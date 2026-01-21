Mad Bubble
Mad Bubble
Μουσικά Νέα 21.01.2026

Eurovision 2026: Αυτός είναι ο εκπρόσωπος του Ισραήλ – Τι δηλώνει για την εμφάνισή του

Eurovision 2026: Αυτός είναι ο εκπρόσωπος του Ισραήλ - Τι δηλώνει για την εμφάνισή του
Αντιδράσεις, αποκλεισμοί και η μεγάλη πρόκληση για το Ισραήλ στη Eurovision 2026
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision 2026 προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με αποτέλεσμα η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ισπανία να ανακοινώσουν ότι δεν θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό φέτος. Οι συγκεκριμένες χώρες εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην απόφαση της EBU να μην αποκλείσει το Ισραήλ, παρά τις εκκλήσεις για ηθικό και ανθρωπιστικό λόγο. Η Ιρλανδία έκανε λόγο για τη «φρικτή απώλεια ζωών στη Γάζα», ενώ η Σλοβενία στάθηκε στο γεγονός ότι «20.000 παιδιά στην Παλαιστίνη έχασαν τη ζωή τους».

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ συνεχίζει κανονικά τις προετοιμασίες του για τη Eurovision, ανακοινώνοντας μάλιστα την Τρίτη το βράδυ τον καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στη Βιέννη. Ο Νόαμ Μπετάν, 27 ετών, είναι ο νικητής του Hakochav Haba (Ανατέλλων Αστέρι), του διαγωνισμού που ξεκίνησε τον Νοέμβριο με στόχο την ανάδειξη του εκπροσώπου της χώρας στη φετινή Eurovision. Γεννημένος στο Ισραήλ από γονείς μετανάστες από τη Γαλλία, ο Μπετάν γίνεται ο πρώτος άνδρας που εκπροσωπεί τη χώρα μετά από τρεις διαδοχικές γυναίκες τα προηγούμενα χρόνια.

Eurovision 2026: Αυτό είναι το πρόσωπο που θα αναλάβει τον Εθνικό Τελικό

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Μετά τον αποκλεισμό της από το Sing for Greece, ετοιμάζεται για τον Άγιο Μαρίνο

Ήδη μετρά συμμετοχές σε προηγούμενους μουσικούς διαγωνισμούς: πριν από δέκα χρόνια διαγωνίστηκε στο ίδιο event χωρίς να διακριθεί, ενώ το 2018 κατέκτησε την τρίτη θέση στην τηλεοπτική εκπομπή «Aviv or Eyal». Έκτοτε κυκλοφόρησε αρκετά singles, μεταξύ των οποίων και το «Madame», που χρησιμοποίησε στη φετινή του οντισιόν για το “Rising Star”.

Ο Μπετάν δήλωσε πως σκοπεύει να δώσει τον καλύτερό του εαυτό για να τιμήσει τη χώρα του: «Θέλω πραγματικά να εκπροσωπήσω το Ισραήλ στη Eurovision. Είναι μια μοναδική ευκαιρία και θέλω να κάνω υπερήφανους τους γονείς μου, που ήρθαν από τη Γαλλία εδώ». Συγκρίνοντας την εμπειρία με την πίεση ενός δύσκολου κοινού, ανέφερε: «Νιώθεις σαν να μπαίνεις στη φωλιά των λιονταριών, αλλά βλέποντας τις ισραηλινές σημαίες στο κοινό καταλαβαίνεις ότι έχεις ολόκληρο έθνος πίσω σου. Είναι πραγματικά ένα προνόμιο».

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι αν κερδίσει τον διαγωνισμό, θα είναι τιμή του να φέρει το κοινό στο πλευρό του, ειδικά σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Ο Μπετάν κέρδισε με δικό του τραγούδι, αλλά η τελική επιλογή του κομματιού που θα εκπροσωπήσει το Ισραήλ στη Eurovision θα γίνει από ειδική επιτροπή της κρατικής τηλεόρασης. Η επίσημη κυκλοφορία του τραγουδιού αναμένεται τον Μάρτιο.

Διάβασε επίσης: Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Eurovision Eurovision 2026 ΙΣΡΑΗΛ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα trends στα χειμερινά πανωφόρια που κάνουν το κρύο πιο ανεκτό

Τα trends στα χειμερινά πανωφόρια που κάνουν το κρύο πιο ανεκτό

21.01.2026
Επόμενο
Suede brunette: Η απόλυτη τάση για τα καστανά μαλλιά το 2026

Suede brunette: Η απόλυτη τάση για τα καστανά μαλλιά το 2026

21.01.2026

Δες επίσης

Η Έλενα Παπαρίζου τραγουδά για την ταινία μικρού μήκους Το Καλό Επιστρέφει
Μουσική

Η Έλενα Παπαρίζου τραγουδά για την ταινία μικρού μήκους Το Καλό Επιστρέφει

21.01.2026
Eurovision 2026: Αφού δεν πέρασε στους 28 για την Ελλάδα, διαγωνίζεται για να εκπροσωπήσει το San Marino
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Αφού δεν πέρασε στους 28 για την Ελλάδα, διαγωνίζεται για να εκπροσωπήσει το San Marino

21.01.2026
Bruno Mars: Γράφει ιστορία στο Billboard και σπάει κάθε ρεκόρ σε πωλήσεις εισιτηρίων
Μουσικά Νέα

Bruno Mars: Γράφει ιστορία στο Billboard και σπάει κάθε ρεκόρ σε πωλήσεις εισιτηρίων

21.01.2026
Στο νοσοκομείο ο Πασχάλης Τερζής
Μουσικά Νέα

Στο νοσοκομείο ο Πασχάλης Τερζής

21.01.2026
Marseaux: Η απάντηση στα αιχμηρά σχόλια της Εύης Δρούτσα για την εμφάνισή της
Μουσικά Νέα

Marseaux: Η απάντηση στα αιχμηρά σχόλια της Εύης Δρούτσα για την εμφάνισή της

21.01.2026
Η Hilary Duff επέστρεψε στη σκηνή με το τραγούδι που σημάδεψε μια γενιά
Μουσικά Νέα

Η Hilary Duff επέστρεψε στη σκηνή με το τραγούδι που σημάδεψε μια γενιά

21.01.2026
Τάμτα: Νέο single TOP feat Barbz – H ωμή δύναμη του να ξέρεις την αξία σου
Μουσική

Τάμτα: Νέο single TOP feat Barbz – H ωμή δύναμη του να ξέρεις την αξία σου

20.01.2026
The Offspring, Bad Religion & High Vis στο Release Athens 2026
City Guide

The Offspring, Bad Religion & High Vis στο Release Athens 2026

20.01.2026
H Natasha Kay λέει «Game Over» και φέρνει τα ‘80s στο σήμερα
Μουσικά Νέα

H Natasha Kay λέει «Game Over» και φέρνει τα ‘80s στο σήμερα

19.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

ΔΝΤ: Συναγερμός για την παγκόσμια οικονομία – Το «τελεσίγραφο» Τραμπ για Γροιλανδία, οι δασμοί και η απειλή για τις ελληνικές εξαγωγές

ΔΝΤ: Συναγερμός για την παγκόσμια οικονομία – Το «τελεσίγραφο» Τραμπ για Γροιλανδία, οι δασμοί και η απειλή για τις ελληνικές εξαγωγές

Η Snappi πανηγυρίζει επειδή έπιασε τον μισό στόχο!

Η Snappi πανηγυρίζει επειδή έπιασε τον μισό στόχο!