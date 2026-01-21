Mad Bubble
Beauty 21.01.2026

Suede brunette: Η απόλυτη τάση για τα καστανά μαλλιά το 2026

suede_brunette
Η καστανή απόχρωση με πολυδιάστατο φινίρισμα που χαρίζει ζεστασιά, φυσική λάμψη και κομψότητα στα μαλλιά φέτος τον χειμώνα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η επιλογή της σωστής απόχρωσης μαλλιών μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την εικόνα ενός προσώπου. Στη σύγχρονη μόδα, τα ονόματα των χρωμάτων προσφέρουν μια πρώτη αίσθηση του τόνου και της υφής, δημιουργώντας στο μυαλό μια εικόνα πριν καν δεις το αποτέλεσμα. Ορισμένες αποχρώσεις ξεχωρίζουν γιατί συνδυάζουν φυσικότητα, ζεστασιά και κομψότητα ταυτόχρονα.

Φέτος, το suede brunette κερδίζει έδαφος ως η απόχρωση που προσφέρει βάθος και πολυδιάστατη λάμψη. Η ζεστή καστανή βάση, οι απαλές ανταύγειες και το φινίρισμα που θυμίζει απαλό, πολυτελές ύφασμα δημιουργούν ένα αποτέλεσμα κομψό, σύγχρονο και φυσικό.

suede_brunette
https://www.instagram.com/jacobschwartzhair/

Διάβασε επίσης: 6 hair trends που αξίζει να «κλέψεις» από τις celebrities μέσα στο 2026

Τι είναι το suede brunette

Το suede brunette είναι ένα καστανό με ζεστές και φυσικές διαβαθμίσεις, που φωτίζεται με διακριτικές ανταύγειες στα μήκη και τις άκρες. Η απόχρωση αποπνέει μια αίσθηση απαλότητας και πολυτέλειας χωρίς να φαίνεται υπερβολική ή βαριά, διατηρώντας τα μαλλιά ζωντανά και γεμάτα κίνηση.

suede_brunette
https://www.instagram.com/irisapatow/

Ποιες επιδερμίδες ταιριάζουν

Η απόχρωση είναι ευέλικτη και κολακεύει τόσο ουδέτερους και olive τόνους όσο και πιο ζεστούς ή ψυχρούς υποτόνους. Οι ζεστοί τόνοι μπορούν να φωτιστούν με ελαφριές χρυσομπεζ ανταύγειες, ενώ οι ψυχροί τόνους κερδίζουν ισορροπία με μια διακριτική σταχτί πινελιά. Το αποτέλεσμα είναι ομοιόμορφο, φρέσκο και κομψό, ανεξαρτήτως χρώματος δέρματος.

suede_brunette
https://www.instagram.com/yasukoshapiro/

Πώς να πετύχεις το look

Για φυσικό και πολυδιάστατο αποτέλεσμα, η βάση πρέπει να είναι καστανή με απαλή ένταση, ενώ οι ανταύγειες ενσωματώνονται στα μήκη και στις άκρες. Ένα gloss ή λάμψη στο φινίρισμα βοηθά στη σύνθεση των αποχρώσεων, δημιουργώντας μια ομαλή μετάβαση από τη ρίζα μέχρι τις άκρες και ενισχύοντας τη ζεστασιά και τη φυσικότητα του χρώματος.

suede_brunette
https://www.instagram.com/inanna/

Συντήρηση και πρακτικότητα

Το suede brunette είναι εύκολο στη συντήρηση, ειδικά σε φυσικά καστανά μαλλιά. Η πολυδιάστατη φύση του μειώνει την ανάγκη για συχνές επισκέψεις στο κομμωτήριο, καθώς οι ρίζες και οι ανταύγειες αναμειγνύονται φυσικά κατά την ανάπτυξη των μαλλιών, διατηρώντας την κομψή όψη για μεγαλύτερο διάστημα.

Διάβασε επίσης: Cloud lips: Τα χείλη με αέρινη υφή που κυριαρχούν τον χειμώνα

Δες κι αυτό…

