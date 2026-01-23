Ανατροπές και ηχηρές απουσίες στις υποψηφιότητες των Όσκαρ

Το «Sinners» γράφει ιστορία με 16 υποψηφιότητες ενώ αρκετοί πρωταγωνιστές και πολυσυζητημένες παραγωγές όπως το το «Wicked: For Good» αποκλείστηκαν από τις βασικές κατηγορίες των Όσκαρ

Οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ ανακοινώθηκαν την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 και επιβεβαίωσαν την κυριαρχία των φαβορί της σεζόν, των ταινιών «Sinners» και «One Battle After Another». Ωστόσο, η φετινή λίστα επεφύλασσε και σημαντικές εκπλήξεις, καθώς αρκετοί πρωταγωνιστές και πολυσυζητημένες παραγωγές αποκλείστηκαν από τις βασικές κατηγορίες.

Η μεγαλύτερη ιστορική στιγμή ανήκει στο «Sinners», το οποίο κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ συγκεντρώνοντας 16 υποψηφιότητες. Το ρεκόρ των 14 υποψηφιοτήτων, που κατείχε από το 1950 το «All About Eve» και αργότερα ισοφάρισαν οι ταινίες «Titanic» και «La La Land», ξεπεράστηκε χάρη και στην εισαγωγή της νέας κατηγορίας για το κάστινγκ. Ακόμη και χωρίς αυτήν, το φιλμ θα είχε καταγράψει ιστορική επίδοση. Ο Ryan Coogler προτάθηκε για σκηνοθεσία, ενώ υποψηφιότητες απέσπασαν και οι Michael B. Jordan, Wunmi Mosaku και Delroy Lindo για τις ερμηνείες τους. Ο Delroy Lindo διεκδικεί το Όσκαρ Β Ανδρικού Ρόλου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ταινίας και την απήχησή της στους ψηφοφόρους της Ακαδημίας.

Στον αντίποδα, το «Wicked: For Good» αποδείχθηκε ο μεγάλος χαμένος της χρονιάς. Ενώ το πρώτο «Wicked» είχε συγκεντρώσει 10 υποψηφιότητες, ανάμεσά τους για την Cynthia Erivo και την Ariana Grande, το σίκουελ έμεινε εκτός σε όλες τις βασικές κατηγορίες. Η Ariana Grande δεν προτάθηκε για τον ρόλο της, γεγονός που προκάλεσε αίσθηση, καθώς η ερμηνεία της θεωρούνταν από τις πιο πολυσυζητημένες της σεζόν. Οι μέτριες κριτικές και τα χαμηλότερα έσοδα φαίνεται ότι επηρέασαν καθοριστικά την τύχη της ταινίας.

Σημαντική απώλεια κατέγραψε και το «One Battle After Another», παρά τη συνολική ισχυρή του παρουσία. Η Chase Infiniti, που υποδύεται την κόρη του χαρακτήρα του Leonardo DiCaprio, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει υποψηφιότητα ούτε στην κατηγορία Α Γυναικείου ούτε στη Β Γυναικείου Ρόλου. Ανάλογη μοίρα είχε και ο Paul Mescal, ο οποίος έμεινε εκτός Β Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Hamnet».

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και η πορεία της ταινίας «It Was Just An Accident», η οποία είχε κερδίσει τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών. Παρά τις προσδοκίες ότι θα ακολουθούσε την πορεία ταινιών όπως το «Parasite», περιορίστηκε τελικά σε υποψηφιότητες για Διεθνή Ταινία και Πρωτότυπο Σενάριο, μένοντας εκτός της κατηγορίας Καλύτερης Ταινίας.

Στην κατηγορία Α Ανδρικού Ρόλου, ο ανταγωνισμός αποδείχθηκε αμείλικτος. Ο Jesse Plemons έμεινε εκτός για την ταινία «Bugonia», ενώ ο Joel Edgerton δεν προτάθηκε για το «Train Dreams», παρότι εμφανίζεται σχεδόν σε κάθε σκηνή. Επίσης εκτός έμειναν οι Dwayne Johnson για το «The Smashing Machine», ο George Clooney για το «Jay Kelly» και ο Jeremy Allen White για το «Springsteen: Deliver Me From Nowhere».

Από τις πιο ηχηρές απουσίες συγκαταλέγεται και η Jennifer Lawrence. Η Jennifer Lawrence, η οποία είχε γίνει η νεότερη ηθοποιός με 4 υποψηφιότητες μέχρι την ηλικία των 25 ετών και είχε κερδίσει Όσκαρ για το «Silver Linings Playbook», δεν προτάθηκε για την ερμηνεία της στο «Die My Love». Παρά τις θετικές κριτικές, η επιστροφή της στην οσκαρική κούρσα δεν πραγματοποιήθηκε.

Στις ευχάριστες εκπλήξεις της χρονιάς συγκαταλέγεται η Kate Hudson. Η Kate Hudson προτάθηκε για Α Γυναικείο Ρόλο στην ταινία «Song Sung Blue», όπου τραγουδά διασκευές του Neil Diamond δίπλα στον Hugh Jackman. Η δυναμική της καμπάνιας της και η σταθερή παρουσία της στις προβολές φαίνεται ότι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην υποψηφιότητά της.

Αίσθηση προκάλεσε και ο αποκλεισμός του Guillermo del Toro από την κατηγορία Σκηνοθεσίας, παρά το γεγονός ότι το «Frankenstein» συγκέντρωσε 9 υποψηφιότητες. Ο Guillermo del Toro, βραβευμένος με Όσκαρ για το «The Shape of Water», έμεινε εκτός της τελικής πεντάδας, με τη θέση του να καταλαμβάνεται από τον Joachim Trier για το «Sentimental Value».

Τέλος, η υποψηφιότητα της ταινίας «F1» στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας θεωρήθηκε από πολλούς η πιο απρόσμενη επιλογή. Παρότι το φιλμ δεν είχε σημαντική παρουσία σε άλλες βασικές κατηγορίες, εξασφάλισε θέση στη δεκάδα, αφήνοντας εκτός πιο πολυσυζητημένες παραγωγές. Οι φετινές υποψηφιότητες επιβεβαιώνουν ότι, ακόμη και σε μια χρονιά με ξεκάθαρα φαβορί, τα Όσκαρ παραμένουν απρόβλεπτα, με ανατροπές που τροφοδοτούν τη δημόσια συζήτηση και κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι τη βραδιά της απονομής.

