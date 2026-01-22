Mad Bubble
Mad Bubble
Fashion 22.01.2026

Ο Pierpaolo Piccioli αποκαλύπτει το όραμά του για την ανδρική συλλογή του οίκου Balenciaga

balenciaga
Η νέα συλλογή Balenciaga από τον Pierpaolo Piccioli συνδυάζει techwear και υψηλή ραπτική, προσφέροντας ρούχα κομψά, άνετα και λειτουργικά
Μαρία Χατζηγιάννη

Η νέα εποχή του οίκου Balenciaga ξεκινά με την άφιξη του Pierpaolo Piccioli, ο οποίος μετά την αποχώρηση του Demna, παρουσιάζει μια φρέσκια οπτική για τη μάρκα. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής φέρνει στο προσκήνιο την ένωση της υψηλής ραπτικής με το techwear, δημιουργώντας ρούχα που συνδυάζουν αισθητική και λειτουργικότητα. Η νέα συλλογή απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες, συνδέοντας την κομψότητα με την ελευθερία κινήσεων που απαιτεί η σύγχρονη ζωή.

Η προσέγγιση του Piccioli βασίζεται στην ανθρώπινη εμπειρία και στην καθημερινή πραγματικότητα. Κάθε κομμάτι σχεδιάζεται για να υπηρετεί τον χρήστη, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τη μοναδική ταυτότητα του Balenciaga. Από sneakers που επιτρέπουν αθλητικές κινήσεις έως αξεσουάρ με αναφορές στην ιστορία της μάρκας, η συλλογή παντρεύει το streetwear με την καινοτομία της haute couture, φέρνοντας το μοντέρνο στιλ στο προσκήνιο.

balenciaga
https://www.instagram.com/balenciaga/

Διάβασε επίσης: Balenciaga x Manolo Blahnik: Η συνεργασία που φέρνει την κληρονομιά του οίκου στο σήμερα

Techwear για τη σύγχρονη ζωή

Οι ελαστικές φόρμες και τα leggings συνδυάζονται με oversized hoodies και sneakers υψηλής τεχνολογίας. Ο στόχος είναι σαφής: ρούχα που επιτρέπουν κίνηση και άνεση χωρίς να χάνουν σε κομψότητα. Το techwear της Balenciaga δεν είναι απλώς διακοσμητικό, αλλά πρακτικό και λειτουργικό.

balenciaga
https://www.instagram.com/balenciaga/

Κλασικά κοψίματα με σύγχρονη προσέγγιση

Τα παραδοσιακά στοιχεία της Balenciaga, όπως τα εντυπωσιακά παλτό και οι fluid γραμμές στα φορέματα, ανανεώνονται με σύγχρονες υφές και jersey ύφασμα. Οι iconic σιλουέτες επανερμηνεύονται για να είναι πιο εύκολες στη χρήση και να προσαρμόζονται στις ανάγκες της καθημερινότητας.

balenciaga
https://www.balenciaga.com/en-en/all-collections

Αναφορές στο παρελθόν με μοντέρνο twist

Τα ψηλά καπέλα, που είχε κάνει αίσθηση στο παρελθόν, επανέρχεται σε πιο casual εκδοχή, σαν baseball cap, συνδυασμένο με κασκόλ ή κουκούλα. Αυτή η σύνδεση της παράδοσης με το streetwear δημιουργεί μια νέα δυναμική στη συλλογή και προκαλεί συζητήσεις για το πώς η ιστορία της μάρκας μπορεί να ενσωματωθεί στο σήμερα.

balenciaga
https://www.balenciaga.com/en-en/all-collections

Συνεργασίες και αξεσουάρ

Η συλλογή ενισχύεται από συνεργασίες με τη Manolo Blahnik και τη ΝΒΑ, προσφέροντας sneakers και αξεσουάρ που συνδυάζουν πολυτέλεια και σπορτίφ αισθητική. Κάθε κομμάτι σχεδιάζεται για να προσφέρει μοναδικότητα και πρακτικότητα, ικανοποιώντας τους πιο απαιτητικούς fashionistas.

Διάβασε επίσης: Armani Men’s Fall/Winter 26-27: Βελούδα, κασμίρ και ιριδίζουσες λεπτομέρειες

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Balenciaga Fashion
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Μοναδικό ρεκόρ για τον Bad Bunny πριν από το Super Bowl

Μοναδικό ρεκόρ για τον Bad Bunny πριν από το Super Bowl

22.01.2026
Επόμενο
Η αντίστροφη μέτρηση για τα Grammy 2026 ξεκίνησε – Όλα όσα πρέπει να ξέρεις

Η αντίστροφη μέτρηση για τα Grammy 2026 ξεκίνησε – Όλα όσα πρέπει να ξέρεις

22.01.2026

Δες επίσης

Το viral κέικ πορτοκαλιού της Rosalia που έχουν όλοι λατρέψει
Food

Το viral κέικ πορτοκαλιού της Rosalia που έχουν όλοι λατρέψει

22.01.2026
Αγκαλιά με το θερμόμετρο: Αυτά είναι τα 3 πιο αρρωστιάρικα ζώδια
Life

Αγκαλιά με το θερμόμετρο: Αυτά είναι τα 3 πιο αρρωστιάρικα ζώδια

22.01.2026
Χάσε κιλά όσο κοιμάσαι με 5 απλά βήματα
Life

Χάσε κιλά όσο κοιμάσαι με 5 απλά βήματα

21.01.2026
Η Jennifer Connelly πρωταγωνιστεί στην καμπάνια Άνοιξη 2026 της Louis Vuitton
Fashion

Η Jennifer Connelly πρωταγωνιστεί στην καμπάνια Άνοιξη 2026 της Louis Vuitton

21.01.2026
Αυτό είναι το λάθος που κάνουμε όλοι μετά από έναν χωρισμό
Life

Αυτό είναι το λάθος που κάνουμε όλοι μετά από έναν χωρισμό

21.01.2026
5 υγιεινά γεύματα για όσους έχουν βαρεθεί τις σαλάτες
Life

5 υγιεινά γεύματα για όσους έχουν βαρεθεί τις σαλάτες

21.01.2026
Ακραία καταιγίδα; Πώς να προστατευτείς αν σε πιάσει στον δρόμο
Life

Ακραία καταιγίδα; Πώς να προστατευτείς αν σε πιάσει στον δρόμο

21.01.2026
8 λόγοι που δεν βλέπεις πρόοδο στο γυμναστήριο (και πώς να το αλλάξεις)
Fitness

8 λόγοι που δεν βλέπεις πρόοδο στο γυμναστήριο (και πώς να το αλλάξεις)

21.01.2026
Suede brunette: Η απόλυτη τάση για τα καστανά μαλλιά το 2026
Beauty

Suede brunette: Η απόλυτη τάση για τα καστανά μαλλιά το 2026

21.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Χρειάζονται 18 ώρες προγράμματος για τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Χρειάζονται 18 ώρες προγράμματος για τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

ΕΚΚΟΜΕΔ: Πλαίσιο Χρηματοδότησης Ελληνικού Κινηματογράφου για το 2026

ΕΚΚΟΜΕΔ: Πλαίσιο Χρηματοδότησης Ελληνικού Κινηματογράφου για το 2026

«Λευκός Καπνός» για τη Γροιλανδία: Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή δασμών – Ξέφρενο ράλι στη Wall Street

«Λευκός Καπνός» για τη Γροιλανδία: Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή δασμών – Ξέφρενο ράλι στη Wall Street

Φόβος στα κομματικά επιτελεία απο την άνοδο της Καρυστιανού

Φόβος στα κομματικά επιτελεία απο την άνοδο της Καρυστιανού

Παγίδες στα ελληνοτουρκικά

Παγίδες στα ελληνοτουρκικά