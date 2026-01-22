Mad Bubble
Μουσικά Νέα 22.01.2026

Μοναδικό ρεκόρ για τον Bad Bunny πριν από το Super Bowl

Το teaser του Bad Bunny για το Apple Music Halftime Show ξεπέρασε σε likes εκείνα της Rihanna και του Kendrick Lamar
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Bad Bunny κατάφερε να γράψει ιστορία πριν ακόμη ανέβει στη σκηνή του Super Bowl. Ο Πορτορικανός σούπερ σταρ, που θα εμφανιστεί στο Apple Music Super Bowl Halftime Show στο Σαν Φρανσίσκο στις 8 Φεβρουαρίου 2026, κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ με το επίσημο teaser της εμφάνισής του. Το βίντεο που ανάρτησε ο Bad Bunny στον λογαριασμό του στο Instagram συγκέντρωσε περισσότερα από 5 εκατομμύρια likes και 69,3 εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ημέρες, καταγράφοντας τις υψηλότερες επιδόσεις που έχει σημειώσει ποτέ teaser καλλιτέχνη για το Super Bowl. Με αυτά τα νούμερα ξεπέρασε τα αντίστοιχα teaser της Rihanna και του Kendrick Lamar, οι οποίοι μέχρι πρότινος κατείχαν το σχετικό ρεκόρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από τότε που η Apple Music ανέλαβε την παραγωγή του Halftime Show σε συνεργασία με το NFL και τη Roc Nation, κάθε καλλιτέχνης δημοσιεύει ένα teaser πριν από την εμφάνισή του. Το 2023 η Rihanna είχε συγκεντρώσει 4,1 εκατομμύρια likes και 72 εκατομμύρια προβολές, σε ένα βίντεο αφιερωμένο στη γενέτειρά της, τα Μπαρμπέιντος. Ο Usher, ενόψει της εμφάνισής του το 2024, είχε φτάσει τα 238.000 likes και τις 6,6 εκατομμύρια προβολές. Ο Kendrick Lamar, που εμφανίστηκε το 2025, είχε προσεγγίσει τα 3 εκατομμύρια likes και τις 54 εκατομμύρια προβολές. Ο Bad Bunny ξεπέρασε πλέον όλους, κρατώντας τον τίτλο του πιο δημοφιλούς teaser στην ιστορία του θεσμού.

Το teaser του Bad Bunny είναι βασισμένο στο τραγούδι «BAILE INOLVIDABLE» από το άλμπουμ του 2025 με τίτλο «DeBÍ TiRAR MáS FOToS» και τον δείχνει να χορεύει σε ρυθμούς σάλσα μαζί με ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και καταβολών. Το μήνυμα που περνά είναι ξεκάθαρο, ότι η μουσική του μπορεί να ξεπεράσει γλωσσικά και πολιτισμικά σύνορα.

Η τεράστια απήχηση του teaser έρχεται σε συνέχεια της αρχικής ανακοίνωσης ότι ο Bad Bunny θα είναι ο κεντρικός καλλιτέχνης του Halftime Show, η οποία είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τότε, αρκετοί χρήστες υποστήριζαν ότι θα έπρεπε να επιλεγούν ονόματα όπως η Taylor Swift ή ο Drake. Παρ’ όλα αυτά, η σχετική ανάρτηση της ανακοίνωσης είχε φτάσει τα 146 εκατομμύρια προβολές και περισσότερα από 8 εκατομμύρια likes τον Σεπτέμβριο του 2025.

Ο  Bad Bunny μπαίνει στο Super Bowl Halftime Show του 2026 όχι απλώς ως ένας από τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες της εποχής του, αλλά ως ο δημιουργός του πιο επιτυχημένου teaser στην ιστορία του θεσμού, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του τόσο στη μουσική βιομηχανία όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Bad Bunny Instagram Super Bowl TEASER ΡΕΚΟΡ
