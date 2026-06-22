ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Έρχεται το πιο hot beauty giveaway της χρονιάς από Trouble Maker

Με μια ματιά Διοργανώνεται διαγωνισμός από τις εταιρείες DAM PRODUCTIONS A.E. και SMART BRANDS IKE.

Οι συμμετέχοντες διεκδικούν πακέτο με οκτώ προϊόντα της σειράς Trouble Maker.

Η συμμετοχή γίνεται μέσω μηνύματος Viber στην εκπομπή «Κορίτσια Στην Πόλη» του Mad Radio 106,2.

Ο διαγωνισμός διαρκεί τέσσερις εβδομάδες, με κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο διαγωνισμός «Trouble Maker» διοργανώνεται από την εταιρεία DAM PRODUCTIONS A.E., σε συνεργασία με τη SMART BRANDS IKE, με σκοπό την ανάδειξη τεσσάρων νικητών, έναν για κάθε εβδομάδα διάρκειας του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν ένα πακέτο με οκτώ προϊόντα της σειράς Trouble Maker, μέσα από κληρώσεις που πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή.

Η συμμετοχή γίνεται μέσω της εκπομπής «Κορίτσια Στην Πόλη» του Mad Radio 106,2, όπου οι ακροατές καλούνται να στείλουν μήνυμα στο Viber με τη λέξη «Troublemaker» και τα προσωπικά τους στοιχεία. Ο διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με συγκεκριμένους όρους συμμετοχής, που περιλαμβάνουν τη διάρκεια, τη διαδικασία κλήρωσης, τα δικαιώματα των συμμετεχόντων και τις υποχρεώσεις της διοργανώτριας εταιρείας.

OPOI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «TROUBLE MAKER»

A. Εισαγωγή

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «DAM PRODUCTIONS A.E.» (εφεξής η «Διοργανώτρια») που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 253, σε συνεργασία με την SMART BRANDS IKE, XONΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, που εδρεύει στο Πικέρμι, Αγίου Χριστοφόρου 5, ΤΚ-19009, διοργανώνει διαγωνισμό για την ανάδειξη τεσσάρων (4) νικητών, ένας ανά εβδομάδα, σε διάστημα τεσσάρων (4) εβδομάδων με δώρο από ένα (1) πακέτο με οκτώ (8) προϊόντα της σειράς Trouble Maker (εφεξής το «Δώρο»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο δικτυακό τόπο www.mad.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»).

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του διαγωνισμού αυτού.

Β. Το Δώρο

Ένα (1) πακέτο με οκτώ (8) προϊόντα της σειράς Trouble Maker.

Γ. Όροι Διαγωνισμού

1. Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την Δευτέρα 22-06-2026 και ώρα 07:00 π.μ. μέχρι και την Παρασκευή 17-07-2026 και ώρα 10:00 π.μ. (εφεξής η «Διάρκεια»). Οι κληρώσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι:

Παρασκευή 26 Ιουνίου  Ένα (1) πακέτο με οκτώ (8) προϊόντα της σειράς Trouble Maker

Παρασκευή 03 Ιουλίου  Ένα (1) πακέτο με οκτώ (8) προϊόντα της σειράς Trouble Maker

Παρασκευή 10 Ιουλίου  Ένα (1) πακέτο με οκτώ (8) προϊόντα της σειράς Trouble Maker

Παρασκευή 17 Ιουλίου  Ένα (1) πακέτο με οκτώ (8) προϊόντα της σειράς Trouble Maker

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (εφεξής «Συμμετέχοντες»). Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των διοργανωτριών εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου και δεύτερου βαθμού.

2. Για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οι Συμμετέχοντες πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία: κάθε ημέρα στην εκπομπή του Mad Radio 106,2 «Κορίτσια Στην Πόλη» με την Βρησιίδα Ανδριώτου, Κατερίνα Πεφτίτση και Κάτια Νεκταρίου, και συγκεκριμένα στην ενότητα της Κατερίνας Πεφτίτση «Beauty Tip Of The Day by Trouble Maker, πραγματοποιείται λεκτική αναφορά δύο φορές κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Στο τέλος κάθε αναφοράς οι παραγωγοί, ενημερώνουν το κοινό ότι μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση της Παρασκευής, στέλνοντας μήνυμα στο Viber του Mad Radio 106,2, 6936 646 656, τη λέξη Troublemaker και το ονοματεπώνυμό τους. Κάθε Παρασκευή και μέχρι τη λήξη του διαγωνισμού θα πραγματοποιούνται κληρώσεις από τις έγκυρες συμμετοχές και θα αναδεικνύεται ο νικητής κάθε εβδομάδας.

Κάθε Παρασκευή θα κληρώνεται ένας νικητής που θα κερδίζει Ένα (1) πακέτο με οκτώ (8) προϊόντα της σειράς Trouble Maker.

Οι Παρασκευές είναι:

1ος νικητής Παρασκευή 26 Ιουνίου

2ος νικητής την Παρασκευή 03 Ιουλίου

3ος νικητής την Παρασκευή 10 Ιουλίου

4ος νικητής την Παρασκευή Παρασκευή 17 Ιουλίου

3. Η Διοργανώτρια εταιρία έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή τυγχάνει κακόπιστη, καταχρηστική ή αντίθετη προς το πνεύμα και τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

4. Το περιεχόμενο το οποίο θα αναρτά ο Συμμετέχων στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με την κείμενη νομοθεσία και να μην είναι ακατάλληλο (όπως, ενδεικτικά, περιεχόμενο που είναι άσεμνο, ανήθικο, πορνογραφικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενδέχεται να υποκινήσει ρατσιστικό μίσος, βλάσφημο κ.λ.π.) καθώς και να μην παραβιάζει οιαδήποτε δικαιώματα τρίτων. Σε περίπτωση που όποιο περιεχόμενο κριθεί ακατάλληλο από την Διοργανώτρια εταιρεία, η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα όπως απαγορεύσει την δημοσίευση αυτού. Ειδικότερα ο Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι οποιοδήποτε υλικό το οποίο θα αναρτήσει ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν και διατηρεί κάθε δικαίωμα χρήσης, εκμετάλλευσης και διάθεσης αυτού. Επίσης δηλώνει ότι το εν λόγω υλικό δεν παραβιάζει κανενός είδους πνευματικά δικαιώματα ή δικαιώματα τρίτων, άλλως έχει αποκτήσει νόμιμα κάθε είδους πνευματικά ή άλλα δικαιώματα.

5. Η Διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω της ιστοσελίδας www.mad.gr.

Η Διοργανώτρια εταιρία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων. Η διοργανώτρια εταιρία μπορεί επίσης να διακόψει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για εύλογη αιτία ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας.

6. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο διαγωνισμός και οι συνυφασμένες με αυτόν ασύρματες υπηρεσίες ειδικού περιεχομένου, δύνανται να επηρεαστούν ή διακοπούν από την απόδοση του δικτύου κάθε παρόχου internet.

Γενικότερα η απόδοση και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και ο χρόνος απόκρισης και η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών, που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και κατά συνέπεια την ευθύνη της Διοργανώτριας.

7. Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της (ενδεικτικά, αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, λανθασμένη συμπλήρωση της φόρμας στοιχείων) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου διακομιστή ή παρόχου δικτύου, με συνέπεια να α) καθυστερήσει ή αποτύχει ή β) να μην καταστεί διαθέσιμος ο Διαγωνισμός στους Συμμετέχοντες, για μη συγκεκριμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα, γ) καταστραφεί μερικώς ή ολοσχερώς το διατηρούμενο αρχείο του Διαγωνισμού.

8. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή και να σταματήσει τον Διαγωνισμό οποτεδήποτε αν διαπιστωθούν λόγοι ανωτέρας βίας, ως οι αναφερόμενοι ανωτέρω και ειδικότερα: για εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους δημοσίου συμφέροντος ή λόγω σχετικής απόφασης τηλεπικοινωνιακού ή άλλου φορέα ή αρχής που διατάσσει τη διακοπή της λειτουργίας, και με προηγούμενη ειδοποίηση των συνδρομητών μέσω της ιστοσελίδας της, και εφόσον η ειδοποίηση αυτή είναι δυνατή.

9. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από τη Διοργανώτρια, η οποία είναι υπεύθυνη επεξεργασίας με σκοπό και μόνο τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τον αφορούν.

10. Ο νικητής την Δευτέρα που θα ακολουθεί κάθε κλήρωση θα λαμβάνει κλήση από το Mad Radio 106,2 και θα ενημερώνετε για την παραλαβή του δώρου του που γίνει αποκλειστικά από τα γραφείο του Mad TV, Εθνικής Αντιστάσεως 253 & Καποδιστρίου, 15351, στην Παλλήνη εντός ενός μηνός από την ανάδειξή του ως νικητή. Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος αυτού, το δώρο του παραγράφεται.

11. Η Διοργανώτρια θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, αποκλειστικά για το σκοπό του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4624/2019.

Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως (έγγραφο θεωρείται και το e-mail) από την Διοργανώτρια τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους (ήτοι ονοματεπώνυμο) και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

12. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια.