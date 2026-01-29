Mad Bubble
Πέθανε η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου – Η συγκινητική ανάρτησή του

Πέθανε η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου
Δεν μπόρεσε να βρεθεί στο πόστο του στο ραδιόφωνο καθώς κατευθύνεται για το χωριό του στην Χαλκιδική όπου και θα πραγματοποιηθεί η κηδεία
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, μιας και πέθανε η μητέρα του, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος μέσα από μία σπαρακτική ανάρτηση στα social media.

«Μαμά αυτό ήταν… τέλειωσε, πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ, δεν μπορούσαμε πια να κάνουμε τίποτα άλλο. Σε ευχαριστώ για όλα. Ευτυχώς προλάβαμε και τα είπαμε. Βέβαια θα θέλαμε άλλη μια ζωή να μιλάμε, αλλά την άλλη φορά που θα ανταμώσουμε θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας, στο υπόσχομαι. Εύχομαι να κατάφερα να σου δώσω λίγη χαρά σαν γιος, και συγχώρα με για όσα δεν κατάφερα. Καλή αντάμωση και όταν ξαναβρεθούμε θέλω να τρέξεις από μακριά και να μου κάνεις αυτή την μοναδική σου αγκαλιά, που έπαιρνε όλα τα προβλήματα και εκείνο το χάδι στο μέτωπο που με το που με ακουμπούσες “έπεφτα” σε όνειρα, όμορφα όνειρα. Αντίο Μαμά, καλό ταξίδι. Σε ευχαριστώ για όλα!!!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 δεν μπόρεσε να βρεθεί στο πόστο του στο ραδιόφωνο καθώς κατευθύνεται για το χωριό του στην Χαλκιδική όπου και θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της μητέρας του.

«Έφυγε από τη ζωή η μητέρα μου πριν από λίγες ώρες, μετά από μία πάρα πολύ έτσι ταλαιπωρημένη περίοδο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, βέβαια αυτή είναι η ζωή, έτσι πρέπει να γίνεται, τα παιδιά πρέπει να αποχαιρετούν τους γονείς, απλά όσο κι αν έτοιμος είσαι… Είναι το πιο δύσκολο πράγμα σε αυτή την ιστορία είναι ότι να παρακαλάς να φύγει ο άνθρωπος που αγαπάς. Δηλαδή να ταλαιπωρείται τόσο πολύ, που να φτάνεις σε σημείο να λες να ηρεμήσει. Δηλαδή αυτός είναι ο σωστός κύκλος. Τα παιδιά πρέπει να αποχαιρετούν τους γονείς τους και όχι τ’ ανάποδο. Γιατί χθες ζήσαμε αυτή την ιστορία, οι γονείς να αποχαιρετούν τα παιδιά τους. Δεν θα μπορέσω να ΄ρθω παιδιά ούτε σήμερα, ούτε αύριο, θα φύγω γιατί θα πάμε πάνω στο χωριό να γίνει η επιθυμία της, να την κηδέψουμε εκεί στην Χαλκιδική.


Ακούγομαι λίγο παράξενα γιατί ξαναλέω είχε μία ταλαιπωρία σχεδόν δύο χρόνων, πάρα πολύ δύσκολα και από τη μία λες οκ ηρέμησε η ψυχή της, από την άλλη όμως δεν μπορεί το μυαλό σου να το συλλάβει, αυτή η απώλεια δεν υπάρχει παρηγοριά. Είναι μια στιγμή που ξέρεις ήταν λίγο γροθιά στο στομάχι, είμαι βέβαια άυπνος όλο το βράδυ, προσπαθώ λίγο να κοιμηθώ αλλά δεν μπορώ να κοιμηθώ καθόλου, είτε είμαι στην τσίτα. Άμα μιλήσω λίγο παραπάνω θα βάλω τα κλάματα. Θα ‘θελα να της βάλουμε ένα τραγούδι που το αγαπούσε πάρα πολύ και μου τα φέρανε εδώ τα παιδιά, ένα τελευταίο τραγούδι να της πω και εγώ, καλό ταξίδι, αυτό είναι το τραγούδι μας», είπε συγκινημένος ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και ζήτησε να παίξει το αγαπημένο της τραγούδι «Όλα τα σ΄αγαπώ» του Νότη Σφακιανάκη.

