MasterChef 2026: Η 1η μεγάλη ανατροπή και η αποχώρηση που αιφνιδίασε

Ιδιαίτερα φορτισμένη αποδείχθηκε η βραδιά της αποχώρησης στο MasterChef το βράδυ της Πέμπτης, μέσα από τη συχνότητα του STAR, με τους διαγωνιζόμενους να δίνουν μάχη μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.

Οι 8 παίκτες που βρέθηκαν υποψήφιοι προς αποχώρηση, φορώντας τη μαύρη ποδιά, είχαν έναν κοινό στόχο: να συνεχίσουν το ταξίδι τους στο μαγειρικό ριάλιτι, το οποίο μόλις έχει ξεκινήσει. Κανείς δεν ήταν διατεθειμένος να εγκαταλείψει τόσο νωρίς τον διαγωνισμό.

Σε μια δοκιμασία όπου τα πάντα κρίνονταν στις λεπτές ισορροπίες, οι 3 κριτές – Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος – ανέλαβαν να εξετάσουν προσεκτικά κάθε πιάτο, αναζητώντας λάθη, αδυναμίες αλλά και σωστές τεχνικές επιλογές. Όσο η γευστική δοκιμή προχωρούσε, η εικόνα άρχισε να ξεκαθαρίζει και η αγωνία κορυφωνόταν, με τους παίκτες να περιμένουν την τελική ετυμηγορία. Λίγο πριν την ανακοίνωση, ο Σωτήρης Κοντιζάς προειδοποίησε πως απομένει μόλις 1 θέση στο MasterChef 10, ανεβάζοντας κατακόρυφα την ένταση.

Στην τελική 2αδα βρέθηκαν ο Μίμης και η Φιλιώ, με έναν από τους δύο να βρίσκεται ένα βήμα πριν την έξοδο. Οι κριτές έκριναν ότι η πιο αδύναμη προσπάθεια ανήκε στον Μίμη, με τη Φιλιώ να κρατά τελικά τη θέση της στον διαγωνισμό, αφήνοντας πίσω της τη μαύρη ποδιά και επιστρέφοντας στη λευκή. Με αυτή την πρώτη αποχώρηση, το MasterChef 10 δείχνει ήδη τα… δόντια του, προμηνύοντας δυνατές αναμετρήσεις και έντονα συναισθήματα στην κουζίνα του STAR.

