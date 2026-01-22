Mad Bubble
Beauty 22.01.2026

Το beauty μυστικό της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη που κάνει τη διαφορά στο δέρμα

Η influencer δείχνει πώς η τεχνολογία LED μπορεί να ανανεώσει την επιδερμίδα και να χαρίσει νεανική όψη με απλό και διασκεδαστικό τρόπο
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μοιράστηκε πρόσφατα με τους διαδικτυακούς της φίλους μια καθημερινή στιγμή αυτοφροντίδας, αποκαλύπτοντας πώς φροντίζει την επιδερμίδα της με σύγχρονες τεχνολογίες ομορφιάς. Σε μία φωτογραφία που δημοσίευσε στο Instagram, την βλέπουμε μπροστά στον καθρέφτη, φορώντας LED μάσκα κόκκινου φωτός, ενώ το χιούμορ της δεν λείπει από τη λεζάντα: «Με βλέπεις έτσι μπροστά σου, τι κάνεις;».

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από επεξηγήσεις σχετικά με τα οφέλη της θεραπείας για το δέρμα. Η LED μάσκα κόκκινου φωτός αποτελεί έναν τρόπο μη επεμβατικής περιποίησης, που ενισχύει τη λάμψη της επιδερμίδας και συμβάλλει στη διατήρηση της νεανικής όψης χωρίς να προκαλεί πόνο ή ερεθισμούς.

https://www.instagram.com/garifalia.kalifoni/

Διάβασε επίσης: Suede brunette: Η απόλυτη τάση για τα καστανά μαλλιά το 2026

Η συγκεκριμένη τεχνολογία βοηθά στην ενεργοποίηση του κολλαγόνου, μειώνοντας τις λεπτές γραμμές και προλαμβάνοντας τις ρυτίδες. Παράλληλα, βελτιώνει την υφή της επιδερμίδας, την κάνει πιο απαλή και ξεκούραστη, ενώ προετοιμάζει το δέρμα ώστε να απορροφά καλύτερα τις κρέμες και τους ορούς. Επιπλέον, η τακτική χρήση της επιταχύνει την ανανέωση των κυττάρων και βοηθά στην επούλωση μικρών ερεθισμών ή σπυριών, καθιστώντας την ιδανική για καθημερινή φροντίδα.

https://www.instagram.com/garifalia.kalifoni/

Με αυτήν τη δημοσίευση, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη δείχνει πώς η τεχνολογία και η αυτοφροντίδα μπορούν να συνδυαστούν με έναν απλό, διασκεδαστικό τρόπο, προσφέροντας αποτελέσματα που φαίνονται και αισθάνονται στην επιδερμίδα.

Διάβασε επίσης: Millie Bobby Bob: Το καρέ που πρέπει να αντιγράψεις οπωσδήποτε φέτος

beauty skincare Γαρυφαλλιά Καληφώνη
