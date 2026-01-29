Mad Bubble
TV 29.01.2026

Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Εισέβαλε στο πλατό του Buongiorno – Η αντίδραση της Φαίης Σκορδά

Η απρόσμενη είσοδος στο πλατό του MEGA και η αγκαλιά με την παρουσιάστρια
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια απρόσμενη και ιδιαίτερα ευχάριστη στιγμή εκτυλίχθηκε το πρωί της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Buongiorno», χαρίζοντας χαμόγελα στη Φαίη Σκορδά και σε ολόκληρη την ομάδα της. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της ζωντανής εκπομπής, η παρουσιάστρια διέκοψε τη ροή, καλώντας κάποιον που βρισκόταν πίσω από τις κάμερες να εμφανιστεί στο πλατό. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η κάμερα γύρισε και αποκάλυψε πως επρόκειτο για τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, ο οποίος μπήκε στο στούντιο, αγκάλιασε τη Φαίη Σκορδά και χαιρέτησε θερμά τους συνεργάτες της.

Ο γνωστός δημιουργός εξήγησε πως η παρουσία του στο Mega οφειλόταν σε γύρισμα που πραγματοποιούσε σε διπλανό πλατό, ωστόσο δεν αρνήθηκε να κάνει μια σύντομη στάση στην πρωινή εκπομπή. Με χαλαρή διάθεση και χιούμορ, η Φαίη Σκορδά τον ρώτησε αν θέλει να «παίξει» στην εκπομπή, ενώ δεν έλειψαν και τα σχόλια για το πόσο νεανικός δείχνει.

Υπενθυμίζεται πως ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης βρίσκεται αυτή την περίοδο σε πυρετώδεις προετοιμασίες για τον νέο κύκλο της επιτυχημένης σειράς «Maestro». Όπως έχει αποκαλύψει σε πρόσφατες δηλώσεις του, τα γυρίσματα του νέου κύκλου βρίσκονται σε εξέλιξη, με τον ίδιο και την ομάδα του να δουλεύουν ήδη στα πρώτα επεισόδια.


Ο νέος κύκλος θα αποτελείται από 6 επεισόδια, με τα γυρίσματα να συνεχίζονται μετά από μια σύντομη παύση την άνοιξη. Η σειρά αναμένεται να επιστρέψει στις οθόνες τη νέα τηλεοπτική σεζόν, από τον Οκτώβριο, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, το κοινό θα δει αρκετές εκπλήξεις. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης έχει δηλώσει πως το Maestro αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια της ζωής του, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει αφιερώσει σχεδόν όλο τον χρόνο και τη δημιουργικότητά του σε αυτό, προαναγγέλλοντας παράλληλα και μια νέα κινηματογραφική δουλειά μετά την ολοκλήρωσή του.

