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Τέχνες 11.06.2026

Sagrada Familia: Τα εντυπωσιακά εγκαίνια του πύργου που σχεδίασε ο Antoni Gaudí

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Ιστορική τελετή στη Βαρκελώνη παρουσία του βασιλικού ζεύγους της Ισπανίας και ένα ηχηρό μήνυμα ειρήνης από τον Ποντίφικα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Εγκαινιάστηκε ο Πύργος του Ιησού Χριστού στη Σαγράδα Φαμίλια, καθιστώντας την την ψηλότερη εκκλησία παγκοσμίως.
  • Ο Πάπας Λέων τέλεσε τα εγκαίνια, τονίζοντας την ασυμβατότητα πολέμου και πίστης.
  • Η ολοκλήρωση της Σαγράδα Φαμίλια μετατέθηκε για το 2035 λόγω διαμάχης για την «Πρόσοψη της Δόξας».
  • Αντιδράσεις κατοίκων και ο Δήμος Βαρκελώνης αναζητούν λύση για την κατεδάφιση κτιρίων.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια στιγμή που θα μείνει στην ιστορία του μοντερνισμού και της χριστιανοσύνης εκτυλίχθηκε την Τετάρτη 10 Ιουνίου στη Βαρκελώνη. Ο Πάπας Λέων επισκέφθηκε το εμβληματικό οικοδόμημα του Antoni Gaudí, τη Σαγράδα Φαμίλια, για να τελέσει τα εγκαίνια του Πύργου του Ιησού Χριστού. Με ύψος 172,5 μέτρα και έναν επιβλητικό κεραμικό σταυρό στην κορυφή του, ο πύργος αυτός αναδεικνύει πλέον τον ναό στην ψηλότερη εκκλησία ολόκληρου του πλανήτη.

sagrada_familia
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε μια χρονική συγκυρία με έντονους συμβολισμούς, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από τον θάνατο του μεγάλου αρχιτέκτονα. Μέσα από τον πλημμυρισμένο από φυσικό φως ναό, ο Πάπας Λέων ύψωσε τον λόγο του ενάντια στις παγκόσμιες κρίσεις και τις ένοπλες συγκρούσεις. Απευθυνόμενος στους πιστούς, αλλά και στους παρευρισκόμενους βασιλείς της Ισπανίας, Φελίπε ΣΤ’ και Λετίθια, υπογράμμισε ότι η πίστη στον Χριστό είναι ασύμβατη με την προώθηση του πολέμου και την αδιαφορία για τους ανθρώπους που υποφέρουν και αναζητούν καταφύγιο.

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Η πρόκληση του μέλλοντος και οι αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας

Παρά το γεγονός ότι ο πύργος του Ιησού αποτελεί έναν θρίαμβο της αρχιτεκτονικής, το έργο της Σαγράδα Φαμίλια παραμένει «ανοιχτό». Η ολοκλήρωση του συνόλου, που αρχικά προγραμματιζόταν για φέτος, έχει μετατεθεί για το 2035. Ο λόγος δεν είναι άλλος από τη διαμάχη γύρω από την «Πρόσοψη της Δόξας».

Το σχέδιο προβλέπει μια μνημειακή κλίμακα εισόδου που απαιτεί την κατεδάφιση δύο οικοδομικών τετραγώνων στην οδό Μαγιόρκα, όπου σήμερα στεγάζονται πολυκατοικίες και ζουν εκατοντάδες πολίτες. Αυτή η προοπτική έχει πυροδοτήσει σφοδρές αντιδράσεις, καθώς οι κάτοικοι μάχονται για την προστασία των σπιτιών τους, αμφισβητώντας μάλιστα αν μια τέτοια επέμβαση ανταποκρίνεται πράγματι στο αυθεντικό όραμα του Gaudí.

Μια απόφαση που θα καθορίσει τη φυσιογνωμία της πόλης

Ο Δήμος της Βαρκελώνης βρίσκεται σε δύσκολη θέση, αναζητώντας μια ισορροπία ανάμεσα στη διατήρηση ενός μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και τον σεβασμό στα δικαιώματα των κατοίκων. Με τον ναό να σημειώνει ρεκόρ επισκεψιμότητας, σχεδόν 5 εκατομμύρια άτομα το 2025, το στοίχημα της ολοκλήρωσης μετατρέπεται σε μια σύνθετη πολεοδομική και κοινωνική εξίσωση, με τις δημοτικές αρχές να δεσμεύονται για μια τελική λύση πριν από τις εκλογές του 2027.

sagrada_familia
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Σαγράδα Φαμίλια παραμένει ένας ζωντανός οργανισμός, που συνδυάζει την πνευματικότητα με τις σύγχρονες προκλήσεις, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και μετά από έναν αιώνα, το όραμα του Γκαουντί συνεχίζει να απασχολεί και να διαμορφώνει την καρδιά της Καταλονίας.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Antoni Gaudí Sagrada Família Πάπας Λέων
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