Διπλό standing ovation στο Sundance για το Κράτα Με της Μυρσίνης Αριστείδου

Η ταινία «Κράτα Με» της Μυρσίνης Αριστείδου ξεκίνησε τη διεθνή της πορεία, γράφοντας ιστορία για τον κυπριακό κινηματογράφο

Με μια πρεμιέρα που άφησε έντονο αποτύπωμα στο Φεστιβάλ Sundance, η ταινία «Κράτα Με» (Hold Onto Me) της Μυρσίνης Αριστείδου ξεκίνησε τη διεθνή της πορεία, γράφοντας ιστορία για τον κυπριακό κινηματογράφο. Το οικογενειακό δράμα της Κύπριας δημιουργού έγινε η πρώτη κυπριακή, ελληνόφωνη παραγωγή που προβάλλεται στο κορυφαίο αμερικανικό φεστιβάλ ανεξάρτητου κινηματογράφου, αποσπώντας μάλιστα διπλό standing ovation από το κοινό. Η παγκόσμια πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο Library Theater του Park City στη Γιούτα, με όλες τις προβολές της ταινίας να σημειώνουν sold out. Η πρώτη επίσημη προβολή ολοκληρώθηκε σε κλίμα έντονης συγκίνησης, με θεατές, επαγγελματίες του χώρου και κριτικούς να χειροκροτούν όρθιοι, αναγνωρίζοντας τη δύναμη και την ειλικρίνεια της αφήγησης.

Μετά την προβολή ακολούθησε συζήτηση με τη σκηνοθέτιδα και τους βασικούς συντελεστές, όπου το κοινό έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για τη θεματική της ταινίας όσο και για την κυπριακή της ταυτότητα. Το «Κράτα Με» επιλέχθηκε ανάμεσα σε δέκα ταινίες παγκοσμίως για να διαγωνιστεί στο World Cinema Dramatic Competition, με τα αποτελέσματα να ανακοινώνονται στις 30 Ιανουαρίου.

Διάβασε επίσης: Ανατροπές και ηχηρές απουσίες στις υποψηφιότητες των Όσκαρ

Οι πρώτες διεθνείς κριτικές είναι ιδιαιτέρως θετικές. Ξένοι κριτικοί κάνουν λόγο για ένα ντεμπούτο «βαθιάς παρατήρησης», που συνδυάζει μια τραχιά, ηλιόλουστη ειλικρίνεια με μια σπάνια συναισθηματική ευαισθησία, φωτίζοντας την εύθραυστη σχέση πατέρα και κόρης μέσα από τη σιωπή, τα βλέμματα και τις μικρές, καθημερινές χειρονομίες. Παράλληλα, η διεθνής εταιρεία πωλήσεων Cercamon απέκτησε τα παγκόσμια δικαιώματα διανομής της ταινίας. Το «Κράτα Με» είναι γυρισμένο εξ ολοκλήρου στην Κύπρο και αποτελεί συμπαραγωγή Κύπρου, Ελλάδας και Δανίας, με συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η ιστορία ακολουθεί την 11χρονη Ίριδα, η οποία περνά το καλοκαίρι της σε ένα ηλιοκαμένο παραθαλάσσιο τοπίο, μέχρι τη στιγμή που μαθαίνει πως ο αποξενωμένος πατέρας της, Άρης, έχει επιστρέψει στην Κύπρο για την κηδεία του παππού της. Η αναζήτησή του την οδηγεί σε ένα εγκαταλελειμμένο ναυπηγείο, όπου ζει απομονωμένος. Αυτό που ξεκινά ως μια διστακτική προσπάθεια επανασύνδεσης εξελίσσεται σε έναν εύθραυστο, βαθιά ανθρώπινο δεσμό. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ξεχωρίζει η Μαρία Πέτροβα, που κάνει μια εντυπωσιακή πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση ως Ίρις, πλάι στον Χρήστο Πάσσαλη, ο οποίος ενσαρκώνει τον Άρη.

Για τη Μυρσίνη Αριστείδου, το «Κράτα Με» αποτελεί την ολοκλήρωση μιας άτυπης τριλογίας πάνω στη σχέση πατέρα-κόρης, μετά τις βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες «Σεμέλη» και «Άρια». Το «Κράτα Με» δεν σηματοδοτεί απλώς ένα πολλά υποσχόμενο μεγάλου μήκους ντεμπούτο, αλλά και μια στιγμή εξωστρέφειας και διεθνούς αναγνώρισης για τον σύγχρονο κυπριακό κινηματογράφο.

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες One Battle After Another και Sinners κυριαρχούν στις υποψηφιότητες των BAFTA

Δες κι αυτό…