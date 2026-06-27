Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Ζώδια 27.06.2026

Τα 4 ζώδια που δεν ξεπερνούν ποτέ τον πρώην

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Τα 4 ζώδια που δυσκολεύονται περισσότερο να ξεπεράσουν έναν πρώην και κρατούν τις αναμνήσεις «ζωντανές» για χρόνια
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Καρκίνος επενδύει συναισθηματικά βαθιά και δυσκολεύεται να ξεπεράσει τον πρώην, συγκρίνοντας νέες γνωριμίες.
  • Ο Σκορπιός αγαπά με πάθος και ένταση, κρατώντας αναμνήσεις και απαντήσεις που δεν πήρε ποτέ.
  • Ο Ταύρος εκτιμά τη σταθερότητα και δυσκολεύεται να αποδεχθεί το τέλος μιας σχέσης, χρειάζεται χρόνο για να ανοιχτεί.
  • Οι Ιχθύες εξιδανικεύουν τους συντρόφους και ζουν στις αναμνήσεις, δυσκολεύοντας την αποδέσμευση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο χωρισμός είναι μια εμπειρία που όλοι βιώνουμε διαφορετικά. Κάποιοι καταφέρνουν να προχωρήσουν γρήγορα, να αφήσουν πίσω το παρελθόν και να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που δυσκολεύονται να ξεχάσουν έναν άνθρωπο που αγάπησαν πραγματικά, κουβαλώντας για χρόνια αναμνήσεις, συναισθήματα και ερωτήματα που έμειναν αναπάντητα.

Ένα ζευγάρι απολαμβάνει στιγμές χωρίς κινητά τηλέφωνα στο πλαίσιο digital detox για ενίσχυση της σχέσης.
Πηγή: pexels.com

Σύμφωνα με την αστρολογία, ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τις σχέσεις και τους χωρισμούς επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τα χαρακτηριστικά του ζωδίου μας. Ορισμένα ζώδια έχουν την τάση να δένονται πιο βαθιά, να επενδύουν περισσότερο συναισθηματικά και να δυσκολεύονται να αποδεχθούν το τέλος μιας σημαντικής σχέσης. Για αυτά, ένας πρώην δεν είναι απλώς ένα πρόσωπο από το παρελθόν, αλλά ένα κομμάτι της προσωπικής τους ιστορίας.

«Έχεις Άστρο»: Τα 4 ζώδια που είναι πιο πιθανό να «πλουτίσουν» στη ζωή τους

Αν έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί κάποιοι άνθρωποι συνεχίζουν να σκέφτονται έναν παλιό έρωτα ακόμη και μετά από χρόνια ή γιατί ορισμένοι χωρισμοί μοιάζουν αδύνατο να ξεπεραστούν, η απάντηση ίσως κρύβεται στα άστρα. Παρακάτω θα δεις τα τέσσερα ζώδια που φημίζονται για τη δυσκολία τους να αφήσουν πίσω έναν πρώην και να προχωρήσουν ολοκληρωτικά στη ζωή τους.

1. Καρκίνος

Ένα ζευγάρι σε ρομαντικό ραντεβού χωρίς κινητά τηλέφωνα, κάνοντας digital detox για να βελτιώσουν τη σχέση τους.
Πηγή: freepik.com

Ο Καρκίνος θεωρείται το πιο συναισθηματικό ζώδιο του ζωδιακού κύκλου. Όταν ερωτεύεται, επενδύει ολόκληρη την ψυχή του στη σχέση και δημιουργεί ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς.Ακόμα κι αν η σχέση τελειώσει, οι αναμνήσεις παραμένουν ζωντανές στο μυαλό του. Συχνά επιστρέφει νοερά σε κοινές στιγμές, φωτογραφίες και συναισθήματα που έζησε με τον πρώην σύντροφό του.  Δεν είναι σπάνιο να συγκρίνει κάθε νέα γνωριμία με έναν μεγάλο έρωτα του παρελθόντος. Για τον Καρκίνο, το να ξεπεράσει έναν πρώην δεν είναι απλώς θέμα χρόνου, αλλά μια βαθιά συναισθηματική διαδικασία.

2. Σκορπιός

Ένα ζευγάρι σε συζήτηση για τη σχέση του, με φόντο που παραπέμπει σε red flags και συναισθηματικά ζητήματα.
www.freepik.com

Ο Σκορπιός αγαπά με πάθος και ένταση. Όταν δίνει την καρδιά του σε κάποιον, το κάνει ολοκληρωτικά και χωρίς δεύτερες σκέψεις. Ένας χωρισμός μπορεί να τον πληγώσει περισσότερο απ’ όσο δείχνει προς τα έξω. Παρότι συχνά παρουσιάζεται ψύχραιμος και δυνατός, μέσα του κρατά συναισθήματα, αναμνήσεις και πολλές φορές απαντήσεις που δεν πήρε ποτέ. Ακόμα κι αν προχωρήσει στη ζωή του, δύσκολα ξεχνά έναν άνθρωπο που αγάπησε πραγματικά. Για τον Σκορπιό, οι μεγάλοι έρωτες αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα.

3. Ταύρος

Ένα ζευγάρι ερωτευμένο, που δείχνει την αρχή μιας σχέσης, όπως περιγράφεται στα ζώδια που ερωτεύονται γρήγορα.
www.freepik.com

Ο Ταύρος δεν αγαπά εύκολα, αλλά όταν το κάνει, είναι απόλυτα αφοσιωμένος. Εκτιμά τη σταθερότητα, τη συντροφικότητα και την ασφάλεια που προσφέρει μια σοβαρή σχέση. Γι’ αυτό και ένας χωρισμός μπορεί να ανατρέψει ολόκληρο τον κόσμο του. Δεν του αρέσουν οι αλλαγές και δυσκολεύεται να αποδεχθεί ότι μια καθημερινότητα που είχε χτίσει με κάποιον έχει πλέον τελειώσει. Συχνά χρειάζεται πολύ χρόνο για να ανοιχτεί ξανά συναισθηματικά, καθώς κουβαλά τις εμπειρίες και τα συναισθήματα της προηγούμενης σχέσης για μεγάλο διάστημα.

4. Ιχθύες

Μια καρδιά χωρισμένη στα δύο για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, συμβολίζοντας το δίλημμα αποστολής μηνύματος.
www.freepik.com

Οι Ιχθύες είναι ρομαντικοί, ευαίσθητοι και ονειροπόλοι. Έχουν την τάση να εξιδανικεύουν τους ανθρώπους που αγάπησαν και να θυμούνται κυρίως τις όμορφες στιγμές.Αυτός είναι και ο λόγος που δυσκολεύονται να ξεπεράσουν έναν πρώην. Ακόμα και μετά από καιρό, μπορεί να αναρωτιούνται τι θα είχε συμβεί αν τα πράγματα είχαν εξελιχθεί διαφορετικά. Οι Ιχθύες συχνά ζουν μέσα στις αναμνήσεις τους, κάτι που κάνει τη διαδικασία της συναισθηματικής αποδέσμευσης αρκετά πιο δύσκολη σε σχέση με άλλα ζώδια.

Ζευγάρι σε ραντεβού όπου ο ένας αγνοεί τον άλλον κοιτάζοντας την οθόνη του κινητού του τηλεφώνου.
www.freepik.com

Φυσικά, η προσωπικότητα κάθε ανθρώπου είναι πολύ πιο σύνθετη από το ζώδιό του. Ωστόσο, η αστρολογία υποστηρίζει ότι ορισμένα ζώδια τείνουν να δημιουργούν βαθύτερους συναισθηματικούς δεσμούς και να κρατούν πιο έντονα τις αναμνήσεις του παρελθόντος. Ο Καρκίνος, ο Σκορπιός, ο Ταύρος και οι Ιχθύες βρίσκονται συχνά στην κορυφή αυτής της λίστας, καθώς αγαπούν με όλη τους την καρδιά και δυσκολεύονται να αφήσουν πίσω έναν μεγάλο έρωτα. Αν ανήκεις σε ένα από αυτά τα ζώδια, ίσως καταλαβαίνεις πολύ καλά γιατί κάποιοι άνθρωποι μένουν για πάντα χαραγμένοι στη μνήμη μας.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ζώδια σχέσεις
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πρώτες διακοπές μαζί; Έτσι θα αποφύγετε τις γκρίνιες

Πρώτες διακοπές μαζί; Έτσι θα αποφύγετε τις γκρίνιες

27.06.2026
Επόμενο
5 εύκολες ιδέες για να ανανεώσεις τη διακόσμηση στο εξοχικό σου χωρίς ανακαίνιση

5 εύκολες ιδέες για να ανανεώσεις τη διακόσμηση στο εξοχικό σου χωρίς ανακαίνιση

27.06.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Πώς να κάνεις το καλοκαίρι σου πιο ήρεμο με απλές αλλαγές στην καθημερινότητά σου
City Guide

Πώς να κάνεις το καλοκαίρι σου πιο ήρεμο με απλές αλλαγές στην καθημερινότητά σου

27.06.2026
Workout παντού: 5 bodyweight ασκήσεις που μπορείς να κάνεις οπουδήποτε
Fitness

Workout παντού: 5 bodyweight ασκήσεις που μπορείς να κάνεις οπουδήποτε

27.06.2026
5 εύκολες ιδέες για να ανανεώσεις τη διακόσμηση στο εξοχικό σου χωρίς ανακαίνιση
Life

5 εύκολες ιδέες για να ανανεώσεις τη διακόσμηση στο εξοχικό σου χωρίς ανακαίνιση

27.06.2026
Πρώτες διακοπές μαζί; Έτσι θα αποφύγετε τις γκρίνιες
Life

Πρώτες διακοπές μαζί; Έτσι θα αποφύγετε τις γκρίνιες

27.06.2026
Πώς να φτιάξεις στο σπίτι τη viral «Γρανίτα λεμόνι» της Marseaux με μόλις 3 υλικά
Food

Πώς να φτιάξεις στο σπίτι τη viral «Γρανίτα λεμόνι» της Marseaux με μόλις 3 υλικά

27.06.2026
5 νησιά για ατελείωτο party: Εκεί που το καλοκαίρι δεν τελειώνει ποτέ
Life

5 νησιά για ατελείωτο party: Εκεί που το καλοκαίρι δεν τελειώνει ποτέ

27.06.2026
Πώς να μείνει το μαλακτικό στα ρούχα: 5 απλά hacks που κάνουν τη διαφορά
Life

Πώς να μείνει το μαλακτικό στα ρούχα: 5 απλά hacks που κάνουν τη διαφορά

27.06.2026
Face taping: Είναι τελικά το «φυσικό Botox» που υπόσχεται το TikTok;
Beauty

Face taping: Είναι τελικά το «φυσικό Botox» που υπόσχεται το TikTok;

27.06.2026
Green Apple: Η «βιταμίνη» που χρειάζεται η καλοκαιρινή σου γκαρνταρόμπα
Fashion

Green Apple: Η «βιταμίνη» που χρειάζεται η καλοκαιρινή σου γκαρνταρόμπα

27.06.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

Στο “Π”: Φοβούνται Ειδικά Δικαστήρια: Το παρασκήνιο στο Μαξίμου και το ποσοστό-εφιάλτης του 25%

Στο “Π”: Φοβούνται Ειδικά Δικαστήρια: Το παρασκήνιο στο Μαξίμου και το ποσοστό-εφιάλτης του 25%

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Καμπανάκι για τον τουρισμό: Η “βουτιά” στην Κρήτη που φέρνει ανατροπές στη φετινή σεζόν»

Καμπανάκι για τον τουρισμό: Η “βουτιά” στην Κρήτη που φέρνει ανατροπές στη φετινή σεζόν»