Fashion 21.01.2026

Τα trends στα χειμερινά πανωφόρια που κάνουν το κρύο πιο ανεκτό

panwfori
Τα πιο δημοφιλή trends στα χειμερινά πανωφόρια για τη σεζόν, από κομψά και μοντέρνα σχέδια μέχρι statement σιλουέτες
Μαρία Χατζηγιάννη

Το χειμερινό πανωφόρι δεν είναι απλώς ένα ρούχο, είναι το βασικό κομμάτι που ολοκληρώνει κάθε εμφάνιση. Ένα καλό παλτό πρέπει να προσφέρει ζεστασιά, άνεση και λειτουργικότητα, χωρίς να θυσιάζει το στιλ. Καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν, οι επιλογές γίνονται πιο προσεκτικές, και οι τάσεις της σεζόν μπορούν να καθοδηγήσουν τις αποφάσεις για την επόμενη αγορά.

Η σεζόν φέρνει εμφανείς σιλουέτες με προσωπικότητα, που ξεχωρίζουν ακόμα και με απλές συνδυαστικές επιλογές. Τα πανωφόρια αυτής της περιόδου δίνουν έμφαση στις υφές και τα μοτίβα, συνδυάζοντας άνεση και στιλιστική δυναμική. Από τα κλασικά κουμπωτά παλτό μέχρι τις πιο τολμηρές επιλογές, κάθε τάση προσφέρει έναν τρόπο να ανανεώσετε τη γκαρνταρόμπα σας για το κρύο.

palto (2)
https://www.instagram.com/elisalevallois/?hl=el

Διάβασε επίσης: Ο Pharrell Williams φέρνει τον ρετροφουτουρισμό στην ανδρική συλλογή του οίκου Louis Vuitton

Διπλής όψης

Τα διπλής όψης πανωφόρια αποτελούν ένα πρακτικό και στιλάτο trend. Προσφέρουν δύο διαφορετικές εμφανίσεις σε ένα μόνο ρούχο, επιτρέποντας ποικιλία χωρίς να χρειάζεται να επενδύσεις σε δύο παλτό. Η ευελιξία τους τα καθιστά ιδανικά για καθημερινές περιστάσεις, ενώ η διπλή πλευρά τους προσθέτει διακριτική καινοτομία στο στιλ.

palto
https://www.instagram.com/damsonmadder/

Kαπιτονέ πανωφόρια

Τα καπιτονέ πανωφόρια συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος, συνδυάζοντας άνεση και κομψότητα. Η υφή τους προσφέρει αίσθηση ζεστασιάς και πολυτέλειας, ενώ οι γραμμές τους διατηρούν μια δομημένη σιλουέτα. Αυτό το στιλ προσαρμόζεται εύκολα τόσο σε casual όσο και σε πιο επίσημες εμφανίσεις, καθιστώντας τα διαχρονική επιλογή για τον χειμώνα.

kapitone_mpoufan
https://www.instagram.com/barbour/

Animal prints

Τα μοτίβα εμπνευσμένα από ζώα παραμένουν δυναμικά και φέτος, προσθέτοντας ενδιαφέρον σε οποιοδήποτε outfit. Τα animal prints ενσωματώνονται σε υφές και λεπτομέρειες, προσφέροντας ένταση και χαρακτήρα σε ένα παλτό. Το στιλ αυτό επιτρέπει να ξεχωρίσετε ακόμα και με τα πιο απλά σύνολα.

animal_print
https://www.instagram.com/apparis/

Τολμηρές υφές

Τα πανωφόρια με έντονες υφές αποτελούν την επιλογή για όσους θέλουν να προσθέσουν βάθος και ζωντάνια στην εμφάνισή τους. Υφές όπως σουέτ, βελούδο και καστόρι δημιουργούν εντυπωσιακές αντιθέσεις και κάνουν το παλτό το επίκεντρο του look, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν αίσθηση ζεστασιάς και στιλιστικής πολυπλοκότητας.

statement_palto
https://www.instagram.com/carolineeltoft/

Σιλουέτες με εφαρμοστή μέση

Τα πανωφόρια που αγκαλιάζουν τη μέση αναδεικνύουν τη θηλυκότητα και προσφέρουν καθαρές, κομψές γραμμές. Η εφαρμοστή μέση δημιουργεί μια μακριά και αέρινη σιλουέτα, προσθέτοντας δομή και χαρακτήρα στο outfit. Αυτό το trend συνδυάζει κομψότητα με πρακτικότητα, ιδανικό για χειμερινές εμφανίσεις με στιλ.

palto
https://www.instagram.com/favorite.daughter/

Διάβασε επίσης: Tρίγωνο φουλάρι: Το must-have αξεσουάρ για τη χειμερινή σεζόν

Δες κι αυτό…

Fashion fashion trends χειμώνας
