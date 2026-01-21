Eurovision 2026: Αυτός είναι ο εκπρόσωπος του Ισραήλ – Τι δηλώνει για την εμφάνισή του

Η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision 2026 προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με αποτέλεσμα η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ισπανία να ανακοινώσουν ότι δεν θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό φέτος. Οι συγκεκριμένες χώρες εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην απόφαση της EBU να μην αποκλείσει το Ισραήλ, παρά τις εκκλήσεις για ηθικό και ανθρωπιστικό λόγο. Η Ιρλανδία έκανε λόγο για τη «φρικτή απώλεια ζωών στη Γάζα», ενώ η Σλοβενία στάθηκε στο γεγονός ότι «20.000 παιδιά στην Παλαιστίνη έχασαν τη ζωή τους».

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ συνεχίζει κανονικά τις προετοιμασίες του για τη Eurovision, ανακοινώνοντας μάλιστα την Τρίτη το βράδυ τον καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στη Βιέννη. Ο Νόαμ Μπετάν, 27 ετών, είναι ο νικητής του Hakochav Haba (Ανατέλλων Αστέρι), του διαγωνισμού που ξεκίνησε τον Νοέμβριο με στόχο την ανάδειξη του εκπροσώπου της χώρας στη φετινή Eurovision. Γεννημένος στο Ισραήλ από γονείς μετανάστες από τη Γαλλία, ο Μπετάν γίνεται ο πρώτος άνδρας που εκπροσωπεί τη χώρα μετά από τρεις διαδοχικές γυναίκες τα προηγούμενα χρόνια.

Ήδη μετρά συμμετοχές σε προηγούμενους μουσικούς διαγωνισμούς: πριν από δέκα χρόνια διαγωνίστηκε στο ίδιο event χωρίς να διακριθεί, ενώ το 2018 κατέκτησε την τρίτη θέση στην τηλεοπτική εκπομπή «Aviv or Eyal». Έκτοτε κυκλοφόρησε αρκετά singles, μεταξύ των οποίων και το «Madame», που χρησιμοποίησε στη φετινή του οντισιόν για το “Rising Star”.

Ο Μπετάν δήλωσε πως σκοπεύει να δώσει τον καλύτερό του εαυτό για να τιμήσει τη χώρα του: «Θέλω πραγματικά να εκπροσωπήσω το Ισραήλ στη Eurovision. Είναι μια μοναδική ευκαιρία και θέλω να κάνω υπερήφανους τους γονείς μου, που ήρθαν από τη Γαλλία εδώ». Συγκρίνοντας την εμπειρία με την πίεση ενός δύσκολου κοινού, ανέφερε: «Νιώθεις σαν να μπαίνεις στη φωλιά των λιονταριών, αλλά βλέποντας τις ισραηλινές σημαίες στο κοινό καταλαβαίνεις ότι έχεις ολόκληρο έθνος πίσω σου. Είναι πραγματικά ένα προνόμιο».

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι αν κερδίσει τον διαγωνισμό, θα είναι τιμή του να φέρει το κοινό στο πλευρό του, ειδικά σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Ο Μπετάν κέρδισε με δικό του τραγούδι, αλλά η τελική επιλογή του κομματιού που θα εκπροσωπήσει το Ισραήλ στη Eurovision θα γίνει από ειδική επιτροπή της κρατικής τηλεόρασης. Η επίσημη κυκλοφορία του τραγουδιού αναμένεται τον Μάρτιο.

