» του Thomas Pynchon που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Χατζηνικολή σε μετάφραση του Ανδρέα Βαχλιώτη. Η ιστορία εκτυλίσσεται το 1984 στη Βόρεια Καλιφόρνια όπου μια ομάδα πρώην χίπηδων προσπαθεί να επιβιώσει ανάμεσα στα κατάλοιπα της δεκαετίας του 1960. Τα κοινόβια και η κυβερνητική κακοήθεια συνθέτουν ένα πελώριο σκηνικό παράνοιας και καυστικότητας αποτυπώνοντας την ατμόσφαιρα μιας Αμερικής που αλλάζει δραματικά.

Vineland του Thomas Pynchon

Μετάφραση: Ανδρέας Βαχλιώτης

Εκδόσεις: Χατζηνικολή

Train Dreams: Η συμπύκνωση μιας ολόκληρης ζωής

Η ταινία «Train Dreams» διεκδικεί το χρυσό αγαλματίδιο, μεταξύ άλλων, στην κατηγορία Καλύτερη Ταινία και Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο από τους Clint Bentley και Greg Kwedar. Η πηγή έμπνευσης είναι η νουβέλα «Όνειρα τραίνων» του Denis Johnson η οποία κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Αντίποδες σε μετάφραση του Παναγιώτη Κεχαγιά.

Ο ήρωας Robert Grainier είναι ένας εργάτης σιδηροδρόμων στην Αμερική των αρχών του 20ού αιώνα που βιώνει τη σκληρή πραγματικότητα και την απώλεια της οικογένειάς του μετά από μια πυρκαγιά. Ο Denis Johnson με απλό και οξυδερκές ύφος κατορθώνει να συμπυκνώσει την ουσία μιας ζωής που ξεκίνησε στο περιθώριο της ιστορίας και τελείωσε σε μια εποχή που χάνεται οριστικά κάτω από τους ήχους του τραίνου.

Όνειρα τραίνων του Denis Johnson

Μετάφραση: Παναγιώτης Κεχαγιάς

Εκδόσεις: Αντίποδες

