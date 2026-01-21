Το γλειφιτζούρι που παίζει μουσική μέσα στο κεφάλι σου κάνει χαμό πριν καν βγει στα ράφια

Ένα γλειφιτζούρι που παίζει μουσική απευθείας μέσα στο κεφάλι του καταναλωτή έκανε τον γύρο του κόσμου στο φετινό Consumer Electronics Show στο Λας Βέγκας, προκαλώντας ενθουσιασμό αλλά και απορία για το πώς η τεχνολογία μπορεί πλέον να συνδυαστεί με τα πιο απροσδόκητα προϊόντα. Η αμερικανική εταιρεία Lava Tech Brands παρουσίασε για πρώτη φορά στο κοινό το Lollipop Star, ένα γλύκισμα που ενσωματώνει τεχνολογία οστικής αγωγιμότητας στο ξυλάκι του γλειφιτζουριού και μεταδίδει μουσική μέσω των δοντιών και της γνάθου απευθείας στο εσωτερικό αυτί. Σύμφωνα με το περιοδικό DesignBoom, το προϊόν «επαναπροσδιορίζει την καραμέλα ως ηχητική διεπαφή, ενσωματώνοντας τεχνολογία οστικής αγωγιμότητας σε ένα γλειφιτζούρι ώστε να μεταδίδει μουσική απευθείας μέσω των δοντιών και της γνάθου».

Η Lava Tech Brands έχει ήδη εξασφαλίσει συνεργασίες με τρεις διεθνείς καλλιτέχνες, τον Akon, την Ice Spice και τον Armani White. Κάθε γεύση του Lollipop Star συνοδεύεται από διαφορετικό τραγούδι, το οποίο μπορεί να ακούσει κανείς μόνο απολαμβάνοντας το γλειφιτζούρι. Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας στην εφημερίδα New York Post, «χρησιμοποιεί τεχνολογία οστικής αγωγιμότητας, οπότε από το πίσω μέρος του στόματος αρχίζεις να νιώθεις τις δονήσεις που ανεβαίνουν προς το αυτί σου».

Διάβασε επίσης: Harry Styles: Γιατί το νέο album και το επόμενο tour του θα είναι εμπειρία ζωής

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν από την έκθεση CES, επισκέπτες φαίνονται να δοκιμάζουν το Lollipop Star φορώντας ωτοασπίδες για να αποκλείσουν τον θόρυβο της αίθουσας. Γλείφουν το γλειφιτζούρι και αντιδρούν με έκπληξη όταν αντιλαμβάνονται ότι όντως ακούνε καθαρά τη μουσική. Η τεχνολογία λειτουργεί μέσω ενός μικρού ηλεκτρονικού μηχανισμού κρυμμένου μέσα στο ξυλάκι, ο οποίος δημιουργεί δονήσεις που ταξιδεύουν μέσω των δοντιών στο εσωτερικό του αυτιού. Ο ήχος δεν περνά από τον αέρα και δεν χρησιμοποιούνται ούτε ηχεία ούτε ακουστικά.

Το Lollipop Star περιλαμβάνει αποκλειστικά κομμάτια που μπορούν να ακουστούν μόνο με αυτόν τον τρόπο. Σύμφωνα με τους δημιουργούς του, κάθε γλειφιτζούρι έχει τον δικό του ρυθμό, γεύση και ατμόσφαιρα. Η Ice Spice, ο Akon και ο Armani White παραχώρησαν φωνές και αποσπάσματα από τραγούδια τους ειδικά για το προϊόν. Η τιμή του γλειφιτζουριού αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στα 9 δολάρια και δεν θα είναι διαθέσιμο στα καταστήματα ψιλικών πριν από το τέλος του 2026. Ήδη περισσότεροι από 1.000.000 άνθρωποι έχουν δηλώσει ενδιαφέρον και έχουν εγγραφεί σε λίστα αναμονής για να προμηθευτούν τα πρώτα κομμάτια.

Η ιδέα δεν είναι εντελώς καινούργια. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 είχαν κυκλοφορήσει τα Sound Bites, ενώ παρόμοια προϊόντα διατίθενται ακόμη από την εταιρεία TastySounds. Ωστόσο, κανένα από αυτά δεν περιλάμβανε συνεργασίες με τόσο γνωστά ονόματα της σύγχρονης μουσικής σκηνής. Η Lava Tech Brands επιχειρεί να ανοίξει έναν νέο δρόμο για τη διάθεση μουσικής σε μια εποχή όπου οι καλλιτέχνες δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να μετατρέψουν τη δημοφιλία τους σε έσοδα. Το Lollipop Star φιλοδοξεί να μετατρέψει το ίδιο το σώμα σε ηχείο και το γλύκισμα σε φορέα πολιτιστικού περιεχομένου.

Διάβασε επίσης: Η Eurovision κλείνει 70 χρόνια και το γιορτάζει με μεγάλη ευρωπαϊκή περιοδεία

Δες κι αυτό…