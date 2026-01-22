Η αντίστροφη μέτρηση για τα Grammy 2026 ξεκίνησε – Όλα όσα πρέπει να ξέρεις

Η μουσική βιομηχανία στρέφει το βλέμμα της στο Λος Άντζελες, καθώς τα Grammy 2026 προετοιμάζονται για μια βραδιά με έντονο ανταγωνισμό, μεγάλα ονόματα και ισχυρό συμβολισμό. Με τους Kendrick Lamar, Bad Bunny και Lady Gaga να συγκρούονται στις κορυφαίες κατηγορίες και με μια νέα γενιά καλλιτεχνών να διεκδικεί χώρο στο προσκήνιο, η φετινή διοργάνωση προμηνύεται ως μία από τις πιο καθοριστικές των τελευταίων ετών.

Η 68η απονομή των Βραβείων Grammy θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 στο Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες, σηματοδοτώντας την πλήρη επιστροφή της τελετής στην κανονικότητα, μετά τις αλλαγές της περσινής διοργάνωσης που είχαν στόχο τη στήριξη των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή της πόλης.

Διάβασε επίσης: Τα 20 τραγούδια του 2025 που έκαναν τη διαφορά και πρέπει να ακούσεις

Ο διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της Recording Academy Harvey Mason Jr. δήλωσε στο Associated Press ότι «νομίζω πως θα δούμε στιγμές που θα γράψουν ιστορία. Υπάρχουν καλλιτέχνες που είναι υποψήφιοι σε κατηγορίες όπου δεν είχαν ποτέ ξαναβρεθεί, ενώ φέτος εμφανίζεται και μια νέα γενιά ταλέντων. Πιστεύω ότι θα δούμε πραγματικά συναρπαστικά αποτελέσματα».

Η κύρια τελετή θα μεταδοθεί ζωντανά από το CBS την 1η Φεβρουαρίου. Η απονομή θα είναι επίσης διαθέσιμη μέσω υπηρεσιών live streaming που περιλαμβάνουν το CBS στο πρόγραμμά τους, όπως τα Hulu + Live TV, YouTube TV και FuboTV. Η τελετή απονομής των τεχνικών κατηγοριών θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα την ίδια ημέρα, στο Peacock Theater στο Λος Άντζελες και θα μεταδοθεί μέσω του καναλιού της Recording Academy στο YouTube και στην πλατφόρμα live.GRAMMY.com.

Η Recording Academy ανακοίνωσε ότι η Sabrina Carpenter θα είναι η πρώτη καλλιτέχνιδα που θα εμφανιστεί στη σκηνή των Grammy 2026, με περισσότερες συμμετοχές να αποκαλύπτονται τις επόμενες ημέρες. Η Sabrina Carpenter συγκαταλέγεται στα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης, έχοντας έξι υποψηφιότητες στις κατηγορίες για τον δίσκο της χρονιάς, το άλμπουμ της χρονιάς, το τραγούδι της χρονιάς, την καλύτερη ποπ σόλο ερμηνεία, το καλύτερο ποπ φωνητικό άλμπουμ και το καλύτερο μουσικό βίντεο.

Παρουσιαστής της βραδιάς θα είναι για έκτη συνεχόμενη και τελευταία φορά ο Trevor Noah. Ο εκτελεστικός παραγωγός των Grammy Ben Winston δήλωσε ότι «είμαι απίστευτα ενθουσιασμένος που καλωσορίζουμε ξανά τον Trevor Noah για την έκτη και δυστυχώς τελευταία του φορά. Υπήρξε ο πιο εντυπωσιακός παρουσιαστής που είχε ποτέ η τελετή. Είναι πανέξυπνος, εξαιρετικά αστείος και αληθινός φίλος των καλλιτεχνών και της μουσικής. Η συμβολή του στην εξέλιξη του θεσμού ήταν καθοριστική». Η τελετή του κόκκινου χαλιού θα μεταδοθεί ζωντανά από το Associated Press με τετράωρη εκπομπή συνεντεύξεων και στιγμιότυπων μόδας, μέσω του YouTube και του APNews.com.

Στις υποψηφιότητες, ο Kendrick Lamar ηγείται με συνολικά 9, διεκδικώντας μεταξύ άλλων τα βραβεία για τον δίσκο της χρονιάς, το τραγούδι της χρονιάς και το άλμπουμ της χρονιάς, για τρίτη φορά στην καριέρα του που βρίσκεται ταυτόχρονα και στις τρεις μεγάλες κατηγορίες. Ακολουθούν η Lady Gaga, ο Jack Antonoff και ο Καναδός παραγωγός και τραγουδοποιός Cirkut με 7 υποψηφιότητες ο καθένας. Ο Bad Bunny, ο Leon Thomas, ο Serban Ghenea και η Sabrina Carpenter έχουν από 6 υποψηφιότητες, ενώ οι Andrew Watt, Clipse, Doechii, Sounwave, SZA, Turnstile και Tyler, the Creator συγκεντρώνουν από 5. Στην κατηγορία του καλύτερου νέου καλλιτέχνη διαγωνίζονται οι Leon Thomas, Katseye, Olivia Dean, The Marías, Addison Rae, sombr, Alex Warren και Lola Young. Ανάμεσα στους πρωτοεμφανιζόμενους υποψηφίους της χρονιάς βρίσκονται οι Tate McRae, Zara Larsson, PinkPantheress, JID και ο Timothée Chalamet, επιβεβαιώνοντας το απρόβλεπτο και πολυσυλλεκτικό προφίλ της φετινής διοργάνωσης.

Με κορυφαία ονόματα να συγκρούονται στις βασικές κατηγορίες και με μια τελετή που υπόσχεται ιστορικές στιγμές, τα Grammy 2026 αναμένονται ως μία από τις πιο θεαματικές απονομές των τελευταίων ετών.

Διάβασε επίσης: Grammy 2026: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες – Σαρώνει ο Kendrick Lamar εκτός η Taylor Swift

Δες κι αυτό…