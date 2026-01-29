Mad Bubble
Mad Bubble
Μουσικά Νέα 29.01.2026

Grammy 2026: Οι Slash, Post Malone και Chad Smith θα τιμήσουν θρύλους της μουσικής

Η Recording Academy αφιερώνει το In Memoriam σε καλλιτέχνες που σημάδεψαν τη σύγχρονη μουσική όπως ο Ozzy Osbourne, Roberta Flack και D’Angelo
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Recording Academy ανακοίνωσε τους καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν στο αφιερωματικό In Memoriam των Βραβείων Grammy 2026, το οποίο θα τιμήσει σημαντικές μορφές της μουσικής που έφυγαν από τη ζωή τον τελευταίο χρόνο. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα ονόματα του Slash, της Ms Lauryn Hill, του Post Malone και της Reba McEntire, οι οποίοι θα ανέβουν στη σκηνή για να αποδώσουν φόρο τιμής σε δημιουργούς με ανεξίτηλο αποτύπωμα στη διεθνή μουσική σκηνή.

Η Ms Lauryn Hill θα πραγματοποιήσει ειδική εμφάνιση στη μνήμη της Roberta Flack και του D’Angelo. Ο D’Angelo απεβίωσε τον Οκτώβριο σε ηλικία 51 ετών, ενώ η Roberta Flack έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο σε ηλικία 88 ετών. Η επιλογή της Ms Lauryn Hill έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς το συγκρότημά της Fugees είχε γνωρίσει τεράστια επιτυχία το 1996 με τη διασκευή του τραγουδιού «Killing Me Softly With His Song», το οποίο είχε ερμηνεύσει αρχικά η Roberta Flack το 1973. Η ιστορική σύνδεση των δύο καλλιτεχνών είχε αποτυπωθεί και στη ζωντανή κοινή τους εμφάνιση στα MTV Movie Awards του 1996.

Διάβασε επίσης: Η Taylor Swift δεν θα εμφανιστεί στα φετινά Grammy

Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα θα είναι αφιερωμένο και στον Ozzy Osbourne, ο οποίος απεβίωσε τον Ιούλιο σε ηλικία 76 ετών. Στη σκηνή των Grammy 2026 θα βρεθούν οι Post Malone, Andrew Watt, Chad Smith, Duff McKagan και Slash, για να τιμήσουν τον εμβληματικό frontman των Black Sabbath. Η παρουσία του Post Malone αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το 2019 είχε συνεργαστεί με τον Ozzy Osbourne στο τραγούδι «Take What You Want», το οποίο σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία. Παράλληλα, η Reba McEntire θα ενώσει τις δυνάμεις της με τη Brandy Clark και τον Lukas Nelson για ένα ακόμη αφιέρωμα, το οποίο θα είναι αφιερωμένο σε άλλες σημαντικές απώλειες της δημιουργικής κοινότητας, χωρίς ωστόσο να έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένα ονόματα.

post_malone

Η Recording Academy δεν έχει διευκρινίσει εάν θα υπάρξουν μεμονωμένα αφιερώματα στους Brian Wilson, Sly Stone και Bob Weir, οι οποίοι επίσης έφυγαν από τη ζωή την περασμένη χρονιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Roberta Flack, ο Ozzy Osbourne, ο Brian Wilson, ο Sly Stone και ο Bob Weir έχουν όλοι τιμηθεί στο παρελθόν με βραβεία συνολικής προσφοράς από τη Recording Academy, είτε ως σόλο καλλιτέχνες είτε ως μέλη ιστορικών σχημάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα τελευταία χρόνια, τα Βραβεία Grammy δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο In Memoriam, συχνά επεκτείνοντάς το με ειδικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που άφησαν έντονο αποτύπωμα. Το 2025 είχε πραγματοποιηθεί εκτενές αφιέρωμα στον Quincy Jones, ενώ το 2024 τιμήθηκαν με ξεχωριστές στιγμές οι Tony Bennett, Sinéad O’Connor, Clarence Avant και Tina Turner. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες είχαν ληφθεί και τα προηγούμενα χρόνια για καλλιτέχνες όπως οι Loretta Lynn, Christine McVie, Stephen Sondheim, Little Richard και Kenny Rogers.

Η φετινή τελετή των Grammy 2026 διαμορφώνεται ως μία από τις πιο φορτισμένες συναισθηματικά των τελευταίων ετών, καθώς καλείται να αποχαιρετήσει και να τιμήσει δημιουργούς που καθόρισαν διαφορετικά είδη και εποχές της μουσικής. Μέσα από τις ζωντανές εμφανίσεις κορυφαίων καλλιτεχνών, η Recording Academy επιδιώκει να μετατρέψει το In Memoriam σε μια συλλογική στιγμή μνήμης και σεβασμού προς την ιστορία της παγκόσμιας μουσικής.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Harry Styles σε ρόλο-κλειδί στη σκηνή των Grammy

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

2026 Grammy Grammy 2026 Grammys ozzy osbourne slash
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Έλενα Τσαγκρινού και Dj Stephan χώρισαν 1,5 χρόνο μετά τον ερχομό του γιου τους

Έλενα Τσαγκρινού και Dj Stephan χώρισαν 1,5 χρόνο μετά τον ερχομό του γιου τους

29.01.2026
Επόμενο
Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Εισέβαλε στο πλατό του Buongiorno – Η αντίδραση της Φαίης Σκορδά

Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Εισέβαλε στο πλατό του Buongiorno – Η αντίδραση της Φαίης Σκορδά

29.01.2026

Δες επίσης

Ο Justin Bieber στη σκηνή των Grammy μετά από 4 χρόνια απουσίας
Μουσικά Νέα

Ο Justin Bieber στη σκηνή των Grammy μετά από 4 χρόνια απουσίας

29.01.2026
Eurovision 2026: Οι Dinamiss αποκαλύπτουν το μήνυμα πίσω από το Chaos
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Οι Dinamiss αποκαλύπτουν το μήνυμα πίσω από το Chaos

29.01.2026
Eurovision 2026: Αυτοί είναι οι 2 παρουσιαστές του 70ού διαγωνισμού στη Βιέννη
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Αυτοί είναι οι 2 παρουσιαστές του 70ού διαγωνισμού στη Βιέννη

29.01.2026
Eurovision 2026: Η αποκάλυψη της Marseaux για το «Χάνομαι» – «Είναι επίκληση στην ανεμελιά»
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Η αποκάλυψη της Marseaux για το «Χάνομαι» – «Είναι επίκληση στην ανεμελιά»

29.01.2026
KPop Demon Hunters: Κυριαρχεί στα charts για 6 συνεχόμενους μήνες
Μουσικά Νέα

KPop Demon Hunters: Κυριαρχεί στα charts για 6 συνεχόμενους μήνες

29.01.2026
Ρεκόρ ζήτησης για τον Harry Styles – Εκατομμύρια κόσμου για τις συναυλίες του
Μουσικά Νέα

Ρεκόρ ζήτησης για τον Harry Styles – Εκατομμύρια κόσμου για τις συναυλίες του

29.01.2026
KPop Demon Hunters: Κούκλες οι Rumi, Zoey και Mira
City Guide

KPop Demon Hunters: Κούκλες οι Rumi, Zoey και Mira

29.01.2026
Ο Neil Young προσφέρει δωρεάν τη μουσική του στους κατοίκους της Γροιλανδίας
Μουσικά Νέα

Ο Neil Young προσφέρει δωρεάν τη μουσική του στους κατοίκους της Γροιλανδίας

28.01.2026
Eurovision 2026: Αυτό είναι το μεγάλο όνομα που θα τραγουδήσει στον Εθνικό Τελικό
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Αυτό είναι το μεγάλο όνομα που θα τραγουδήσει στον Εθνικό Τελικό

28.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»:  Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»:  Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

ΑΙΧΜΕΣ: “Σιγή ασυρμάτου” για το Open, επικίνδυνη αδιαφορία για τις παρεμβολές

ΑΙΧΜΕΣ: “Σιγή ασυρμάτου” για το Open, επικίνδυνη αδιαφορία για τις παρεμβολές

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

ΕΒΕΠ: «Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία»

ΕΒΕΠ: «Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία»

ΠΑΣΟΚ: Μεγαλώνει το κύμα αμφισβήτησης του Ανδρουλάκη

ΠΑΣΟΚ: Μεγαλώνει το κύμα αμφισβήτησης του Ανδρουλάκη

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος