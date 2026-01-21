Mad Bubble
Mad Bubble
Yolo 21.01.2026

Το γλειφιτζούρι που παίζει μουσική μέσα στο κεφάλι σου κάνει χαμό πριν καν βγει στα ράφια

Η εταιρεία Lava Tech Brands παρουσίασε στο Λας Βέγκας το Lollipop Star που μεταδίδει τραγούδια μέσω οστικής αγωγιμότητας με φωνές των Akon, Ice Spice και Armani White
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ένα γλειφιτζούρι που παίζει μουσική απευθείας μέσα στο κεφάλι του καταναλωτή έκανε τον γύρο του κόσμου στο φετινό Consumer Electronics Show στο Λας Βέγκας, προκαλώντας ενθουσιασμό αλλά και απορία για το πώς η τεχνολογία μπορεί πλέον να συνδυαστεί με τα πιο απροσδόκητα προϊόντα. Η αμερικανική εταιρεία Lava Tech Brands παρουσίασε για πρώτη φορά στο κοινό το Lollipop Star, ένα γλύκισμα που ενσωματώνει τεχνολογία οστικής αγωγιμότητας στο ξυλάκι του γλειφιτζουριού και μεταδίδει μουσική μέσω των δοντιών και της γνάθου απευθείας στο εσωτερικό αυτί. Σύμφωνα με το περιοδικό DesignBoom, το προϊόν «επαναπροσδιορίζει την καραμέλα ως ηχητική διεπαφή, ενσωματώνοντας τεχνολογία οστικής αγωγιμότητας σε ένα γλειφιτζούρι ώστε να μεταδίδει μουσική απευθείας μέσω των δοντιών και της γνάθου».

Η Lava Tech Brands έχει ήδη εξασφαλίσει συνεργασίες με τρεις διεθνείς καλλιτέχνες, τον Akon, την Ice Spice και τον Armani White. Κάθε γεύση του Lollipop Star συνοδεύεται από διαφορετικό τραγούδι, το οποίο μπορεί να ακούσει κανείς μόνο απολαμβάνοντας το γλειφιτζούρι. Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας στην εφημερίδα New York Post, «χρησιμοποιεί τεχνολογία οστικής αγωγιμότητας, οπότε από το πίσω μέρος του στόματος αρχίζεις να νιώθεις τις δονήσεις που ανεβαίνουν προς το αυτί σου».

Διάβασε επίσης: Harry Styles: Γιατί το νέο album και το επόμενο tour του θα είναι εμπειρία ζωής

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν από την έκθεση CES, επισκέπτες φαίνονται να δοκιμάζουν το Lollipop Star φορώντας ωτοασπίδες για να αποκλείσουν τον θόρυβο της αίθουσας. Γλείφουν το γλειφιτζούρι και αντιδρούν με έκπληξη όταν αντιλαμβάνονται ότι όντως ακούνε καθαρά τη μουσική. Η τεχνολογία λειτουργεί μέσω ενός μικρού ηλεκτρονικού μηχανισμού κρυμμένου μέσα στο ξυλάκι, ο οποίος δημιουργεί δονήσεις που ταξιδεύουν μέσω των δοντιών στο εσωτερικό του αυτιού. Ο ήχος δεν περνά από τον αέρα και δεν χρησιμοποιούνται ούτε ηχεία ούτε ακουστικά.

Το Lollipop Star περιλαμβάνει αποκλειστικά κομμάτια που μπορούν να ακουστούν μόνο με αυτόν τον τρόπο. Σύμφωνα με τους δημιουργούς του, κάθε γλειφιτζούρι έχει τον δικό του ρυθμό, γεύση και ατμόσφαιρα. Η Ice Spice, ο Akon και ο Armani White παραχώρησαν φωνές και αποσπάσματα από τραγούδια τους ειδικά για το προϊόν. Η τιμή του γλειφιτζουριού αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στα 9 δολάρια και δεν θα είναι διαθέσιμο στα καταστήματα ψιλικών πριν από το τέλος του 2026. Ήδη περισσότεροι από 1.000.000 άνθρωποι έχουν δηλώσει ενδιαφέρον και έχουν εγγραφεί σε λίστα αναμονής για να προμηθευτούν τα πρώτα κομμάτια.

Η ιδέα δεν είναι εντελώς καινούργια. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 είχαν κυκλοφορήσει τα Sound Bites, ενώ παρόμοια προϊόντα διατίθενται ακόμη από την εταιρεία TastySounds. Ωστόσο, κανένα από αυτά δεν περιλάμβανε συνεργασίες με τόσο γνωστά ονόματα της σύγχρονης μουσικής σκηνής. Η Lava Tech Brands επιχειρεί να ανοίξει έναν νέο δρόμο για τη διάθεση μουσικής σε μια εποχή όπου οι καλλιτέχνες δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να μετατρέψουν τη δημοφιλία τους σε έσοδα. Το Lollipop Star φιλοδοξεί να μετατρέψει το ίδιο το σώμα σε ηχείο και το γλύκισμα σε φορέα πολιτιστικού περιεχομένου.

Διάβασε επίσης: Η Eurovision κλείνει 70 χρόνια και το γιορτάζει με μεγάλη ευρωπαϊκή περιοδεία

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Lollipop Star Γλειφιτζούρι μουσική Τεχνολογία
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Pharrell Williams φέρνει τον ρετροφουτουρισμό στην ανδρική συλλογή του οίκου Louis Vuitton

Ο Pharrell Williams φέρνει τον ρετροφουτουρισμό στην ανδρική συλλογή του οίκου Louis Vuitton

21.01.2026
Επόμενο
Eurovision 2026: Αφού δεν πέρασε στους 28 για την Ελλάδα, διαγωνίζεται για να εκπροσωπήσει το San Marino

Eurovision 2026: Αφού δεν πέρασε στους 28 για την Ελλάδα, διαγωνίζεται για να εκπροσωπήσει το San Marino

21.01.2026

Δες επίσης

Αυστραλία: Λιγότερο scrolling, περισσότερη ανάγνωση μετά το «block» στα social media
City Guide

Αυστραλία: Λιγότερο scrolling, περισσότερη ανάγνωση μετά το «block» στα social media

21.01.2026
Δήμος Αθηναίων: Τι έρχεται το 2026 στο Μουσείο Μαρία Κάλλας
City Guide

Δήμος Αθηναίων: Τι έρχεται το 2026 στο Μουσείο Μαρία Κάλλας

20.01.2026
«Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΨΕ ΤΟΝ ΑΝΤΡΑ ΤΗΣ» της Debbie Isitt – Θέατρο Βεάκη
City Guide

«Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΨΕ ΤΟΝ ΑΝΤΡΑ ΤΗΣ» της Debbie Isitt – Θέατρο Βεάκη

20.01.2026
The Offspring, Bad Religion & High Vis στο Release Athens 2026
City Guide

The Offspring, Bad Religion & High Vis στο Release Athens 2026

20.01.2026
«Η πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου» της Φωτεινής Αθερίδου στο Θέατρο Ιλίσια Βολανάκης
City Guide

«Η πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου» της Φωτεινής Αθερίδου στο Θέατρο Ιλίσια Βολανάκης

20.01.2026
Το Book Club της Reese Witherspoon αλλάζει τη σχέση με τα βιβλία
City Guide

Το Book Club της Reese Witherspoon αλλάζει τη σχέση με τα βιβλία

19.01.2026
Η Ariana Grande και ο Jonathan Bailey μαζί στη σκηνή
City Guide

Η Ariana Grande και ο Jonathan Bailey μαζί στη σκηνή

15.01.2026
Διπλό έργο του Rubens ανώνυμος πίνακας που αγοράστηκε τυχαία
City Guide

Διπλό έργο του Rubens ανώνυμος πίνακας που αγοράστηκε τυχαία

14.01.2026
«Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟ ΒΟΥΔΙ» της Ευαγγελίας Γατσωτή στο ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
City Guide

«Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟ ΒΟΥΔΙ» της Ευαγγελίας Γατσωτή στο ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

14.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

ΔΝΤ: Συναγερμός για την παγκόσμια οικονομία – Το «τελεσίγραφο» Τραμπ για Γροιλανδία, οι δασμοί και η απειλή για τις ελληνικές εξαγωγές

ΔΝΤ: Συναγερμός για την παγκόσμια οικονομία – Το «τελεσίγραφο» Τραμπ για Γροιλανδία, οι δασμοί και η απειλή για τις ελληνικές εξαγωγές

Η Snappi πανηγυρίζει επειδή έπιασε τον μισό στόχο!

Η Snappi πανηγυρίζει επειδή έπιασε τον μισό στόχο!