Grammy 2026: Οι Slash, Post Malone και Chad Smith θα τιμήσουν θρύλους της μουσικής

Η Recording Academy ανακοίνωσε τους καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν στο αφιερωματικό In Memoriam των Βραβείων Grammy 2026, το οποίο θα τιμήσει σημαντικές μορφές της μουσικής που έφυγαν από τη ζωή τον τελευταίο χρόνο. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα ονόματα του Slash, της Ms Lauryn Hill, του Post Malone και της Reba McEntire, οι οποίοι θα ανέβουν στη σκηνή για να αποδώσουν φόρο τιμής σε δημιουργούς με ανεξίτηλο αποτύπωμα στη διεθνή μουσική σκηνή.

Η Ms Lauryn Hill θα πραγματοποιήσει ειδική εμφάνιση στη μνήμη της Roberta Flack και του D’Angelo. Ο D’Angelo απεβίωσε τον Οκτώβριο σε ηλικία 51 ετών, ενώ η Roberta Flack έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο σε ηλικία 88 ετών. Η επιλογή της Ms Lauryn Hill έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς το συγκρότημά της Fugees είχε γνωρίσει τεράστια επιτυχία το 1996 με τη διασκευή του τραγουδιού «Killing Me Softly With His Song», το οποίο είχε ερμηνεύσει αρχικά η Roberta Flack το 1973. Η ιστορική σύνδεση των δύο καλλιτεχνών είχε αποτυπωθεί και στη ζωντανή κοινή τους εμφάνιση στα MTV Movie Awards του 1996.

Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα θα είναι αφιερωμένο και στον Ozzy Osbourne, ο οποίος απεβίωσε τον Ιούλιο σε ηλικία 76 ετών. Στη σκηνή των Grammy 2026 θα βρεθούν οι Post Malone, Andrew Watt, Chad Smith, Duff McKagan και Slash, για να τιμήσουν τον εμβληματικό frontman των Black Sabbath. Η παρουσία του Post Malone αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το 2019 είχε συνεργαστεί με τον Ozzy Osbourne στο τραγούδι «Take What You Want», το οποίο σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία. Παράλληλα, η Reba McEntire θα ενώσει τις δυνάμεις της με τη Brandy Clark και τον Lukas Nelson για ένα ακόμη αφιέρωμα, το οποίο θα είναι αφιερωμένο σε άλλες σημαντικές απώλειες της δημιουργικής κοινότητας, χωρίς ωστόσο να έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένα ονόματα.

Η Recording Academy δεν έχει διευκρινίσει εάν θα υπάρξουν μεμονωμένα αφιερώματα στους Brian Wilson, Sly Stone και Bob Weir, οι οποίοι επίσης έφυγαν από τη ζωή την περασμένη χρονιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Roberta Flack, ο Ozzy Osbourne, ο Brian Wilson, ο Sly Stone και ο Bob Weir έχουν όλοι τιμηθεί στο παρελθόν με βραβεία συνολικής προσφοράς από τη Recording Academy, είτε ως σόλο καλλιτέχνες είτε ως μέλη ιστορικών σχημάτων.

Τα τελευταία χρόνια, τα Βραβεία Grammy δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο In Memoriam, συχνά επεκτείνοντάς το με ειδικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που άφησαν έντονο αποτύπωμα. Το 2025 είχε πραγματοποιηθεί εκτενές αφιέρωμα στον Quincy Jones, ενώ το 2024 τιμήθηκαν με ξεχωριστές στιγμές οι Tony Bennett, Sinéad O’Connor, Clarence Avant και Tina Turner. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες είχαν ληφθεί και τα προηγούμενα χρόνια για καλλιτέχνες όπως οι Loretta Lynn, Christine McVie, Stephen Sondheim, Little Richard και Kenny Rogers.

Η φετινή τελετή των Grammy 2026 διαμορφώνεται ως μία από τις πιο φορτισμένες συναισθηματικά των τελευταίων ετών, καθώς καλείται να αποχαιρετήσει και να τιμήσει δημιουργούς που καθόρισαν διαφορετικά είδη και εποχές της μουσικής. Μέσα από τις ζωντανές εμφανίσεις κορυφαίων καλλιτεχνών, η Recording Academy επιδιώκει να μετατρέψει το In Memoriam σε μια συλλογική στιγμή μνήμης και σεβασμού προς την ιστορία της παγκόσμιας μουσικής.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

