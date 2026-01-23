Mad Bubble
Mad Bubble
Διακόσμηση 23.01.2026

Κατοικίδια στο σπίτι: Πώς να διακοσμήσεις τον χώρο σου χωρίς να κάνεις εκπτώσεις

Όταν το interior design προσαρμόζεται σε πατούσες, τρίχωμα και μικρές αταξίες χωρίς να χάνει τον χαρακτήρα του
Μαρία Χατζηγιάννη

Ζώντας με κατοικίδια, το όμορφο σπίτι συχνά μοιάζει με άσκηση ισορροπίας. Τρίχες στον καναπέ, πατημασιές στο πάτωμα και μικρά «ατυχήματα» μπορούν εύκολα να χαλάσουν την εικόνα ενός προσεγμένου χώρου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η αισθητική πρέπει να μπει σε δεύτερη μοίρα.

Με λίγη στρατηγική και έξυπνες επιλογές, ένα σπίτι μπορεί να είναι ταυτόχρονα φιλικό προς τα ζώα και πραγματικά καλαίσθητο. Το μυστικό δεν είναι να κρύβεις τα κατοικίδια, αλλά να σχεδιάζεις τον χώρο λαμβάνοντάς τα υπόψη από την αρχή.

spiti_katoikidia
Pinterest

Διάβασε επίσης: Πώς να κρατήσεις το boho στοιχείο στο σπίτι σου όλο τον χρόνο, όπως η Τζένη Μελιτά

Σκληρά δάπεδα αντί για μοκέτες

Τα χαλιά και οι μοκέτες συγκρατούν οσμές, τρίχες και λεκέδες, κάτι που τα κάνει δύσκολα στη συντήρηση όταν υπάρχουν ζώα. Οι σκληρές επιφάνειες καθαρίζονται πιο εύκολα και αντέχουν καλύτερα στη φθορά, αρκεί να μην είναι υπερβολικά ευαίσθητες σε γρατζουνιές ή υγρασία.

Χρωματική παλέτα που «συνεργάζεται» με το τρίχωμα

Όσο κι αν καθαρίζεται ένας χώρος, οι τρίχες είναι αναπόφευκτες. Ένας έξυπνος τρόπος να φαίνονται λιγότερο είναι τα έπιπλα, τα υφάσματα και τα χαλιά να κινούνται σε τόνους κοντά στο χρώμα του κατοικίδιου.

diakosmisi_spiti (
Pinterest

Ένας μικρός χώρος για «πατουσάκια» και λάσπες

Ένα σημείο κοντά στην είσοδο με ανθεκτικό πάτωμα, πετσέτες και αποθηκευτικό χώρο βοηθά να περιορίζεται η βρωμιά πριν απλωθεί σε όλο το σπίτι. Ακόμα και μια απλή γωνιά μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά.

Ανθεκτικά υφάσματα που δεν φοβούνται τη χρήση

Λεπτά, ευαίσθητα υλικά δείχνουν όμορφα αλλά ταλαιπωρούνται εύκολα. Πιο σφιχτές υφάνσεις αντέχουν καλύτερα σε νύχια, λεκέδες και καθημερινή χρήση, χωρίς να δείχνουν πρόχειρες ή «βαριές».

diakosmisi_spiti
Pinterest

Ριχτάρια παντού

Τα ριχτάρια προστατεύουν καναπέδες και πολυθρόνες και πλένονται εύκολα. Παράλληλα λειτουργούν και διακοσμητικά, αλλάζοντας γρήγορα την εικόνα του χώρου.

Έπιπλα για κατοικίδια που δένουν με το σπίτι

Τα αντικείμενα για ζώα δεν χρειάζεται να ξεχωρίζουν αρνητικά. Υπάρχουν επιλογές που ενσωματώνονται οπτικά στον χώρο και λειτουργούν σαν κανονικά έπιπλα, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα πρακτικές ανάγκες.

diakosmisi_pet
Pinterest

Τεχνητά φυτά

Τα αληθινά φυτά συχνά δεν αντέχουν τη συμβίωση με κατοικίδια ή μπορεί να είναι επικίνδυνα. Οι συνθετικές επιλογές προσφέρουν πράσινο και αίσθηση ζωής χωρίς κινδύνους ή ιδιαίτερη φροντίδα.

Διάβασε επίσης: Πώς να οργανώσεις το νέο σου σπίτι σε 5 απλά βήματα

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

διακόσμηση κατοικίδια σπίτι
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Bad Bunny ξεπερνά 1 δισ. προβολές με το Tití Me Preguntó στο YouTube

Ο Bad Bunny ξεπερνά 1 δισ. προβολές με το Tití Me Preguntó στο YouTube

23.01.2026
Επόμενο
Όσκαρ Μουσικής 2026: Ρεκόρ για τον Ludwig Göransson – Εκτός η Miley Cyrus και ο Ed Sheeran

Όσκαρ Μουσικής 2026: Ρεκόρ για τον Ludwig Göransson – Εκτός η Miley Cyrus και ο Ed Sheeran

23.01.2026

Δες επίσης

Καρότα ή πιπεριές; Το λαχανικό που «κερδίζει» στη βιταμίνη Α
Food

Καρότα ή πιπεριές; Το λαχανικό που «κερδίζει» στη βιταμίνη Α

23.01.2026
Η Kate Middleton παρουσίασε το πρώτο παλτό με τη δική της σχεδιαστική υπογραφή
Fashion

Η Kate Middleton παρουσίασε το πρώτο παλτό με τη δική της σχεδιαστική υπογραφή

23.01.2026
Σαμπουάν ή conditioner που έχουν χαλάσει; Δες τα σημάδια πριν είναι αργά
Beauty

Σαμπουάν ή conditioner που έχουν χαλάσει; Δες τα σημάδια πριν είναι αργά

23.01.2026
Regencycore: Η Bridgerton αισθητική κατακτά τις πασαρέλες του 2026
Fashion

Regencycore: Η Bridgerton αισθητική κατακτά τις πασαρέλες του 2026

23.01.2026
Με ζόρια και αναποδιές ολοκληρώνεται ο Ιανουάριος για αυτά τα 3 ζώδια
Life

Με ζόρια και αναποδιές ολοκληρώνεται ο Ιανουάριος για αυτά τα 3 ζώδια

23.01.2026
Πρωτεΐνη και φυτικές ίνες σε μια σαλάτα που είναι έτοιμη σε μόλις 2′
Food

Πρωτεΐνη και φυτικές ίνες σε μια σαλάτα που είναι έτοιμη σε μόλις 2′

22.01.2026
Τα 5 πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να πεις σε συνέντευξη για δουλειά
Life

Τα 5 πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να πεις σε συνέντευξη για δουλειά

22.01.2026
Ξέχασε τις πρωτεϊνικές μπάρες: Η παρμεζάνα είναι η νέα fitness τάση στο TikTok
Fitness

Ξέχασε τις πρωτεϊνικές μπάρες: Η παρμεζάνα είναι η νέα fitness τάση στο TikTok

22.01.2026
Άσε κάτω τον καφέ: Αυτά είναι τα 7 καλύτερα τρόφιμα για full ενέργεια
Food

Άσε κάτω τον καφέ: Αυτά είναι τα 7 καλύτερα τρόφιμα για full ενέργεια

22.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Χρειάζονται 18 ώρες προγράμματος για τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Χρειάζονται 18 ώρες προγράμματος για τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

ΕΚΚΟΜΕΔ: Πλαίσιο Χρηματοδότησης Ελληνικού Κινηματογράφου για το 2026

ΕΚΚΟΜΕΔ: Πλαίσιο Χρηματοδότησης Ελληνικού Κινηματογράφου για το 2026

«Λευκός Καπνός» για τη Γροιλανδία: Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή δασμών – Ξέφρενο ράλι στη Wall Street

«Λευκός Καπνός» για τη Γροιλανδία: Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή δασμών – Ξέφρενο ράλι στη Wall Street

Φόβος στα κομματικά επιτελεία απο την άνοδο της Καρυστιανού

Φόβος στα κομματικά επιτελεία απο την άνοδο της Καρυστιανού

Παγίδες στα ελληνοτουρκικά

Παγίδες στα ελληνοτουρκικά